Musica LIVE, escursioni e visite serali, teatro: cosa fare a Catania nel weekend

Primo weekend di agosto ricco di appuntamenti, soprattutto a carattere musicale.

Da non perdere Gianluca Grignani a Zafferana Etnea, Lidia Schillaci con 'Futura - Donne per Lucio', l'Etna Afro Festival. A farla da padrone sarà sicuramente Sfera Ebbasta il 5 agosto alla Villa Bellini.

Il teatro avrà la sua parte con lo spettacolo 'Eleganzissima' di Drusilla Foer e la 'Pupa di Pezza' ad Aci Bonaccorsi.

Non mancheranno ovviamente le visite guidate, soprattutto serali, ai monumenti più importanti ed alla regina della Sicilia, ossia l'Etna.

Lo spettacolo di Drusilla Foer toccherà anche la nostra isola, grazie ad un’intuizione di Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e di Arts Promotion di Mario Russo. Eleganzissima estate, recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, sarà al teatro al Castello di Milazzo il 5 agosto e all’Anfiteatro Comunale di Zafferana Etnea il 6 agosto.

Reduce dal successo al Festival di Sanremo con "Quando ti manca il fiato", Gianluca Grignani torna Live, un concerto dal sapore marcatamente rock, dove non mancheranno i suoi grandi successi. Unico concerto in Sicilia, venerdì 4 agosto all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana ospite di Sotto il Vulcano Fest (organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita) e nell’ambito della programmazione di Etna in scena, promossa del Comune di Zafferana.

“Futura. Donne per Lucio” è l’affascinante spettacolo dedicato dalla cantautrice Lidia Schillaci a Lucio Dalla, che sarà in scena proprio nel 2023, l’anno in cui l’artista bolognese avrebbe festeggiato 80 anni. Un omaggio tutto al femminile, perché ad accompagnare Lidia ci sarà sul palco la Women Orchestra una grande orchestra di sole donne, che conta 16 elementi tra ritmica e sinfonica, diretta dal Maestro Alessandra Pipitone.

"Fuori Salotto", l'inedito format di house concert nato a Milano questo inverno con l'obiettivo di generare un hub di produzione creativa scalabile in diversi contesti culturali, arriva alle pendici dell'Etna. Nasce così il Fuori Salotto sull'Etna. Torna questo venerdì con la quinta serata, dopo le esibizioni di Roberto Colella, Fabrizio Cammarata, Davide Di Rosolini e Mox, la rassegna - curata da Lelio Morra (cantautore e direttore artistico) con la preziosa collaborazione e sostegno di Etnella (produttore di vini naturali Etnei) mette in dialogo canzone d'autore e vino naturale e prosegue con altri 4 concerti tenuti da altrettanti cantautori del panorama italiano che si esibiranno in chiave intima presso l'Eco Agriturisno Notti Stellate, Mascali.

ILacuna Coil, il gruppo alternative metal italiano più famoso oltreoceano, scelgono Catania come unica data del Sud Italia del loro nuovo tour. I protagonisti di un vero e proprio miracolo musicale italiano, saranno a Villa Bellini il 4 agosto al Wave Summer Music, il Festival musicale organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. La data è inserita nella programmazione del Catania Summer Fest 2023, curato dal Comune di Catania.

La manifestazione è giunta all’ottava edizione ed è organizzata, da Afrodanzando di Acirealel’associazione guidata dalla presidente Marina Cannavò. Nuovi artisti si esibiranno in piazza Duomo ad Acireale alle 21.00 di domenica 6 agosto sotto la direzione artistica di Mohamed Med Camara. Si tratta dei maestri Yansane Fatoumata, Alya Makiti Camara, Mohamed Bangoura, Moussa N'Tanga Camara, Bamba Camara, Balla Camara, Sourakata Dioubate. Dal Mali verranno Brahima Coulibaly e Adama Diarra, mentre dal Burkina Faso Harouna Dembele.

