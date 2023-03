'Me contro Te' al PalaCatania, Haber e De Sio al Teatro ABC e tanto altro: cosa fare a Catania nel weekend

Il teatro è sicuramente il protagonista di questo primo weekend di marzo. Diversi gli appuntamenti da non perdere: 'La signora del martedì' con Alessandro Haber e Giuliana De Sio al Teatro ABC, 'Il muro trasparente' all'Angelo Musco', 'Ecce Homo' allo Zo Centro Culture Contemporanee.

La musica la farà da padrona al CUT con il LIVE di Alessia Tondo ed allo Zo con il LIVE dei New Candys. A chiudere il cerchio degli appuntamenti l'inaugurazione della mostra 'I fantasmi non sorridono', le escursioni turistiche a Catania e sull'Etna ed il bis dei 'Me contro Te' al Palacatania.

Lo spettacolo - prodotto da Gli Ipocriti, Goldenart e Teatro della Toscana - sarà in scena all’ABC sabato 4 marzo (ore 21), domenica 5 marzo (ore 18), venerdì 10 marzo (ore 21), sabato 11 marzo (ore 17.30 e 21), domenica 12 marzo (ore 18). Con Giuliana De Sio e Alessandro Haber in scena ci saranno anche Paolo Sassanelli, Riccardo Festa e Paolo Persi.

Tour sulle sulle tracce del fiume Amenano, un viaggio guidato alla scoperta della Catania nascosta. La Dea Minerva sorride sotto "l'acqua 'o linzolu", la maestosa fontana dell'Amenano che osservandola, quasi con piglio enigmatico, sfida il passante a scoprire la misteriosa sorgente del fiume. Il nostro incredibile viaggio tra fiumi sotterranei, antichi acquedotti e misteriose fontane di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua, vi immergerà in un suggestivo percorso tra storia, leggende ed emozioni.

Nuovo appuntamento per il cartellone del contemporaneo al Teatro Angelo Musco di Catania. Sabato 4 (alle ore 21) e domenica 5 marzo (alle ore 18), Paolo Valerio sarà in scena con “Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale”, uno spettacolo a cura di Monica Codena, Marco Ongaro e dello stesso Paolo Valerio.

Il Tour concerne le vie dell’acqua tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, la città nera, il cui soprannome deriva dal colore della pietra lavica, legata in maniera indissolubile all’elemento acqua e all’elemento fuoco. La guida Carmine Rapisarda vi condurrà in un suggestivo viaggio tra storia, leggende ed emozioni sulle tracce dei fiumi catanesi quali il Simeto e i fiumi sotterranei Amenano e Ognina.

Dopo essersi recentemente costituita Associazione di Volontariato, la Compagnia Teatrale Proscenio, nata nell’inverno 2021 e reduce dalla messa in scena di due atti unici brillanti nella primavera ed estate 2022, si è ampliata e ha lavorato a un nuovo progetto, più ambizioso e complesso: Tutto nel mondo è burla, adattamento di Le Allegre Comari di Windsor di William Shakespeare, basato in parte sulla versione per musica Falstaff di Arrigo Boito.

E' sempre più trepidante l'attesa tra i giovanissimi per il ritorno dei Me contro Te in Sicilia. Gli appuntamenti in programma al PalaCatania il 4 e 5 marzo prevedono presenze da tutta la Sicilia. Ultimi biglietti disponibili online su Ticketone e Clappit e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.

Sicilia Gaia organizza un walking tour nel centro storico di Catania alla scoperta dei luoghi della città che subirono i bombardamenti del 1943. Un’emozionante passeggiata guidata da Daniela Villari (guida turistica) che vi riporterà indietro nel tempo, tra vie e piazze che ancora oggi mostrano evidenti i segni dell'evento bellico, e tra la storia vissuta dai catanesi durante gli anni del conflitto con tutte le difficoltà di vivere sotto le bombe.

Sicilia Gaia organizza un tour di Catania dedicato alla street art, guidato dalla guida turistica Agata Vinci. A Catania l'attivismo è Vulcanico. Dagli anni 2000 si inizia a parlare in Italia di street art, così anche Catania ha visto i suoi luoghi trasformarsi sotto l'ispirazione di artisti locali e stranieri. Molti di questi luoghi non a caso sono legati alle sedi all'attivismo politico, culturale e sociale catanese.

Sicilia Gaia organizza una ciaspolata proponendo un percorso che regalerà vedute mozzafiato. Lo spettacolo della desertica Valle del bove, per adesso innevata, vi attende. Un grandioso panorama con vista frontale dei Crateri sommitali vi sorprenderà.

Nella stessa giornata il centro culturale catanese ospiterà, alle 19.15, la presentazione del libro “A Manchester con gli Smiths – Un walkabout musicale” della giornalista Giuseppina Borghese, incontro che sarà seguito dal live dei New Candys, primo appuntamento 2023 del nuovo ciclo di ReTour, il contenitore dal vivo di rock e alternative pop nato dalla sinergia fra Zo e Doremillaro, l’Eretico Booking, Douze e Rumori Sound System.

Appuntamento alla Beniamin Art Gallery in Via Giacinto Pulvirenti 8 a Catania, dalle ore 18.00 del 4 marzo 2023 fino al 2 aprile. L'ingresso è gratuito. Note sulla mostra: "Ciò che colpisce di più della fotografia di Enza Amato è l’audacia e l’originalità. Enza non ha paura di sperimentare e di cercare nuove soluzioni artistiche, sfidando le convenzioni e le aspettative del pubblico. Il suo è un mondo surreale che fluttua tra mistero e meraviglia. I suoi lavori sono carichi di simbolismo e metafore, che invitano lo spettatore a riflettere sui grandi temi dell’esistenza umana".

Domenica 5 marzo 2023 alle ore 20.30 appuntamento allo Zo Centro Culture Contemporanee con lo spettacolo di Antonio Ciravolo dal titolo 'Ecce Homo'. Protagonista è Giovanni Arezzo.

Sabato 4 marzo nuovo concerto del tour di Alessia Tondo. Dopo il successo della prestigiosa partecipazione al Seeyousound Festival di Torino il 25 febbraio, la voce del Canzoniere Grecanico Salentino scende a sud per la performance all'Etna Folk Club di Catania (presso il CUT, Centro Universitario Teatrale).

Ritorna l'appuntamento con "Una Domenica al Museo", presso il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille di Catania, sito in Via Etnea, 602. L'iniziativa, organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, si svolge in tutta Italia la prima Domenica di ogni mese.

Sabato 4 marzo 2023 a partire dalle ore 21.00 appuntamento alla Sala De Curtis con lo spettacolo dal titolo 'Istruzioni per l'uso - Guida semplice per i deboli di cuore'. Commedia musicale con Lara Marta Russo ed Andrea Grasso.