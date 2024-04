Pinsa Fest, PFM e Jerry Calà LIVE, Lungomare Fest: cosa fare a Catania nel weekend

Weekend molto variegato quello che si appresta ad arrivare. Sono infatti tanti e di diverso tipo gli appuntamenti ai quali si potrà prendere parte.

A farla da padrona sarà la musica con la PFM al Teatro Metropolitan, Joe Henderson e Wayne Shorter al CUT, i Brigantini al Gattobianco, Jerry Calà al Nù Land ed il Meltin'folk Festival.

Tanti anche gli spettacoli teatrali in programma: 'Questa sera si recita a soggetto' al Piccolo Teatro, 'Pensaci Giacomino' al Teatro ABC, 'Il processo per l'ombra dell'asino' al Teatroimpulso.

Gli amanti del cibo non potranno perdersi il 'Pinsa Fest' a Villa Pacini (che si protrarrà in totale per dieci giorni) ed anche la prima edizione annuale del Lungomare Fest. Bellissima iniziativa di prevenzione ed informazione medica anche il 'Villaggio della salute' in programma ad Acireale.

Jerry Calà | Una vita da libidine. Concert show | venerdì 5 aprile h 20:30. Ritorna a Catania con la sua band per una serata in pieno stile anni ’80, con possibilità di cena rigorosamente anni ’80 e open wine per tutta la durata del buffet. A seguire Dj Set con i disc jockey storici anni 80/90.

Con l’arrivo della stagione primaverile, il comune di Catania ha programmato il ritorno del Lungomare Fest a cominciare da domenica 7 aprile, con la chiusura al traffico veicolare del lungomare di Catania dalle ore 10 alle ore 19, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Per l'intera giornata saranno presenti anche mercatini dell’artigianato promossi dall’assessorato alle attività produttive posizionati sul marciapiedi da piazza Franco Battiato (ex Nettuno) fino a piazza Tricolore. Saranno presenti le associazioni "Le Pulci di Città", "Nuovi Eventi" e "Ti ci voglio portare", che esporranno prodotti per la vendita dei prodotti artigianali. Saranno presenti anche gli stand promozionali per la Corri Catania e la mobilità ciclistica, promossi dalla Fiab entrambi sostenuti dall’assessorato allo Sport. Spazio anche per i mini ciclisti ciclisti 5/15 anni con attività a cura dell’Asd Privitera Bike e con il sostegno della Direzione Sport.

Appuntamento con la prima edizione di Pinsa FEST. Ingresso libero. Dieci giorni ricchi di buon cibo, artigianato, eventi e degustazioni e tanto altro che verrà svelato pian piano, ma sempre sotto il segno della pinsa. Area food non solo pinsa, Art, Market, Artigianato doc, Kids lab. Pinsa Fest si trova in Villa Pacini dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 21 e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 23.

A Catania la voglia di socializzare è in continua crescita, non solo a cena, infatti dopo le tante richieste ricevute, La Cena degli Sconosciuti raddoppia gli appuntamenti, indirizzandosi anche nella fascia oraria del pranzo. Domenica 7 Aprile 2024 ore 13,00 - appuntamento dedicato alla fascia di età 35/55 presso il ristorante Montaina: Via Michela Rapisardi, 12 - 95131 Catania, (CT).

PFM torna sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André Anniversary”, spettacolo prodotto da Ventidieci che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra la prog band più famosa al mondo e il cantautore genovese. Il tour sbarcherà anche in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Il concerto sarà a Catania il 5 aprile al teatro Metropolitan e il 6 e il 7 a Palermo al teatro Golden. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.

Appuntamento venerdì 5 aprile alle ore 20.30 al Cut - Centro Universitario Teatrale di Catania con “About Joe and Wayne”, nuovo progetto dell'Ensemble Jazz Narcissus diretto da Carlo Cattano. La formazione, un organico composto da Marina Borgo (vibrafono), Giuseppe Condorelli (chitarra elettrica), Fabio Russo (basso elettrico), Marco Santonocito (batteria), Marco Caruso (sax alto) e Sergio Battaglia (sax tenore), nasce proprio da un laboratorio sulla musica di Joe Henderson progettato e diretto da Carlo Cattano (flauto).

Domenica 7 aprile Sicilia Gaia Eventi propone presso la splendida dimora storica di Villa Ardizzone un'attività di acquerello per piccoli artisti. Dopo un'iniziale visita guidata della dimora, i bambini avranno la possibilità di conoscere le tecniche di base dell'acquerello e di dipingere uno schizzo della Villa. L'attività sarà tenuta dalla docente e curatrice didattica Luisa Casuccio, attiva al "Teatro alla Scala di Milano" e a "La Fabbrica del Vapore". Materiale utile - acquerelli - 2 pennelli - 2 bicchieri per acqua - panno o carta assorbente per pulizia - 2 fogli di album.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un’escursione che si articolerà all’interno dei rigogliosi boschi del versante nord dell’Etna e che comprenderà la visita di un’affascinante grotta a scorrimento lavico. L’escursione inizierà dall’ingresso del sentiero che si addentra nel demanio forestale della Giarrita. Si percorrerà un’area caratterizzata da fitta vegetazione, rifugi ed ovili, a testimonianza dell’attività dell’uomo che, nei tempi andati, si sviluppava fino a queste altitudini.

