SposinLove, Ursino Buskers, Daniele Silvestri LIVE: cosa fare a Catania nel weekend

Un weekend ricco di appuntamenti quello in arrivo. Mostre, fiere, spettacoli e presentazioni di libri. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Per le coppie di fidanzati che sono prossime al matrimonio, qualche dritta dalla fiera dedicata interamente al mondo wedding. Per chi ama il teatro, in programma “La roba” con il nuovissimo allestimento diretto da Guglielmo Ferro. Per i più piccoli, lo spettacolare incontro tra il mondo di Harry Potter e i mostri. E, per chi ama l'avventura all'aria aperta un trekking dedicato a un entusiasmante e curioso itinerario alla scoperta delle bocche dell'Etna.

L'undicesima edizione di SposinLove, dal 3 al 6 novembre 2022, trasformerà il centro fieristico SiciliaFiera, in via Bologna 76 a Misterbianco, in una vetrina unica e inimitabile per le future coppie. Creatività, qualità e professionalità saranno a disposizione di quanti sognano il matrimonio perfetto. Un calendario ricco di eventi e presentazioni degli innumerevoli brand, che conferma il ruolo importante della manifestazione per il centro Sud.

Tour sulle sulle tracce del fiume Amenano, un viaggio guidato alla scoperta della Catania nascosta. Meeting point ore 09:15 Villa Pacini. Inizio ore 09.30. Le principali tappe: - Villa Pacini - Fontana di Sant'Agata - Fontana dell'Amenano - Fontana dell'elefante - Terme Achilliane (ingresso) - Teatro greco-romano (ingresso) - Terme indirizzo (esterno) - Terme indirizzo (esterno) - grotta Ostello (ingresso).

Sicilia Gaia in collaborazione con Parco Paternò del Toscano e Da Grande Voglio Fare l’Architetto, organizza una domenica al Parco Paternò del Toscano proponendo più eventi e momenti dedicati a tutta la famiglia, che vi faranno vivere appieno questo meraviglioso angolo di paradiso.

Dopo l’anteprima dei giorni scorsi a Modica, sabato 5 novembre alle 21 il sipario in via Mascagni si alzerà con il debutto nazionale de “La roba”, nel nuovissimo allestimento diretto da Guglielmo Ferro. Prima tappa di una tournée che toccherà poi tutta l’Italia. Il protagonista, Enrico Guarneri, torna a misurarsi con l’opera verghiana dopo i successi de “I malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”.

Da lunedì 31 ottobre 2022 e fino a sabato 20 gennaio 2023 Palazzo della Cultura ospita “Libero Elio Romano 1909-1996”, la grande mostra antologica dedicata a uno dei maestri del Novecento organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Catania in collaborazione con il Centro Studi d’Arte Elio Romano e il Comune di Catania.

Venerdì 4 novembre (ore 20,45) prende il via con Così è (se vi pare) la stagione del Teatro Stabile di Catania diretto da Luca De Fusco. Sesta regia pirandelliana per il Direttore dello Stabile e terza collaborazione con Eros Pagni che vestirà i panni del protagonista.

Sabato 5 novembre 2022 a partire dalle ore 16.00 l'arte circense torna a riempire Piazza Federico di Svevia ed il confinante Castello Ursino con lo spettacolo di circo contemporaneo ed equilibrismo 'Rodando' dell'artista argentina Espuma Bruma.

Appuntamento venerdì 4 novembre a partire dalle ore 21.00 al Teatro Metropolitan con il concerto LIVE di Daniele Silvestri. Daniele Silvestri annuncia un nuovo tour nei teatri nel 2022 e svela anche di essere al lavoro sul suo nuovo progetto discografico che potrebbe vedere qualche anticipazione già a breve.

Sabato 5 novembre 2022, a partire dalle ore 18.00, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Catania in Piazza Roma 18 per la presentazione del libro di Marilina Giaquinta dal titolo 'Scienze d'amore'. Dialogherà con l'autrice Rosario Sorace.

Il mondo di Harry Potter e i mostri. Lo spettacolare incontro tra il mondo di Harry Potter e i mostri. Tantissime attività per grandi e piccoli, stimolanti e divertenti. Il cappello parlante selezionerà la casata di appartenenza. Poi di corsa nelle classi. Il laboratorio di pozioni dell'enigmatico Pazzus che vi introdurrà alle alchimie magico scientifiche produrrete sostanze e liquidi dalle caratteristiche sorprendenti.

Venerdì 4 novembre, a partire dalle ore 18.00, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 per la presentazione del libro di Alberto Pasqua dal titolo 'Il borghese in sentimento'. Dialogheranno con l'autore il Dott. Francesco Mannino (Presidente del Tribunale di Catania) ed il Prof. Daniele Scalia.

Sicilia Gaia organizza un trekking dedicato a un entusiasmante e curioso itinerario alla scoperta delle bocche le cui lave, emesse nel 1928 e gettandosi sullo specchio di faglia di Ripa della Naca, raggiunsero e distrussero l'abitato di Mascali il 6 novembre di quell’anno.

Sabato 5 novembre alle ore 17:30 all’interno della cornice del Castello - ex carcere di Vizzini si terrà, a cura di Officine Culturali, la presentazione del libro “Fede e scienza nella Sicilia dell’Ottocento” di Luigi Sanfilippo, Edizioni Efesto.

“Totò e Vicè” di Franco Scaldati, nella rivisitazione inedita di Giuseppe Cutino con Rosario Palazzolo, AntonGiulio Pandolfo, Egle Mazzamuto e Sabrina Petyx, apre la rassegna sabato 5 novembre, una produzione Associazione culturale Energie Alternative, Palermo, produzione esecutiva ACTI Teatri Indipendenti, Torino, con il sostegno di Babel/Spazio Franco, Palermo e Compagnia dell’Arpa, Enna.

Sicilia Gaia organizza una visita inedita in una dimora ricca di charme e poco conosciuta. Relais San Giuliano custodisce una storia affascinate, un luogo dove natura e cultura confluiscono in un’emozione senza tempo. La Residenza di Campagna dei Marchesi di San Giuliano fu edificata nei primi del’700 al centro di un fertile territorio collinare coltivato a vite.