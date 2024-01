Manifestazioni, mostre, teatro: cosa fare a Catania nel weekend e per la Befana

Il weekend che sta per arrivare concluderà le festività natalizie con la celebrazione della Befana il 6 gennaio. E da venerdì a domenica sono tantissimi gli appuntamenti a Catania e provincia.

Per quanto riguarda il sabato da non perdere 'La Parata delle Befane' organizzata dall'Associazione Gammazita, 'EpyFunny Day' a Villa Di Bella, la 'Befana dell'Alfista' a Mascalucia, l'Epifania in Piazza Immacolata a San Gregorio e i trekking sull'Etna.

Interessantissimi gli spettacoli teatrali in programma: Pino Insegno al Teatro ABC con 'Oggi sposi, sentite condoglianze', l'idolo dei bambini Carolina Benvenga al Teatro Metropolitan, Katia Follesa ed Angelo Pisani con 'Ti posso spiegare', sempre al Metropolitan.

Ultimo weekend per visitare la mostra AliAIA alla 'Galleria Onirica' e quella dal titolo "Les Couleurs de la Pluie" a Piazza Scammacca.

SABATO 6 GENNAIO dalle ore 17.00 un’allegra, chiassosa e divertente parata di coloratissime befane cariche di dolci e caramelle, risate e allegria, attraverserà il centro storico di Catania regalando ai passanti uno spettacolo magico che coinvolgerà grandi e piccoli nell’ultima giornata di vacanza delle festività natalizie. La Parata delle Befane è un corteo itinerante tematico di artisti di strada, musicisti e maschere che attraverserà il centro storico cittadino. Un evento itinerante dedicato a bambini e famiglie per offrire un’ultima giornata di festa indimenticabile. Artisti, trampolieri, acrobati, giocolieri, musicisti, maschere e animatori si annunceranno a bambini e famiglie con un’imponente parata spettacolo e poi si fermeranno nelle piazze più note per coinvolgere bambini e adulti in straordinari e divertenti numeri di varietà circense. In contemporanea la Befana distribuirà caramelle e dolci a tutti i piccoli spettatori.

Torna in tour, nel periodo più magico dell’anno, con lo spettacolo dal titolo “un natale favoloso…a teatro”, Carolina, la star più amata dai bambini. Direttamente dalla tv in teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi: Carolina incontrerà i fan grazia ad uno show di Stefano Francioni Produzioni, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. I testi sono di Carolina Benvenga, le coreografie di Fiorella Nolis e la regia di Morena D’Onofrio. Lo show arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Carolina sarà a Catania il 5 gennaio al Teatro Metropolitan, a Palermo il 6 gennaio al Teatro al Massimo ed, infine, a Marsala, il 7 gennaio, al Teatro Impero.

In occasione della festività dell’Epifania, Sicilia Gaia organizza un’escursione dedicata al “teatro eruttivo” percorso così definito, ricordando l’eruzione più lunga del XX secolo del 1991-1993 (per ben 473 giorni) il cui fronte lavico si arrestò in località “Piano dell’Acqua”, alle porte dell’abitato di Zafferana Etnea. Per l’occasione il geologo e guida naturalistica Rosario Calcagno ci racconterà i suoi ricordi, le pressioni emotive vissute dal popolo zafferanese e le dinamiche eruttive di questo evento e, attraverso il sentiero, in parte in lastricato che rasenta l’enorme colata lavica ci condurrà al suggestivo affaccio panoramico in Val Calanna con vista frontale della desertica valle del bove e dei Crateri sommitali.

Venerdì 5 gennaio 2024, a partire dalle ore 21.00, appuntamento all'Auditorium Nelson Mandela di Misterbianco con il musical dal titolo 'Chi ha visto Babbo Natale?'. Un viaggio avventuroso alla ricerca di Babbo Natale dentro le fiabe Disney. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni telefonare al numero 342-7491622.

Sabato 6 gennaio 2024, dalle ore 10 alle ore 17, appuntamento a Villa Di Bella con 'EpyFunny Day'. Mercato artigianale, baratto e sbaratto, incursioni artistiche. Per i bambini labotario, teatrino, tombola ed altro ancora. Per informazioni telefonare ai seguenti numeri 392-2638-269 e 347-0869899. E' possibile portare il pranzo a sacco.

Si rialza il sipario al Teatro ABC di Catania con il primo spettacolo del nuovo anno per la stagione di prosa “Turi Ferro” 2023/2024. Pino Insegno e Alessia Navarro da venerdì 5 gennaio saranno i protagonisti di “Oggi sposi… sentite condoglianze”, seguito della loro precedente commedia “Finché morte non ci separi”. Ancora una volta al centro della scena ci saranno le dinamiche legate al rapporto di coppia. Una storia d’amore “unica” come tante, “rose e fiori” all’inizio e imprevedibile con il passare degli anni. Si accende, si consolida, si sgretola: nuovi amori, nuovi “per sempre”, tanti colpi di scena e un finale inaspettato.

Vuoi cominciare il nuovo anno tra la natura e il verde? L’1 e il 6 gennaio 2024 alle 11:00 e alle 15:30 e il 7 gennaio alle 11:00 vieni a scoprire l’ Orto Botanico di Catania con le visite guidate a cura di Officine Culturali. Sarete accompagnati in un viaggio nel giardino scientifico dell’Università di Catania per ammirare le collezioni custodite all’interno dell’Orto generale, dell’Orto siculo e della Grande serra. Tra i rigogliosi e profumati viali del museo verde scopriremo alberi, piante e fiori che raccontano la storia di uomini e donne e di luoghi lontani che mostrano la bellezza e la varietà della natura presente nell’Orto Botanico di Catania.

