Fic Festival, moda in strada, enogastronomia: cosa fare a Catania nel weekend

Nemmeno il tempo di archiviare la giornata di festa del 1° maggio che è in arrivo il weekend. Come di consueto sono tanti e variegati gli appuntamenti che ci attendono a Catania e provincia.

Sugli scudi sicuramente il FIC Festival, la manifestazione di moda (e non solo) 'Guardami' alla Scalinata Alessi, 'Game over' a Belpasso e l'asta dei migliori vini dell'Etna in programma a Castiglione di Sicilia.

Spazio pure al teatro con 'Il bugiardo' con protagonista Enrico Guarnieri e 'Troppo trafficu pi nenti' al Teatro Brancati.

Perfetti per i più piccoli 'Zampe in festa' a Gravina di Catania e l'Open Day Summer Fiesta

Il Catania Contemporanea/FIC Festival, promosso da Scenario Pubblico/Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la danza riconosciuto dal Ministero della Cultura, giunge alla 5ª edizione con un ricco programma presentato significativamente in occasione della Giornata Internazionale della Danza che cade il 29 aprile. La rassegna curata dalla visionaria direzione artistica di Roberto Zappalà in 10 giorni unisce appuntamenti di notevole impatto sulla città: dal 3 al 12 maggio 2024, Catania diventa il palcoscenico di un evento dedicato principalmente alla danza contemporanea ma che abbraccia diverse discipline, come musica, teatro, cinema e arti visive, grazie al coinvolgimento di numerosi partner per una vera e propria celebrazione diffusa nel cuore del capoluogo etneo.

Grande entusiasmo anche quest’anno a Castiglione di Sicilia per la VI edizione dell’asta dei migliori vini dell’Etna, che si tiene in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena. L’appuntamento è per sabato 4 maggio dalle ore 21:00 in piazza Madonna della Catena, dove una serata di musica, cabaret e vino farà da cornice all’asta. Ruggero Sardo sarà il presentatore dell’evento, mentre ospiti d’eccezione saranno Carmelo Caccamo con la celebre “Signora Santina” e la band siciliana “Bellamorea”.

A Catania Venerdì 3 Maggio, la splendida Scalinata Alessi accoglierà un evento ricco di fascino e tradizioni siciliane con la prima tappa del tour “Guardami”. La moda in strada”. La manifestazione organizzata dall’associazione “Ti ci voglio portare” offrirà diversi momenti di spettacolo, intermezzi musicali e ovviamente sfilate di moda, in uno dei luoghi più suggestivi della città. L’iniziativa organizzata con la collaborazione di ARS (Centro di formazione Professionale), prenderà ufficialmente il via alle 20,30. ARS, scuola dei mestieri, ha tra gli scopi primari quello di favorire il pieno inserimento sociale dei giovani a rischio di dispersione.

Enrico Guarneri chiude la stagione di prosa “Turi Ferro” 2023/2024 al Teatro ABC cimentandosi nella rivisitazione di un grande classico di Carlo Goldoni. Il popolare attore siciliano sarà in scena da venerdì 3 maggio con un nuovo adattamento de “Il bugiardo”, per la regia di Giampaolo Romania. La commedia offre una satira della vanità, della falsità e nello stesso tempo della presunzione di una società, troppo spesso nascosta dietro le apparenze. In qualunque epoca e luogo la si rappresenti, la trama ruota intorno al personaggio principale (interpretato da Enrico Guarneri), figura emblematica dell’inganno, con il vizio di mentire in modo quasi compulsivo.

Sicilia Gaia organizza una visita inedita nella splendida Villa Ardizzone, gioiello liberty, dimora storica catanese, tramandata da generazioni, ancora oggi di proprietà della famiglia Ardizzone che ci accoglierà mostrandocela in tutta la sua bellezza. Ultimata nel 1914, costituisce un raro esempio di eclettismo Liberty per la commistione tra decorazione floreale e motivi al vero tipici dell’art nouveau e l’impianto settecentesco della facciata di ispirazione neo-barocca.

Domenica 5 maggio presso il parco comunale "Paolo Borsellino" (ingresso da via Roma o da via Crispi) avrà luogo l'evento "Zampe in festa" realizzato dietro iniziativa di Andrea Ganà, giovane esponente della Pro Loco che ha in Salvatore Fazio il suo presidente, e grazie al patrocinio del Comune di Gravina. L'evento cinofilo amatoriale, che si svolgerà nella fascia oraria compresa fra le ore 11:00 e le 18:00 ed è aperto a tutti quanti abbiano un cane, prevede la presenza di stand informativi relativi ad alimentazione, allevatori di razze canine, sport e attività per gli amici a quattro zampe ma anche aree per bambini e spazio per le associazioni.