Domenica 7 aprile 2024 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 in occasione della Giornata Mondiale della Salute, gli Enti del Terzo Settore del territorio, coordinati dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, organizzano una giornata di sensibilizzazione sulla cultura della prevenzione sanitaria. Verranno realizzate tre aree con stand e poliambulatori mobili, la prima area sarà dedicata alla prevenzione sanitaria con visite diabetologiche, cardiologiche, spirometriche, oculistiche, dentali, audiometriche e tumorali. La seconda area sarà dedicata alla prevenzione sportiva con dimostrazioni e lezioni di pilates, ginnastica dolce e shiatsu. Terza area dedicata all’alimentazione con la consulenza di nutrizionisti, alimentaristi e dietisti.

Appuntamento ore 10.00 in Piazza Duomo (sotto l'Elefante) e conclusione in Piazza Dante. Itinerario- Terme Achilliane - Teatro Greco Romano - Terme della Rotonda (esterno) - Resti dell'acquedotto romano - Piazza Dante, fra archeologia e barocco e tante altre sorprese. DURATA 2 ore e mezza circa. Contributo di partecipazione: € 15.00 (bambini fino a 10 anni gratuito). Pagamento in loco. Comprende la guida turistica e tutti gli ingressi ai siti.

Venerdì 5 aprile alle ore 17:30 a Palazzo della Cultura di Catania, in Via Vittorio Emanuele II 121, si terrà l’inaugurazione della mostra “i LOVE Mac” dedicata ai 40 anni del MACINTOSH di casa Apple. Un appuntamento organizzato dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE LEAF in co-organizzazione con il Comune di Catania e con il patrocinio della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione “Steve Jobs”.

Questa sera si recita a soggetto è un capolavoro della letteratura teatrale mondiale - forse il primo contemporaneo - non ancora del tutto esplorato. L’attore Miko Magistro, grande interprete dei ruoli del repertorio pirandelliano, è il protagonista di questa messinscena che l’Associazione Città Teatro, nell’ottica di un legame imprescindibile tra tradizione e contemporaneità, ha affidato al regista Nicola Alberto Orofino il quale ne dà una rilettura innovativa senza tradire la preziosità del testo originale.

Apartire dal 7 aprile 2024 le domeniche all’Orto Botanico di Catania saranno dedicate ai nuovi percorsi guidati tematici, a cura di Officine Culturali, per scoprire e approfondire le specie custodite all’interno del giardino scientifico dell’Università di Catania. Domenica 7 e 21 aprile alle 11:00 e alle 16:00 l’appuntamento è con “Il giro del mondo in 80 minuti”, il percorso guidato che condurrà visitatori e visitatrici in un viaggio intorno alla Terra. Domenica 14 e 28 aprile, invece, alle 11:00 e alle 16:00 l’appuntamento è con “Piante da mangiare”, la visita guidata per scoprire e conoscere piante, semi e fiori che possono essere utilizzati in cucina.

Pippo Pattavina atteso protagonista al Teatro ABC di Catania per il nuovo appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro” 2023/2024. Da giovedì 4 aprile il grande attore siciliano sarà in scena con “Pensaci, Giacomino!” di Luigi Pirandello, in uno nuovo adattamento prodotto da Progetto Teatrando e firmato dal regista Guglielmo Ferro. Nel cast anche Debora Bernardi, Bianca Caliri, Diana D’Amico, Francesca Ferro, Giuseppe Parisi, Giampaolo Romania, Riccardo M. Tarci, Aldo Toscano e il piccolo Brando Salerno Piemonte. Le scene sono di Salvo Manciagli; i costumi della Sartoria Pipi.

Venerdì 5 aprile 2024, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al Gattobianco di Acireale con il concerto LIVE dei Brigantini. Formula cena e spettacolo € 24,99 a persona. Info e prenotazioni al numero 3348409487.

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Si inizierà dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderete giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

La ventesima edizione di “Meltin’folk - Music as medicine”, festival incentrato sulla mescolanza delle tradizioni originarie del vecchio continente, sarà un viaggio tra dinamiche passate e presenti, situazioni, necessità, controversie, che suscitano da sempre l’interesse e l’amore per la musica del sud Italia. Attraverso il percorso millenario tracciato dal tamburo, il festival esplorerà infatti le relazioni fra le culture a questo strumento collegate. L’evento, realizzato principalmente presso il Tinni Tinni Arts Club di Catania (Via Scuto 19), prevede, oltre ai concerti, anche una sezione di laboratori (8 e 9 aprile) ospitata presso il Centro UniversItario Teatrale (CUT) e offerta gratuitamente agli studenti del corso di Storia della Musica e aperta alla città, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Catania.

Continua la stagione di Teatroimpulso con lo spettacolo: “Il processo per l’ombra dell’asino” del drammaturgo svizzero Friedrich Dürrenmatt. La traduzione del testo è di Alighiero Chiusano. In accordo con Arcadia & Ricono Ltd e per gentile concessione di Diogenes Verlag. In scena ci saranno: Irene Alì, Claudia Cascio, Medea Castro, Santi Castrovinci, Santo Consolo, Dalila Di Costa, Luisa La Carrubba, Laura Longhitano, Mario Alberto Mezzatesta, Manuela Pariti, Valerio Rinaudo, Alessandra Saitta, Rosario Santangelo e Sonia Spina.