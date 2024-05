Caravaggio, Borgo Fest, Mese della Ciminiera scientifica: cosa fare a Catania nel weekend

Maggio è stato più pazzerello del solito e ci da il suo saluto con un weekend che ci porta dritti a giugno ed in particolar modo alla festa della Repubblica di giorno 2.

Come sempre sono innumerevoli gli appuntamenti che avranno luogo a Catania e provincia.

A tenere banco non può che essere dal 2 giugno la mostra 'Caravaggio, la verità della luce', in programma alla Pinacoteca Comunale fino al prossimo 6 ottobre 2024. A proposito di mostre, interessante anche '70 anni di Tv visti da Topolino' all'interno dell'assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

Gli appassionati di 'scienza' non potranno esimersi dal partecipare al 'Mese della Ciminiera Scientifica', che propone nel weekend visite guidate, laboratori su biologia, geologia, fisica ed astrofisica.

Non mancano le visite guidate, su tutte quelle a Villa Cerami ed all'Orto Botanico. Da non perdere anche la terza edizione del 'Borgo Fest' a Torre Archirafi.

I grandi progetti culturali, dal 2 giugno al 6 ottobre 2024, tornano in città, con la mostra evento "Caravaggio: la verità della luce”, un viaggio nella conoscenza della vita e della morte, giochi di luci e ombre, come nell’alba e nel tramonto nelle opere di Michelangelo Merisi, meglio noto come Caravaggio. Trentacinque opere, cinque delle quali autografe, troveranno collocazione nella nuova Pinacoteca comunale dell'ex Monastero di Santa Chiara, in via Castello Ursino 10, struttura che l'amministrazione inaugurerà per l'occasione. La mostra sarà visitabile dal 2 giugno al 6 ottobre 2024, tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 20 venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 21. Costo 15 euro biglietto intero, 12 euro biglietto residenti a Catania, 10 euro biglietto ridotto, 8€ biglietto per bambini da 6 a 12 anni.

L’esposizione, realizzata all’interno dello spazio “ex Scambio libri”, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Catania, ripercorre ben sette decenni di storia.La mostra sarà visitabile fino al 16 giugno, con ingresso gratuito, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13 In mostra sarà possibile trovare: tavole originali di Giorgio Cavazzano e gli omaggi alla TV realizzati dai disegnatori di "Topolino", Massimo Asaro, Fabio Celoni, Sandro Dossi, Marco Gervasio, Francesco Guerrini, Alessandro Pastrovicchio ed Emanuele Virzì.

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, torna “Il Mese della Ciminiera Scientifica”, la ricca kermesse di scienza organizzata dall’Università di Catania e dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia. L’edizione 2024 ha preso il via sabato 18 maggio, in concomitanza con la Notte Europea dei Musei che, a Città della Scienza, è stata festeggiata con le visite guidate alla struttura, i video mapping della ciminiera e le proiezioni oleografiche sulla grande vetrata di viale Libertà, accolte dal numeroso pubblico partecipante, con entusiasmo e stupore. Ma l’evento è stato solo l’anteprima del ricco mese di attività che illuminerà di Scienza la città di Catania fino al 21 giugno, alternando visite guidate a laboratori a tema biologia, geologia, fisica, astrofisica. Per saperne di più e rimanere aggiornati sugli eventi in programma e sulle sorprese in arrivo, si può consultare il sito web dedicato https://csfnsm.ct.infn.it/CiminieraScientifica.

Il lungomare di Torre Archirafi, frazione di Riposto, tornerà ad animarsi domenica 2 giugno in occasione della terza edizione del "Borgo Fest". La manifestazione, organizzata dall’associazione ConfTorre con il patrocinio del Comune di Riposto e della Confcommercio, si aprirà alle ore 10 e si concluderà dopo il tramonto, alle ore 20. Musica live, mercatini, dj set, laboratori creativi e attività ludiche per bambini vivacizzeranno il piccolo borgo marinaro ed in particolare l’area compresa tra le piazze Vagliasindi e Scarcella, chiusa al traffico dei veicoli.

Tour sulle sulle tracce del fiume Amenano, un viaggio guidato alla scoperta della Catania nascosta. La Dea Minerva sorride sotto "l'acqua 'o linzolu", la maestosa fontana dell'Amenano che osservandola, quasi con piglio enigmatico, sfida il passante a scoprire la misteriosa sorgente del fiume. Un viaggio tra fiumi sotterranei, antichi acquedotti e misteriose fontane di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua, vi immergerà in un suggestivo percorso tra storia, leggende ed emozioni.

