Musica, presentazioni, passeggiate itineranti: cosa fare a Catania nel weekend

E' in arrivo quest'ultimo weekend di luglio, per fortuna con temperature meno calde rispetto a quelle della scorsa settimana.

A fare la voce grossa sarà sicuramente la musica, con l'Alkantara Fest, Jazz in Vigna con Mario Venuti e il Festival Internazionale Folkatane.

La cultura avrà la sua parte con la presentazione del nuovo libro del giornalista Paolo Borrometi a Piedimonte Etneo, con le visite guidate serali all'Orto Botanico.

A chiudere il cerchio le solite escursioni sui diversi versanti dell'Etna, le passeggiate culturali a Catania e dintorni ed il casting per il nuovo film 'The Winner' del regista catanese Marco Ferrara.

E'cominciata lo scorso 8 luglio e proseguirà fino a sabato 5 agosto l'attesa edizione dell'Alkantara Fest. Ecco i cantanti che saranno i protagonisti di questa edizione: Afro Celt Sound System, Ajde Zora, Alkantara Mediorkestra, Corpo Bandistico Città di Zafferana, Common Routes, Dj Elmir, Ethno Sicily, La Sylva, Officine Zoe, Nufolk Collective, Simona Sciacca&Mimì Sterrrantino, Sarita, Himmerland, Giacomo Sferlazzo, Ziad Trabelsi&Carthage Mozaik, Festa Greca, Tarantella Night.

Primo appuntamento con i Casting del nuovo film di Marco Ferrara "The Winner" Il Vincitore. Grand Hotel Villa Itria, Via Aniante, 3, 95029 Viagrande, Catania. Dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Consigliabile (non obbligatorio) prepararsi un monologo. Info: www.sikanianetwork.it - sikanianetwork@virgilio.it.

Sabato 29 luglio 2023, a partire dalle ore 19.30, appuntamento a Piedimonte Etneo per la presentazione del libro 'Traditori - Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana' di Paolo Borrometi. Ingresso libero. Moderatore Pia Zappalà. Interverranno il magistrato Sebastiano Ardita ed il sindaco di Piedimonte Etneo Ignazio Puglisi nonchè il parroco Don Mario Gullo ed il consigliere delegato alla Cultura Salvo Russo.

Sicilia Gaia in collaborazione con il Collettivo Scammacca organizza un’esperienza da non perdere. Saremo ospiti da “Piazza Scammacca” un progetto virtuoso nato in un luogo con una lunga e antica storia. Piazza Scammacca è oggi una piazza coperta nata da un progetto di riqualificazione urbana, che ospita 4 ristoranti monotematici, una pasticceria, un cocktail bar e una cantina, con servizio al tavolo condiviso per tutti i locali della piazza. La visita guidata si svolgerà tra gli ambienti riscoperti e verrà corredata da un aperitivo itinerante tra i format presenti.

Tutti i sabati dal 29 luglio al 26 agosto 2023 con “Bella di notte”, le visite guidate serali a cura di Officine Culturali, sarà possibile scoprire l’Orto Botanico di Catania al tramonto. Il team di Officine Culturali accompagnerà i visitatori e le visitatrici tra i sentieri del giardino scientifico dell’Università di Catania durante un percorso che, al tramonto, permetterà loro di compiere un suggestivo viaggio intorno al mondo grazie a piante provenienti da tutti i continenti.

La capitale olandese, tollerante e disinibita, fa da Humus all’incontro tra Tommaso e Queen all’interno di una vetrina della “red light street” nello spettacolo Una notte ad Amsterdam.La pièce, scritta da Giovanna Criscuolo e interpretata da Vincenzo Volo e dalla stessa Criscuolo, con la regia di Federico Magnano di San Lio, va in scena sabato 29 luglio, ore 21 alla Corte di Palazzo Recupero Cutore ad Aci Bonaccorsi nell’ambito della rassegna Teatro in Corte, organizzata dall’Associazione Città Teatro.

Una serata tra natura incontaminta, stelle e chiaro di luna. In questa occasione proponiamo un facile ed affascinante itinerario sull'Etna, dal tramonto fino al calar della sera, dove il cielo lascerà spazio alle stelle lontani dall'inquinamento luminoso della città. Il percorso di Monte Nero degli Zappini, con partenza da Piano Vetore, è uno dei più antichi perché elaborato nel 1991, pochi anni dopo l' istituzione del parco.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un trekking pomeridiano-serale lungo il versante nord dell’Etna che si concluderà con la contemplazione del tramonto con lo scenario vastissimo della costa Jonica e crateri sommitali. Si partirà dal Rifugio Citelli per il sentiero n. 723 che risale le ultime propaggini del bosco di betulle, presenza rara ed esclusiva sull’Etna, per poi risalire il versante in cui - in questo periodo - si trovano vaste distese di saponaria e astragalo, tipiche piante d’alta quota.

La Compagnia Teatrale Thalia @thaliapaterno_ vi da appuntamento Domenica 30 Luglio 2023 - ore 20:30 - in Piazza La Russa a Paternó (CT) con il Nostro Teatro dell’Opera dei Pupi in occasione dell’Estate Paternese 2023. Spettacolo di Teatro d’Opra dei Pupi Siciliani.

Il festival si svolgerà dal 26 al 30 luglio in diverse sedi nell'area catanese e vedrà la partecipazione di gruppi di musica e danza tradizionale dalla Polonia, Serbia, America Latina, ma anche tanti gruppi siciliani. Ingresso gratuito.

Mario Venuti, voce e chitarra. Dino Rubino, pianoforte e flicorno. Peppe Tringali, percussioni. MONK Fest - Jazz in Vigna 4° edizione. Tenute San Michele, Santa Venerina CT. Costo del biglietto: 35,00€.

Il 28 luglio in Batia ti aspetta un evento ricco di risate, divertimento e spettacolo. Ci saranno come ospiti gli attori del Gatto Blu, tanto amati e seguiti che metteranno in scena lo spettacolo "4 gatti". Ticket 25€.

Piazza Bellini per una sera si trasformerà in un salotto all'aperto con l'inconfondibile musica dei RetroStyle, le fantastiche siciliane del Bar Rapisarda e le botteghe aperte fino a tardi. Una serata tra amici da trascorrere insieme. Ingresso libero.