Mercatini artigianali, teatro per tutti i gusti, escursioni: cosa fare a Catania nel weekend

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking ad anello che consentirà di scoprire un versante del vulcano caratterizzato da scenari mozzafiato ed elementi vulcanologici e naturalistici di grande rilevanza. Partendo dalla località Piano del Vescovo, si ammirerà una tra le più imponenti pareti di basalto lavico dell’Etna, ovvero Acqua Rocca degli Zappini, un’antichissima cascata originata da una sorgente ancora esistente.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty. Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo l’architetto più amato della nobiltà e borghesia catanese. Il palazzo conserva affreschi, stucchi, dorature, rimasti intatti, tappezzerie e arredi d’epoca.

Sicilia Gaia propone una giornata all'aria aperta in una delle più belle realtà locali, immersi nella natura dove potremo ammirare animali svariati: cavalli, maialini, caprette, asini. Sarete ospiti dell’azienda agricola MUSA di Bronte. Godrete di una vista dell’Etna inedita. Ad accogliervi ci sarà il padrone di casa Carmelo Schiliro' che vi delizierà con un pranzo rustico casereccio.

Acqua e fuoco. Nel corso dei secoli la lava del vulcano ha sempre rappresentato uno dei simboli del territorio, ma sin dagli albori della sua storia tutta l’area ha mantenuto un rapporto privilegiato anche con l’acqua. Si ripropone un imperdibile itinerario cittadino, che seguendo il misterioso Amenano - fra storia e leggenda - racconta l'archeologia dell'acqua a Catania.

Dal 30 marzo al 2 aprile va in scena a Sala Futura IL MARE COLORE DEL VINO, terzo spettacolo del progetto Sciascia. A firmarne la regia un volto noto, un attore amato anche dal grande pubblico televisivo e cinematografico: Ninni Bruschetta che sarà anche in scena con Antonio Alveario, Alessandra Fazzino, Lydia Giordano, Luca Iacono, Alessandro Romano.

Ritorna l'appuntamento con "Una Domenica al Museo", presso il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille di Catania, sito in Via Etnea, 602. L'iniziativa, organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, si svolge in tutta Italia la prima Domenica di ogni mese. Il Polo Tattile è lieto di invitarVi domenica 2 Aprile dalle 17.00 alle 21.00, per offrirVi un coinvolgente ed emozionante viaggio dedicato alla cultura, dove i sensi Vi accompagneranno all’interno di una splendida ed emozionante atmosfera.

Una nuova scoppiettante commedia firmata associazione culturale ABC è pronta a debuttare al Teatro Angelo Musco di Catania. Eduardo Saitta, Aldo e Luana Toscano saranno i protagonisti di “‘U surdatu ‘mballaccheri”, dal Miles Gloriosus di Plauto, con la regia di Rosario Minardi.

Il mercatino 'a Fera Bio - Mercato della terra slow Food ad Aprile anticipa alla prima domenica del mese. Il mercatino sarà allestito nel posteggio antistante il parco madre teresa di Calcutta. I produttori di cibo certificato da agricoltura biologica e i produttori slow food ti aspettano domenica 2 Aprile. Il mercato è anche Mercato della Terra, rete di mercati di produttori e di contadini di carattere internazionale promosso da Slow Food.

La vita è una melodia, fra tasti bianchi e neri. Un’opera, con protagonisti e antagonisti, inganni, passioni, amore e morte. Attorno alla figura di Vincenzo Bellini - vissuto intensamente e morto tragicamente giovane - da sempre si è creata un’aura di mistero e leggenda. Etna 'ngeniousa, con la partecipazione straordinaria dell’attrice Barbara Gallo, vi propone un nuovo appassionante Mystery Tour, per indagare l'uomo dietro il mito.

Appuntamento alla Beniamin Art Gallery in Via Giacinto Pulvirenti 8 a Catania, dalle ore 18.00 del 4 marzo 2023 fino al 2 aprile. L'ingresso è gratuito. Note sulla mostra: "Ciò che colpisce di più della fotografia di Enza Amato è l’audacia e l’originalità. Enza non ha paura di sperimentare e di cercare nuove soluzioni artistiche, sfidando le convenzioni e le aspettative del pubblico. Il suo è un mondo surreale che fluttua tra mistero e meraviglia. I suoi lavori sono carichi di simbolismo e metafore, che invitano lo spettatore a riflettere sui grandi temi dell’esistenza umana".

Doppio appuntamento live con JAMES SENESE al Teatro Golden di Palermo, l’1 aprile alle 21.30, e il giorno dopo all’Abc di Catania. Due concerti imperdibili in cui il “nero a metà” è accompagnano sul palco da Alessio Busanca (tastiere), Rino Calabritto (basso elettrico) e Fredy Malfi (batteria).

Serial killer, setta omicida, violenza contagiosa: ecco cosa vi aspetta in Oblio, il primo Thriller Circus Show. Appuntamento fino al 2 aprile con quella che viene considerata una rappresentazione visionaria del presente, in cui l’essere umano degenera giorno dopo giorno. Non perdete l’occasione di assistere a questo spettacolo unico nel suo genere.

Dal 28 marzo al 2 aprile va in scena al Teatro Verga Il sogno di un uomo ridicolo tratto dal racconto omonimo del grande scrittore russo Fedor Dostoevskij, un racconto cupo che riflette sulla terribile e disperata condizione umana. Protagonista Gabriele Lavia che ne cura anche la regia. E Lorenzo Terenzi.

Un nuovo spettacolo dedicato alla più amata dagli italiani: Raffaella Carrà. Storie, canzoni e coreografie. Gli anni '70 raccontati con musica dal vivo,sketch, curiosità e tantissimi momenti di comicità.