Sabato 5 agosto 2023 appuntamento a partire dalle ore 21.00 a Piazza Castello con il LIVE degli Archinuè nell'ambito di 'Aci Castello Summer Fest 2023'. Ingresso libero. Il gruppo ripercorrerà in maniera anche teatrale, i brani che hanno presentato al grande pubblico, da Sanremo fino alle canzoni degli ultimi dischi, da "Biancaneve non vuole svegliarsi" a "Corteo", tutte in stile inconfondibile "Archinué", presentando qua e là qualche cover di grandi artisti come Giorgio Gaber e Paolo Conte.

Domenica 6 agosto l’associazione “Etna e Dintorni” guiderà un suggestivo trekking al tramonto immersi nell’incantevole paesaggio delle alte quote dell’Etna; segue serata astronomica con un potente telescopio, anguria e sangria. Il percorso si sviluppa in alta quota (1700 mt circa), sperimentando un particolare alternarsi di recenti lave (1983, 2003, 1949,) e antichi e fitti boschi di pino laricio.

Il 4, l’11, il 18 e il 25 agosto dalle 19:30 alle 22:00, un percorso guidato ogni mezz’ora, sarà possibile scoprire il Monastero dei Benedettini di Catania anche in veste serale con “Luci e Ombre al Monastero”, le visite guidate a cura di Officine Culturali. Tutti i venerdì di agosto tornano i suggestivi percorsi che permetteranno ai visitatori e alle visitatrici di esplorare il monastero tra le luci e le ombre della sera.

Il 6 agosto ore 16:00 non perderti una grande festa dedicata allo sport: vai al centro commerciali 'I Portali' ed incontra le associazioni del territorio al "Gala dello Sport"! In più si potrà assistere a show ed esibizioni di arti marziali, scherma, pattinaggio, danza e ginnastica. Ingresso libero.

Una storia che evoca la bellezza delle nostre radici ormai perdute, il rapporto fra le ragazzine di una Sicilia che non c'è più e la loro Pupa di pezza, il gioco desiderato, talvolta fatto in casa, che si custodiva come un bene prezioso. C’è tutto questo (e tanto altro) nello spettacolo per famiglie La pupa di pezza che va in scena - sabato 5 agosto (ore 19.30) alla Corte Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi (Catania) – nell’ambito della mini rassegna per bambini e famiglie Fiabe in corte organizzata dall’Associazione Città Teatro.

Debutta nella tenuta vinicola Buonivini di Planeta “A Dilemma for a starry night”, opera del duo "I Canzonieri", con la curatela di Vito Planeta. Il duo, composto da Emiliano Maggi e da Cosimo Damiano e legato agli scritti di Al- Ballanubi - poeta altomedievale a metà tra Sicilia e mondo Islamico (1100) – propone una selezione di opere in mostra che riflettono sul tema matematico del dilemma delle ambivalenze. Temi centrali nella dialettica contemporanea ed intese come prima e dopo, passato e futuro, giorno e notte.

Sharing Sicily propone un trekking Etneo con cena al Rifugio Piano dei Grilli, sotto un cielo stellato ed al chiaro di luna, per una serata dedicata non solo al trekking e alla natura, ma anche al buon cibo e alla socializzazione.

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

Dal 31 luglio all’1 settembre 2023 (ad esclusione della settimana dal 14 al 20 agosto) le visite guidate giornaliere a cura di Officine Culturali all’Orto Botanico, per approfondire e scoprire la collezione del giardino scientifico dell’Università di Catania, si svolgeranno dal lunedì al venerdì alle 16:00 e alle 18:00. I partecipanti e le partecipanti condotti dal team di Officine Culturali si immergeranno tra viali che custodiscono aromi, profumi e colori provenienti da diverse parti dal mondo, fino alle Grande Serra dove convivono silenziosamente oltre 160 specie vegetali.