Sagre, mercatini, escursioni e 'scienza': cosa fare a Catania nel weekend

Ultimo weekend di settembre con tanti appuntamenti in programma.

In Piazza Università da non perdere la 'Notte Europea dei ricercatori' con tantissimi laboratori, qui, mostre, video e spettacoli.

Spazio ai mercatini artigianali ed al buon cibo con 'Pop Up Market Duomo Edition' ad Acireale, la 'Festa del castagno' a Trecastagni e gli ultimi giorni del 'Festival della Birra e dello Street Food' a Gravina di Catania.

Non resteranno delusi nemmeno gli amanti dell'Etna, dei libri, delle escursioni storiche su Catania.

La Scienza torna in piazza per incontrare i catanesi di tutte le età, diventando protagonista assoluta della Notte europea dei Ricercatori – Sharper. Quaranta stand in piazza Università, oltre 100 eventi tra laboratori, dimostrazioni, quiz, mostre, video, spettacoli e seminari nel ‘cuore’ di Catania e in altri luoghi della ricerca: questo il nutrito programma dell'evento internazionale dedicato al dialogo tra ricerca e cittadini, promosso anche quest’anno da un consorzio di atenei, enti di ricerca, musei e associazioni e coordinato dalla società di comunicazione scientifica Psiquadro, nell’ambito delle iniziative della Commissione Europea.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking ad anello che consentirà di ammirare un versante del vulcano caratterizzato da scenari mozzafiato ed elementi vulcanologici e naturalistici di grande rilevanza. Partendo dalla località Piano del Vescovo, si ammirerà una tra le più imponenti pareti di basalto lavico dell’Etna, ovvero Acqua Rocca degli Zappini, un’antichissima cascata originata da una sorgente ancora esistente.

Sicilia Gaia organizza un'esperienza in natura, in un angolo di paradiso immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Accolti dalla Famiglia Paternò, visiterete uno dei giardini più belli d'Italia. Ammirerete due aree distinte: la vegetazione sub tropicale e il bosco mediterraneo. Contemporaneamente alla ?????? ??????? si terrà il Laboratorio “ ???? ???? ???” dedicato ai più piccoli.

Una passeggiata nel cuore del centro storico di Catania alla scoperta di storie di fantasmi e altri misteri. A cura di Maria Grazia Attanasi guida turistica con la narrazione del giornalista e scrittore Gian Luca Marino specializzato in itinerari misteriosi, in collaborazione con l’associazione Panorama Sicilia.

Appuntamento sabato 30 settembre alle 17.30 presso Associazione Culturale L’Agorà, in Via Carolina 192 per la presentazione di “Felicità”, nuovo romanzo di Gianni Contarino pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti (collana Voci, pp. 328, euro 18).

La cellula di Catania della “Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica” organizza un evento pubblico, aperto a tutti, sul tema “Cannabis Terapeutica e cure palliative”. L’evento si terrà a Catania, presso il centro culture contemporanee ZO, zona “Le Ciminiere”, Piazzale Chinnici 6, con inizio alle 16.30. L’incontro è destinato a permettere un facile accesso informativo all’utilizzo della cannabis e approfondire i relativi aspetti scientifici, clinici e legislativi.

Torna dopo una breve pausa estiva l'allegra carovana di Pop Up Market Sicily, con la D'uomo Edition (con tanto di refuso) per invitare tutti in Piazza Duomo ad Acireale, città dalle 54 chiese e che vanta ben 100 campanili, con un barocco "prepotente" e dei colori che al tramonto lasciano senza fiato. La formula (vincente) è la solita: Market, Musica, Street Food, Pop Up Bar, Laboratori per i Bimbi, Art, Bellezza.

Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giovanni Verga insieme al Circolo Culturale “Giovanni Verga” di Vizzini con il contributo del Comitato Nazionale istituito e finanziato dal Ministero della Cultura - in collaborazione con numerose associazioni del territorio - organizza la manifestazione dal titolo “A Vizzini…a spasso con Giovanni Verga” che si svolgerà domenica 1 ottobre 2023.

Epistème la scienza dei greci continua con un evento speciale. Astronomia e gastronomia greca. Un viaggio tra le stelle e il cibo greco. Sarà possibile gustare deliziose pietanze della tradizione greca e osservare il cielo dell'equinozio di autunno con i potenti telescopi. Osserverete i pianeti del sistema solare e alcune bellissime costellazioni.

Appuntamento dal 30 settembre al 29 ottobre 2023 a Trecastagni con la 'Festa del Castagno'. Profumi, sapori, colori, arte e tradizione siciliana sulla piazza centrale di Trecastagni (CT). Sarà una sagra di paese, una festa con artigiani, hobbisti, artisti e creativi. Troverete diversi prodotti tipici enogastronomici da degustare, street food aperto anche sabato a pranzo, sapori e profumi dei prodotti di stagione, castagne e vino. Ingresso libero.

Sabato 30 settembre 2023, alle ore 21,00, andrà in scena nel Teatro dell’Istituto Comprensivo Di Guardo - Quasimodo, in via Stefano Vitale a San Giovanni Galermo, lo spettacolo “Omini, Ominicchi e Quaquaraquà!” diretto da Antonello Capodici, con Salvo ed Eduardo Saitta, Francesca Ferro, Francesco Maria Attardi, Antonello Capodici, Fabio Costanzo e Alfio Belfiore in scena. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 1 ottobre 2023, a partire dalle ore 19.00, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto per la presentazione del libro di Graziella Ferlito dal titolo 'Il palazzo di Via Malcontenti'. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Doppio appuntamento con la fotografia e l’editoria, venerdì 29 settembre alle ore 17,30, presso lo spazio espositivo di Palazzo Scammacca di Catania s’inaugura la mostra Religo di Simone Cerio e contestualmente sarà presentata l’omonima pubblicazione, entrambe curate da 2LAB.

Dal 22 settembre al 1 ottobre ritorna il più bel festival della birra a Gravina di Catania. L’evento, che quest’anno giunge alla 9° edizione. Un’edizione con moltissime novità in programma e con tantissimi artisti. Il 9° Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania diventa così il “meeting point” per tutti coloro che hanno voglia autentica di ritrovarsi in un luogo che punta contemporaneamente alla tradizione e all’innovazione.

Venerdì 22 settembre alle 18, all'Orto Botanico di Catania, è stata inaugurata la mostra fotografica "La bellezza mostruosa degli alberi", di Andrea Savini, visitabile gratuitamente fino al 26 ottobre prossimo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. L’iniziativa è curata dal dott. Giuseppe Siracusa, responsabile comunicazione, promozione aree espositive e museali del giardino scientifico dell’Università di Catania.