Musica d'autore, mostre, mercatini ed escursioni: cosa fare a Catania nel weekend

Primo weekend di luglio tutto da vivere quello che si appresta ad arrivare. A farla da padrona sarà sicuramente la musica con Damien Rice, il Caltagirone Jazz Festival, Jazz in Vigna, Electric Desert e soprattutto il Marranzano World Fest.

Spazio anche alle escursioni con 'Betulle di Luna' ed 'Etna trekking al chiaro di luna' e con la cultura con la presentazione dell'ultimo libro di Cristina Cassar Scalia e dei lavori di Simone Rausi e Leonardo Rodolico.

Divertimento assicurato anche con il Popup Market Portobello Edition, con le 'Luci ed ombre al Monastero' e con le mostre 'Volti dal mondo' ed 'Ikigai'.

Atteso ritorno in Italia per Damien Rice, che non esibisce nel nostro paese dal 2018 anno in cui fu già ospite di Sotto Il Vulcano Fest all’Anfiteatro di Zafferana. Il cantautore sceglie ancora la Sicilia e la rassegna organizzata da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, esibendosi nel suggestivo Giardino Bellini di Catania (nell’ambito di Catania Summer Fest, promosso dal comune di Catania).

Venerdì 30 giugno appuntamento dalle ore 18.30 allo Zò Centro Culture Contemporanee per la presentazione del libro di Cristina Cassar Scalia dal titolo 'La banda dei carusi'. Ingresso libero. Dialoga con l'autrice Barbara Bellomo, autrice Salani.

Ai nastri di partenza la seconda edizione del "Caltagirone Jazz Festival", la rassegna promossa dall’amministrazione comunale che ha avuto il suo apprezzato battesimo nell’estate del 2022. Si tratta di tre appuntamenti: venerdì 30 giugno Francesca Tandoi Trio con "When in Rome"; domenica 2 luglio Paolo Vivaldi, "special event" con grandi musiche da film da Morricone a Sakamoto; sabato 8 luglio Manuela Ciunna Quartet con "'Nzuccarata". I concerti si svolgeranno alle 21 su un palco allestito ai piedi della monumentale Scala di Santa Maria del Monte.

Venerdì 30 giugno 2023 dalle 19:30 alle 22:00, con un percorso guidato ogni mezz’ora, nuovo appuntamento al Monastero dei Benedettini di Catania con “Luci e Ombre al Monastero”, le visite guidate serali alla scoperta del gioiello del Tardo Barocco siciliano. Il team di Officine Culturali guiderà i visitatori e le visitatrici in un viaggio nel tempo che dagli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo.

La visita serale inizierà al tramonto e durerà circa 2 ore; durante la passeggiata attraverserete un bosco unico nel Mediterraneo, ossia quello delle Betulle dell'Etna, e arriverete poi sopra una bottoniera di crateri laterali dedicati a uno dei più grandi geologi ed astronomi dell'800: Wolfgang Sartorius. Ma il protagonista della serata sarà certamente il Cielo con la Luna, le costellazioni ed gli asterismi estivi, e lo scoprirete con un racconto che parlerà anche di civiltà antiche.

Da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio torna ai piedi dell’Etna il Marranzano World Fest. Ricco il programma che vedrà sul palco anche la grande artista maliana Oumou Sangare, superstar internazionale nonché icona panafricana della difesa dei diritti delle donne e delle minoranze etniche .

L'atteso Electric Desert si terrà il prossimo 1 luglio 2023 presso il suggestivo scenario del Blu (Playa di Catania). Questo evento epico promette di offrire una giornata ricca di emozioni e di un'esperienza musicale di livello. L'Electric Desert avrà inizio alle 12:00 con il DJ set di Blow Rock, che intratterrà il pubblico con una selezione eclettica di brani. Questa performance darà il via a una giornata piena di energia, in un clima di festa.

Domenica 2 luglio alle 10:30 e alle 12:00 Officine Culturali, il Comitato popolare “Antico Corso”, il Centro speleologico etneo e all’Associazione “Le cave di Rosso Malpelo” invitano tutti e tutte a “Una passeggiata al Rifugio di Cava Daniele”. L’appuntamento servirà a raccontare la storia del Rifugio di Cava Daniele, una storia che èpossibile sintetizzare in tre parole: la lava, la cava, la guerra.

L’Associazione Pop Up Market Sicily, reduce dal successo londinese di SicilyFEST dello scorso aprile, con più di 30k tickets venduti, è pronta a dare il via ufficiale all’estate. Con la Portobello Edition Vol2 di Pop Up Market Sicily e grazie alla disponibilità dell’Autorità Portuale è in arrivo una ventata di freschezza presso il Porto di Catania, una location speciale dalla quale si potrà ammirare il mare. Ritorna, quindi, la nuova edizione del Market itinerante più dinamico della città di Catania. Colori, suoni, sapori, profumi, una selezione super attenta e rigorosa di artigiani, artisti e vintage seller provenienti da tutta la Sicilia, senza dimenticare l'area food con i capisaldi dello Street Food catanese.

Sicilia Gaia organizza il primo trekking dell'estate al chiaro di luna. Un suggestivo tour sul versante sud dell’Etna, alla scoperta di tutte le peculiarità geologico-naturalistiche del vulcano attivo più alto d’Europa che culminerà con l’affaccio sulla desertica Valle del Bove e che ci regalerà una grandiosa vista sui crateri sommitali, Taormina, Catania e la costa siracusana.

“Ikigai”: trovare il senso della vita per raggiungere quella felicità che ognuno di noi declina in maniera differente. Sarà questo il leitmotiv – preso in prestito dalla filosofia giapponese - del vernissage dell’artista catanese Carlotta Fiamingo, alla sua prima mostra personale che si terrà sabato 1 luglio, dalle 18.30 alle 21.00, e domenica 2 luglio (dalle 9 alle 19), presso la Galleria GAM (via Castello Ursino 32, Catania).

Venerdì 30 giugno 2023, a partire dalle ore 18.00, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Via Gabriele D'Annunzio per la presentazione del libro di Leonardo Rodolico dal titolo 'Una camera a Paradiso'. Ingresso libero. Relatore Massimo Schilirò. Letture di Irene Alì, Andrea Giuffrida.

Venerdì 30 giugno 2023, a partire dalle ore 18.00, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma per la presentazione del libro di Simone Rausi dal titolo 'Il colore delle cose non dette'. Ingresso libero. Dialoga con l'autore Sara Adorno.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un trekking pomeridiano-serale lungo il versante nord dell’Etna che si concluderà con la contemplazione del tramonto con lo scenario vastissimo della costa Jonica e crateri sommitali. Si partirà dal Rifugio Citelli per il sentiero n. 723 che risale le ultime propaggini del bosco di betulle, presenza rara ed esclusiva sull’Etna, per poi risalire il versante in cui - in questo periodo - si trovano vaste distese di saponaria e astragalo, tipiche piante d’alta quota.

“Volti dal mondo” è il titolo della mostra di Paolo Barone che espone a Caltagirone foto d’autore a colori presso il Centro ricreativo “Sacra Famiglia", in piazza Falcone e Borsellino. Inaugurata lo scorso 15 marzo, la mostra può essere visitata fino al prossimo 14 settembre, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. La mostra è organizzata nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e di informazione promosse dal Centro Studi C.E.S.T.A. e da MCL “Caltagirone Sud”, finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà, dell’accoglienza e dell’integrazione delle persone im