Sabato 6 Gennaio a Mascalucia Il Catania Club Alfa Romeo festeggerà anche quest'anno " La Befana dell'Alfista". Allora bambini occhi rivolti verso la strada la befana arriverà sulla sua fiammante Alfa Romeo. Sabato 6 Gennaio dalle ore 09:00 alle 13:00 in Piazza Mercato a Mascalucia, la Befana vi aspetterà con tanti regali. Colazione offerta a tutti i partecipanti che arriveranno in Alfa Romeo.

Dal 4 al 7 gennaio, a San Gregorio, sarà possibile scoprire e apprezzare la Sicilia attraverso un percorso di gusto e tradizione. "Epifania in piazza dell'Immacolata" è un evento che celebra il Made in Sicily, unendo artigianato, musica, creatività e le eccellenze enogastronomiche della Sicilia. In questo evento speciale c'è lo zampino del Pop Up Market Sicily, specialista del marketing territoriale, che mette in luce stili e talenti siciliani in un ambiente moderno, pop e iconico. L'evento, nato in collaborazione con il comune di San Gregorio e con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, oltre a promuovere prodotti unici, mira a valorizzare anche i luoghi, con un focus particolare sulle famiglie e i bambini, offrendo un'esperienza immersiva di gusto e tradizione.

Sabato 6 gennaio, in occasione della festa dell’Epifania, apertura straordinaria in orario serale della chiesa e del Monastero di San Benedetto. La visita prevede un’introduzione sull’affascinante via Crociferi, perla del barocco del Val di Noto e l’ingresso al Monastero. Qui, i resti della domus romana ritrovati nel sottosuolo, saranno spunto di riflessione sulla storia di Catania, per poi passare al parlatorio, unico luogo in cui, in passato, le monache potevano incontrare i propri parenti. La scalinata degli angeli introdurrà infine poi alla chiesa di San Benedetto, interamente affrescata da Giovanni Tuccari fra il 1726 ed il 1729.

Gli scatti dell'affascinante Parigi sotto la pioggia arrivano a CATANIA: dallo scorso 1° dicembre, presso la sede di Palazzo Scammacca, è stata inaugurata la mostra fotografica "Les Couleurs de la Pluie", di Jean-Pierre Chonavel, fotografo francese che vive a Parigi e che ha seguito una carriera professionale a metà tra il convenzionale e l'artistico, con lunghi soggiorni all'estero. Fino al 7 gennaio 2024, saranno esposte fotografie, di grande formato, che ritraggono immagini di vita quotidiana sulle strade di Parigi nei giorni di pioggia. Le fotografie assumono i caratteri della pittura neoimpressionista e lo spettatore si ritrova immerso in un'atmosfera sognante, in una realtà a tratti enigmatica, di fronte alla quale cerca di trovare delle corrispondenze tra mondo oggettivo e sensazioni soggettive.

Un percorso tra il fitto bosco di ragabo (linguaglossa), grotte, rifugi e colate laviche, per ammirare la bellezza del nostro vulcano, godendoci una giornata tra natura, condivisione e attività fisica. Il sentiero Zappinazzu inizia dal celebre albero secolare, il pino laricio rinvenuto finora più grande dell'etna, con un altezza di ben 25 metri, un diametro del tronco di 6,20m ed una età stimata di circa 200 anni.

“Ti posso spiegare” è il titolo dello spettacolo teatrale che il duo comico composto da Katia Follesa e Angelo Pisani porterà in Sicilia a gennaio del 2024. Grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e alla Savà Produzioni creative Angelo e Katia saranno a Palermo il 5 gennaio al Teatro al Biondo e a Catania il 6 gennaio al Teatro Metropolitan. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00. Uno spettacolo che promette di far ridere a crepapelle gli spettatori.

E' stata inaugurata lo scorso 16 dicembre 2023 nella sede della Galleria “Onirica” (via Ingegnere, 34), la mostra di quadri di AliAIA, nome d’arte di una giovane artista, studentessa di quinto anno al liceo artistico “Emilio Greco”, con grave disabilità. AliAIA non parla, ma i colori sono la sua voce, con i colori – che porta sempre con sé – esprime i propri stati d’animo fin da bambina. Da qui il titolo della manifestazione promossa dall’Associazione Autismo Oltre e da Onirica spazio creativo, “I colori come voce”, che si concluderà il 7 gennaio 2024 e che è stata voluta anche da Antonella Tomasi, insegnante di Italiano della ragazza.

In occasione della festività dell'Epifania, Sicilia Gaia propone una visita al parco Gjmala tra dromedari, tartarughe giganti, marabu’ e tanti altri animali esotici. Vi accoglierà un piccolo Villaggio di Babbo Natale per i piccoli dove una delegazione di ELFI provenienti direttamente da Rovaniemi, in Finlandia, Città ufficiale di Babbo Natale, raccoglierà le letterine dei bambini. ANIMAZIONE - Corsa ai sacchi, trucca bimbi, pesca a sorpresa. MOSTRA FAUNISTICA - Il parco sarà visitabile in autonomia nel corso della giornata. PIC NIC - Sarà possibile pranzare all'interno del parco dalle 12.00 alle 14.30 con un cestino contenente un'insalata di farro, 2 sandwich, un frutto e un dolcino, acqua, vino e caffè.