Un incantevole viaggio nel tempo, alla scoperta delle bellezze archeologiche della città, tra antichi misteri, curiosità e meraviglie del passato. Concentrerete la visita nel pieno centro storico, ovvero l’antica Katane, il primo insediamento greco. Da Piazza Duomo salirete verso la parte alta della città, scoprendo le Terme Achilliane, una suggestiva grotta di scorrimento lavico, le Terme dell’Indirizzo dall’esterno, l'incompiuta ed emozionante chiesa di S. Nicolò l'Arena ed il Monastero dei Benedettini, con gli scavi archeologici antistanti. Un tour mozzafiato che permetterà di conoscere le origini più remote della città.

“Ulisse all’inferno”, lo spettacolo teatrale itinerante a cura di Officine Culturali di e con Angelo D’Agosta, torna in scena al Monastero dei Benedettini di Catania con due nuove date: sabato 4 e domenica 5 maggio alle 20:00 e alle 21:30. Lo scenario lunare delle cantine settecentesche del monastero, caratterizzate dalla roccia lavica del 1669, si intreccerà con il testo di Omero per dare vita ad un’esperienza coinvolgente ed emozionante per gli spettatori e le spettatrici. Angelo D’Agosta porterà in scena il X e XI libro dell’Odissea in un luogo dal fascino antico: il “Ventre”, tra i luoghi più suggestivi del complesso monastico.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale, sarà in scena al Teatro Brancati di Catania da giovedì 2 maggio (debutto ore 21) fino al 10 maggio. Un’occasione imperdibile per vedere la pièce che, dalla sua prima rappresentazione nel 2000, è stata accolta con grande successo in Italia e all’estero. In scena, in questa nuova edizione, un nutrito cast formato da – in ordine di apparizione – Angelo Tosto, Ramona Polizzi, Lucia Portale, Anita Indigeno, Lorenza Denaro, Filippo Brazzaventre, Ruben Rigillo, Daniele Bruno, Cosimo Coltraro, Luciano Fioretto, Alex Caramma, Vincenzo Volo, Valerio Santi, Rosario Valenti, Pietro Casano. I costumi sono di Dora Argento e Angela Gallaro Goracci.

Domenica 5 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, la Fondazione Brodbeck inaugura la mostra dell'artista Francesco Balsamo dal titolo "L'oro della lontananza", a cura di Antonio Grulli. Una mostra di disegni. Disegni come luoghi di domanda. Uno stare sulla soglia di piccoli fogli e lasciar passare cose viste o immaginate. Nei disegni di Francesco Balsamo, zeppi di particolari, non c’è differenza fra vedere e immaginare, così come il buio può luccicare e la lontananza essere vicinanza.

Proseguono anche a maggio le domeniche all’Orto Botanico di Catania dedicate ai nuovi percorsi guidati tematici, a cura di Officine Culturali, per scoprire e approfondire le specie custodite all’interno del giardino scientifico dell’Università di Catania. Domenica 5 e 19 maggio alle 11:00 e alle 16:00 l’appuntamento è con “Il giro del mondo in 80 minuti”, il percorso guidato che condurrà visitatori e visitatrici in un viaggio intorno alla Terra. Domenica 12 e 26 maggio, invece, alle 11:00 e alle 16:00 l’appuntamento è con “Piante da mangiare”, la visita guidata per scoprire e conoscere piante, semi e fiori che possono essere utilizzati in cucina.

Summer Fiesta è un campus organizzato da Le Star Animazione in collaborazione con Katane Center una struttura sportiva che dispone di: Ampi spazi, Campi da Calcio, Beach Volley e zone d’ombra. Sabato 4 Maggio per farvi conoscere la location e assaporare un anteprima del divertimento che vi aspetta, stiamo organizzando un Open Day totalmente gratuito, in cui i vostri bambini potranno scatenarsi divisi per fasce di età in diverse attività come: Gonfiabili, Sport, Animazione, Laboratori e Spettacoli.

Appuntamento il 5 maggio dalle ore 12.00 al Museo Civico di Belpasso per scoprire il patrimonio culturale ed enogastronomico del Comune di Belpasso. Una giornata di festa e puro divertimento tra cooking show, degustazioni gratuite e Visite museali. E' possibile prenotare la visita guidata e la degustazione gratuita offerta da ANCI Sicilia in collaborazione con il Museo Civico di Belpasso.

Special Parts - Royal Enfield un luogo deputato alla ricerca del design e alla modernità, con uno sguardo alle linee estetiche del passato, presenta la personale di pittura di Luca Di Graziano, un momento di condivisione di forme contemporanee presenti nella vita di tutti i giorni. Moto perpetuo rappresenta l’essenza dell’arte che genera energia contro i principi delle scienze umane. L’artista mostra attenzione alle forme moderne, agli oggetti quotidiani, nel tentativo di comunicare l’importanza dell’essenzialità, la ricerca di ciò che è vicino come fonte di bellezza.

Acqua e fuoco. Nel corso dei secoli la lava del vulcano ha sempre rappresentato uno dei simboli del territorio, ma sin dagli albori della sua storia tutta l’area ha mantenuto un rapporto privilegiato anche con l’acqua. Si ripropone un imperdibile itinerario cittadino, che seguendo il misterioso Amenano - fra storia e leggenda - racconta l'archeologia dell'acqua a Catania.