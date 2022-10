Negramaro LIVE, Piazze del Gusto, Handmade Love Sicily: cosa fare a Catania nel weekend

Ultimo week-end di ottobre pieno di appuntamenti a Catania, sia dal punto di vista gastronomico che del divertimento sotto tutte le sue forme. Ed è solo il preludio agli appuntamenti del 31 ottobre per Halloween e del 1 novembre per la festività di 'Tutti i Santi'.

Piazze del Gusto è un nuovo appuntamento enogastronomico, un viaggio tra i sapori nel centro storico della Città di Linguaglossa: piazze e vie del paese allestite per dare la possibilità al visitatore di apprezzare l’elevato pregio dei prodotti e dei preparati della nostra tradizione. Le produzioni di vino, olio extravergine d’oliva, nocciola e salsiccia fanno di Linguaglossa un punto di riferimento dell’enogastronomia regionale: le caratteristiche pedoclimatiche del versante Nord dell’Etna conferiscono ai prodotti sapori inconfondibili.

Evento dedicato alla festività dei defunti con attività per bambini ed artigianato locale. Appuntamento dal 28 ottobre 2022 all'1 novembre al Cortile dei Minoriti. Ingresso libero.

La band dei NEGRAMARO il 28 e 29 ottobre LIVE al Teatro Metropolitan di Catania. Gran ritorno in Sicilia nell'intimità dei Teatri per uno dei gruppi più amati e seguiti dal pubblico. Biglietti in prevendita in tutti i punti autorizzati e online nei Circuiti: Box Office Sicilia.

Mostra dell'artigianato (e non solo) in programma al Palazzo Biscari dal 29 ottobre all'1 novembre 2022. Ogni giorno apertura dalle ore 10 alle ore 21.00. Ingresso libero. Per informazioni telefonare al 349-6336129.

Maurizio Battista torna sul palco del Metropolitan di Catania con uno spettacolo inedito, “Tutti Contro Tutti”. Il comico romano, dopo la riapertura dei teatri, è stato fra i primi a ripartire con coraggio, presentando “Che Paese è il mio Paese” in un tour estivo: è riuscito così a portare il suo talento, la sua ironia e la sua genuinità in giro per l’Italia con l’entusiasmo di sempre.

Venerdì 28 ottobre 2022, a partire dalle ore 17.30, appuntamento al 'Salone del Vascello' di Riposto con la presentazione del libro di Sebastiano Ardita dal titolo 'Al di sopra della legge - Come la mafia comanda dal carcere'.

Sharing Sicily propone un trekking nel cuore dell'Etna, partendo dalla cerrita di serra Buffa. Si attraverserà un antico bosco, a quota 1360 m slm, per apprezzarne i profumi e i caldi colori autunnali. Imboccato il sentiero, in parte in discesa e in parte in salita, la meta sarà il rifugio della forestale (aperto) di monte Crisimo, molto ben tenuto. Lungo il sentiero, incantevoli panorami si apriranno sulla baia di Taormina sulla costa ionica. Al rifugio relax con pranzo a sacco.

Venerdì 28 ottobre 2022 appuntamento a partire dalle ore 18.30 con il 'Ghost Tour Catania'. Storie di delitti, fantasmi e spiriti. Anche questo si nasconde a Catania. Appuntamento alle 18.15, P.za Annibale Riccò davanti al Liceo Classico Nicola Spedalieri. Il tour durerà all'incirca 2 ore e mezza e finirà vicino il Castello Ursino.

Dal 29 al 31 ottobre 2022 appuntamento da 'Scappamu Escape Room Catania' con l'evento dedicato ad Halloween. Si potrà scegliere tra i seguenti percorsi: Il castello di Dracula, Luna Park abbandonato, sala delle torture medievali, il colpo del secolo, evasion e stanza maledetta.

Appuntamento sabato 29 ottobre 2022 a partire dalle ore 10.30 da Progettart. Il primo laboratorio di Cookstories dedicato alle Feste è dedicato alla Festa dei Morti. Tradizione e modernità all'interno di una ricorrenza dolce e simpatica per i bambini come i dolcetti che di solito si preparano soprattutto in Sicilia in questo periodo.

In programma dal 27 al 30 ottobre 2022 al Teatro Stabile di Catania - Sala Futura. Liberamente tratto dal romanzo di Arthur Schnitzler. Con Alessia Tucci, Arianna Lodato, Elisa Caponi, Lavinia Buffa, Mattia Tedone, Giovanni Licari. Regia di Claudio Ottavi Fabbrianesi. Luci di Stefano Turino. Costumi di Agostino Porchietto. Una produzione Il Piccolo Teatro d’Arte.

Appuntamento domenica 30 ottobre 2022 a partire dalle ore 9.30 con "Kids Adventure Colori d'Autunno - Crateri & Grotta". Appuntamento ore 9:30 in Piazza Belvedere, Milo (CT). Abbigliamento comodo a strati, scarpe comode chiuse, cappellino e giacca antivento. Quota di partecipazione: Adulti 10,00 €, Bambini (dai 3 anni in su) 5,00 €.

Ultimo appuntamento stagionale quello di domenica 30 ottobre 2022. Una vera “experience” di sapori, alla scoperta delle eccellenze della Sicilia. È questa l’Ottobrata Zafferanese, l’evento gastronomico più importante del Sud Italia, che torna, per la sua 42ª edizione, in una veste rinnovata, volgendo lo sguardo verso il mondo green, con un’area esclusiva dedicata al “gluten free”. Nella nuova area food, palcoscenico privilegiato dei piatti tipici della tradizione, andranno in scena le primizie locali: miele, funghi, castagne, uva, mele, nelle svariate qualità di “cola”, “gelato cola” e “delizioso bianco rosso”.

Profumi, sapori, colori, arte e tradizione siciliana sulla piazza centrale di Trecastagni (CT): - ingresso gratuito - parcheggio gratuito - no ticket, no card - food e menù turistici. Sarà una sagra di paese, una festa con artigiani, hobbisti, artisti e creativi. Troverete diversi prodotti tipici enogastronomici da degustare, street food, sapori e profumi dei prodotti di stagione, castagne e vino.

Le rappresentazioni artistiche di Sant’Agata e della festa che celebra il culto della patrona del capoluogo etneo saranno esposti nella mostra “Agata. Dall’icona cristiana al mito contemporaneo. I tesori dei musei regionali a Palazzo dell’Università”. L’esposizione è ospitata in alcune sale del Museo dei Saperi e delle mirabilia siciliane, al piano terra dell'edificio in cui ha sede il Rettorato, in piazza Università, a Catania.

La mostra di Francesco Trovato 'Le materie dei sogni', curata da Giuseppe Bacci, riunisce più di una quarantina di opere. Organizzata dal Museo-Galleria La Vite, si tratta di una conferma del pittore catanese Francesco Trovato (Catania 1959), protagonista della giovane pittura italiana degli ultimi anni.