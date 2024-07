Sagre e street food, Pop Up Market e musica: cosa fare a Catania nel weekend

Weekend pieno di appuntamenti, e tutti di diverso tipo, quello che ci apprestiamo a godere.

Maletto, Stazzo e Riposto sono pronti per ospitare rispettivamente la 'Sagra della fragola', la 'Sagra del Tonno' ed il 'Street Food Sicily on Tour'.

Trecastagni e Belpasso sono invece in trepida attesa degli appuntamenti con 'Il salotto dell'Etna' e la manifestazione vinicola 'Grappoli'.

La musica ed il teatro avranno la loro parte con 'Jazz in Vigna', 'L'importanza di chiamarsi Ernesto' ed il festival 'Rebound'.

Infine la cultura con le presentazioni dei libri 'J'accuse' di Francesca Albanese, 'Aura' di Valentina Ghetti ed 'Per un'ora d'amore' di Piergiorgio Pulixi.

Da venerdì 5 luglio a domenica 7 luglio 2024 appuntamento a Maletto (precisamente in via Umberto a partire dalle ore 19.00 di venerdì) per la 37esima edizione della 'Sagra della Fragola'. Stand, cortei medievali, 'Miss baby fragolina 2024', concorso nazionale di bellezza 'La Venere dell'Etna', gruppi folkloristici itineranti, degustazioni, maccheronata, decorazione torte a cura di bambini, Radio Italia Dj Cugini di Campagna e tanto altro.

Un ritorno attesissimo dopo il successo dell'edizione di settembre 2023. Così, ancora una volta, la cornice di una delle piazze più belle delle Sicilia, Piazza Duomo ad Acireale, si trasformerà per un weekend (dal 5 al 7 luglio) in un market dall'appeal internazionale, con stand di artigianato, vintage, riciclo creativo. E ancora, area kids con giocolieri e artisti di strada che piacciono tanto ai più piccoli e con un'area dedicata al migliore Street Food siciliano, dalla porchetta dei Nebrodi all'arancino al basilico ed al vino rosso dell'Etna, passando per le braciole messinesi.

Anche quest’anno “Jazz in vigna” allestirà un vero e proprio jazz club all'aperto nel suggestivo scenario dei vigneti dell'azienda agrituristica etnea. Come ogni anno “Jazz in vigna” è una rassegna variegata, dove quella che conta è l’attitudine all’improvvisazione e alla sperimentazione del jazz si ritrova e si rinnova anche in altri generi musicali. Domenica 7 luglio 2024 a partire dalle ore 19.00 in Piazza dei Libri appuntamento con Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati ed autrice del libro "J'accuse, Gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l'apartheid in Palestina e la guerra scritto con il giornalista Christian Elia, con la postfazione della filosofa Roberta De Monticelli, edito da Fuoriscena.

Il 5 luglio protagonista del palcoscenico, in formazione quartetto, sarà il musicista siracusano Peppe Cubeta, leader degli storici Qbeta, da più di 30 anni protagonisti della scena pop e world music siciliana. Con lui Santi Romano al basso, Rino Cirinnà al sassofono e clarinetto e Antonio Campisi alla chitarra. Rubino: «Sarà un concerto imprevedibile, non escludo che alla fine si possa anche ballare».

Lo Street Food Siciliano (con qualche piccola divagazione) presentato in una cornice paesaggistica fantastica. Live music, Dj set, Cooking Show, animazione e divertimento per la tappa di Riposto dello Street Food Sicily on Tour®, un evento che ha già accolto centinaia di migliaia di visitatori in tutta la Sicilia. Ingresso libero.

Al via la terza edizione di “Grappoli”, il wine festival etneo che quest’anno celebra i vulcani del Mediterraneo e la loro inimitabile influenza su vini, paesaggi e culture locali. Il 6 luglio 2024, a partire dalle ore 18:00, presso il Parco Urbano di Belpasso. Sarà un’occasione preziosa per immergersi in un’esperienza che coniuga i sapori unici dei vini, i panorami mozzafiato dei vulcani e le storie affascinanti di coloro che operano in queste terre straordinarie.

Domenica 7 luglio 2024, a partire dalle ore 17.00, appuntamento al Mondadori Bookstore di Catania (Via Gabriele D'Annunzio 115) per la presentazione del libro di Valentina Ghetti dal titolo 'Aura'. Dialoga con l'autrice Timidalibrericadelriccio!. Ingresso con pass, prenotazione obbligatoria.