Un nuovo format che lega la danza alla musica internazionale. Con le splendide coreografie curate da Alessio Di Stefano si celebrerà la musica di Franco Battiato. Attraverso le sue suggestive canzoni verrà percorso un viaggio dell'anima comunicato attraverso il linguaggio del corpo. Regia e coreografia: Alessio Di Stefano. Corpo di ballo: Rosy Magri, Simona Testa, Giulia Caccetta, Martina Spagna, Giovanna Cartesio, Cecilia Blanciforti.

L'1 ed il 2 giugno 2024 appuntamento con 'Mondo Ritmo'. L'1 giugno a San Giovanni Li Cuti, il 2 giugno ai Mercati Generali. Food partner Frumento, main partner RedBull. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link. Mondo Ritmo è il cuore pulsante dell'estate che ti fa l'occhiolino, ti scalda ma non ti brucia. Mondo Ritmo è il cuore del mondo che si infervorisce. Una festa e un rito, riferimento per gli animi elettrici della musica live e dijing della scena nazionale e internazionale.

Domenica 2 giugno 2024 alle 10:30 e alle 11:30 prenderanno il via a Villa Cerami, oggi sede del Dipartimento di Giurisprudenza, le visite guidate a cura di Officine Culturali per scoprire la storia di uno dei palazzi storici dell’Università di Catania. Villa Cerami, esempio di architettura nobiliare settecentesca e di barocco catanese, sorge nel cuore del centro storico della città, all’estremità nord di Via dei Croferi e ai margini del quartiere Antico Corso.

Le Stanze in Fiore aderisce all’iniziativa 'Appuntamento in giardino', evento promosso da AGPI, Associazione Parchi e Giardini d’Italia, che quest’anno propone il tema i “Cinque Sensi in Giardino”: un invito a riscoprire insieme la ricchezza del patrimonio culturale verde del nostro Paese. Protagonista indiscussa sarà ancora una volta la natura in tutta la sua bellezza, tra visite guidate, incontri con esperti ed esperienze sensoriali uniche.

Venerdì 31 maggio 2024, a partire dalle ore 22.30, appuntamento all'Afrobar con la prima serata estiva di 'We Love 2000'. Braccialetti e Palloni marchiati We love 2000 in regalo. Info e Tavoli 3282281587 - 3921763233.

Venerdì 31 maggio 2024, a partire dalle ore 20.00, appuntamento a Villa di Bella con la serata dal titolo 'Brilli tutti'. In piscina con buffet servito e prosecco. A seguire Dj set. Dalle 22.30 anche drink e gelato. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3757495137.

Sabato 1 e domenica 2 giugno 2024 alle 11:00 e alle 16:00 all’Orto Botanico di Catania l’appuntamento è con “I cinque sensi in giardino”, un percorso guidato a cura di Officine Culturali in occasione dell’edizione 2024 di “Appuntamento in Giardino 2024”, iniziativa organizzata dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia. Sarà un viaggio alla scoperta delle ricchezze sensoriali che caratterizzano le numerose collezioni di piante, alberi e fiori custodite all’interno del giardino scientifico dell’Università di Catania.

Itinerari monastici a Catania. Visite guidate al Museo Diocesano (Mostra "Dai Monasteri e Dai Conventi" e terrazza panoramica) e alle chiese secondo il seguente calendario: - 25 maggio: San Benedetto - 1 giugno: San Giuliano (chiesa, cupola e cripta) - 8 giugno: SS. Trinità (chiesa e cantoria) e Santa Rita - 15 giugno: Badia di Sant'Agata (chiesa, cantoria e cupola)

- 22 giugno: Santa Chiara e San Nicolò l'Arena (chiesa e camminamento di gronda).

Il 31 maggio e l'1 giugno 2024 appuntamento con le Giornate dell'arte e della creatività. Mostra di arti visive, proiezioni, estemporanea di pittura, musica. Le giornate dell'Arte e della Creatività, promosse dal Liceo Artistico“Musco” di Catania, saranno un’occasione unica per scoprire le opere pittoriche, fotografiche e audiovisive realizzate dagli alunni del Liceo e per vivere l'arte, toccarla con mano, conoscere i giovanissimi artisti e confrontarsi con loro, sperimentare e creare attraverso la condivisione e la partecipazione. Inoltre sabato 1 giugno è possibile partecipare all'estemporanea di pittura in via Crociferi e nel cortile della CGIL! La partecipazione è aperta a tutti coloro che hanno voglia di sprigionare la propria creatività con qualsiasi tecnica.

Per la Festa della Repubblica, 2 giugno 2024, non mancare al Grande Show di Falconeria firmato ParsifalPark. Voli pindarici, emozioni e natura: cosa aspetti? Avrai a disposizione - Area attrezzata con tavoli da picnic e barbeque, - Parco giochi, - Area Bonsai e Piante Aromatiche, - Bar, servizi, parcheggio auto, nursery e tanto altro.