Il 29 e il 30 giugno e il 6 e 7 luglio torna a Trecastagni, lungo Corso Vittorio Emanuele, “Il Salotto dell'Etna”, evento molto atteso che mette in risalto il meglio del territorio alla scoperta delle eccellenze locali. Trecastagni è un territorio dove gusto, arte e cultura trovano una casa ideale e naturale e proprio per questo l'amministrazione comunale, in collaborazione con il comitato spontaneo del centro storico “Il Salotto dell’Etna” e in sinergia con imprenditori, commercianti e rappresentanti della società civile, da anni porta avanti questa manifestazione molto apprezzata e partecipata. Tra i protagonisti di questa edizione, inoltre, i vini delle cantine del versante est dell'Etna tra masterclass e banchi d'assaggi. Un evento arricchito da esposizioni di artigianato e antiquariato, da appuntamenti di letteratura e arte e spettacoli musicali.

Sabato 6 luglio e domenica 7 luglio 2024 appuntamento a Piazza Mantova a Stazzo per la 'Sagra del Tonno'. Apertura dalle ore 20.30 alle ore 23.30 per gustare il panino con il tonno rosso locale e la cipollata con sullo sfondo il mare di Stazzo. Ingresso libero.

Grande chiusura di stagione per la fortunata ed apprezzata rassegna "Classici Sguardi" della "Compagnia Buio in Sala" con la commedia musicale "L'importanza di chiamarsi Ernesto", definita non a caso come il più bel testo di Oscar Wilde. Venerdì 5 e sabato 6 luglio alle ore 21.00, presso il cortile dell'Istituto Leonardo Da Vinci, sede della scuola d'arte di Buio in Sala fondata e diretta da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D’Anca e Giovanna Sesto, andrà in scena una particolare rilettura della commedia inglese che sfruttando la genialità di Wilde e l'universalità del suo testo, diretto da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, sarà ambientato all’interno delle atmosfere del teatro di varietà degli anni venti.

Venerdì 5 luglio 2024, a partire dalle ore 22.30 appuntamento all'Afrobar con la serata dal titolo 'Maledetta nostalgia'. Una notte per cantare e piangere insieme ricordando gli anni passati. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.

Venerdì 5 luglio 2024 appuntamento a partire dalle ore 19.00 a Villa Ardizzone per la presentazione del libro di Piergiorgio Pulixi dal titolo 'Per un'ora d'amore'. Ingresso libero. Dialoga con l'autore Barbara Bellomo. Il legame tra un padre e una figlia è qualcosa di sacro che niente e nessuno dovrebbe spezzare. Maria Donata aveva promesso al suo, Italo, che, per quanto fosse andata lontano da casa, avrebbe sempre trovato un modo di ritornare. Quando però viene uccisa, con indosso un abito da sposa che non le apparteneva, è Italo ad abbandonare la pace delle sue vigne nel sud della Sardegna e volare a Milano, dove la vita aveva portato Maria Donata, per prendersi cura del nipotino Filippo “Pippo” di due anni e scoprire cosa possa essere accaduto alla figlia.

Per tutto il mese di luglio il sabato (ad esclusione del 13 luglio) e la domenica alle 17:00 si svolgeranno a Villa Cerami, oggi sede del Dipartimento di Giurisprudenza, le visite guidate a cura di Officine Culturali per scoprire la storia di uno dei palazzi storici dell’Università di Catania. I percorsi guidati a Villa Cerami vi permetteranno di ripercorrere parte della storia della città e dell’Università di Catania in un tour tra architetture nobiliari e giardini rigogliosi scoprendo così la corte, le stanze con le preziose volte e i saloni di rappresentanza. I percorsi a Villa Cerami proseguiranno anche durante il mese di agosto.

Una serata speciale e "fresca" a quota 1700 mt. immersi nella quiete e nella bellezza del nostro vulcano a Piano Vetore, godendoci il tramonto e concludendo con la cena sotto le stelle appoggiandoci in un bivacco Rifugio lungo il percorso. Per questa occasione proponiamo un facile ed affascinante itinerario sull'Etna, dal tramonto fino al calar della sera dove il cielo lascerà alle stelle, lontano dall'inquinamento luminoso della città. Il percorso di Monte Nero degli Zappini, con partenza da Piano Vetore, è uno dei più antichi perché elaborato nel 1991, pochi anni dopo l' istituzione del Parco.

Seminari, laboratori e concerti per approfondire tutti gli aspetti della percussione contemporanea. E' questo l'obiettivo ambizioso del festival “Rebound!” che si svolgerà dal 27 giugno al 5 luglio, tra Motta Santa Anastasia e Catania. Il festival è prodotto da Kilim Music Factory e Zo Centro Culture Contemporanee di Catania con la collaborazione del Comune di Motta Sant'Anastasia e dell’Istituto comprensivo “Gabriele D’annunzio” del paese etneo. Progetto, coordinamento e direzione artistica sono di José Mobilia, percussionista etneo da alcuni decenni diviso fra attività musicale e docenza, un musicista impegnato da sempre a creare connessioni tra diverse identità, linguaggi e forti energie creative, che ha approfondito culture musicali di varie parti del mondo, e che oggi spazia dalla musica contemporanea a quella d’avanguardia d’improvvisazione.