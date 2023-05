Passeggiate urbane, Book Festival, mostre: cosa fare a Catania nel weekend

Dopo il 'ponte' del 1 maggio è tornato di nuovo il weekend e con esso tutti gli appuntamenti a Catania e provincia.

Gli amenti dei libri non potranno non recarsi alle Ciminiere per partecipare agli innumerevoli incontri dell'ennesima edizione del Catania Book Festival. Giovani e meno giovani si ritroveranno sicuramente al PalaCatania per il doppio concerto di Max Pezzali.

Gli appassionati di mostre potranno scegliere tra 'Sorrisi in Luce', 'Dimensioni' e 'Rinascita'. Chi invece sogna di diventare un influencer sarà presente al contest lanciato dal Parco Commerciale Le Zagare. Per i più piccoli da non perdere 'Bimbinbici 2023'.

Il Catania Book Festival è la Fiera Internazionale del Libro e della Cultura di Catania, un luogo unico in cui la città di Catania diventa centro culturale del Paese, parlando di poesia, sport, arte, cinema, scienza, innovazione e molto altro, permettendo a chiunque di avvicinarsi e restarne affascinato. Dal 5 al 7 maggio 2023 il Catania Book Festival porterà a Catania autori, autrici, editori, artisti e grandi interpreti per una tre giorni ricca di momenti di approfondimento, workshop, panel e molto altro.

Nuovo appuntamento con Lungomare Fest domenica 7 maggio e altra chiusura al traffico veicolare del Lungomare, dalle ore 10 alle ore 19, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Un appuntamento che anche domenica prossima richiamerà migliaia di cittadini che approfitteranno dell’evento, per intrattenersi all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini nello spettacolare lungomare roccioso di Catania.

Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data di San Siro canta Max, e dopo le date di Pesaro, Milano e Roma dello scorso autunno, si riparte nei Palasport a celebrare la carriera straordinaria di Max. La tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, è promossa in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management e sarà a Catania venerdì 5 maggio e sabato 6 maggio con due appuntamenti al PalaCatania.

Sorrisi in rosa è il progetto di Humanitas nato nel 2017 da un’idea della fotografa Luisa Morniroli e dell’amica scrittrice Cristina Barberis Negra che hanno voluto trovare un modo creativo e positivo per affrontare il tema della prevenzione, della malattia e del ritorno alla vita delle pazienti che hanno sofferto di tumore al seno. La mostra curata da Salvo Filetti e dall’art director Viviana Santanello, aperta a tutti, si terrà presso i locali di JoyHub Catania via Scuto Costarelli 26 (Accademia Compagnia della Bellezza) dal 4 maggio sino al 30 maggio dalle ore 10 alle 17.

ll parco commerciale Le Zagare ha lanciato il contest “Influencers Cercasi”, rivolto a coloro i quali sono interessati a lavorare con i social per raccontare la propria offerta. Con questa iniziativa, ll parco commerciale Le Zagare mira a trovare L’ “influencer” – tra i 18 e i 30 anni - che racconti sui social la propria offerta commerciale, nonché i servizi resi disponibili e gli eventi organizzati. Un contratto di un anno e un contributo in buoni shopping in palio per il nuovo testimonial che per Le Zagare realizzerà 12 campagne promozionali tramite post, stories e dirette Instagram, finalizzate alla promozione di eventi per il Centro Commerciale.

Sicilia Gaia organizza una piacevole passeggiata pomeridiana alla scoperta di un suggestivo borgo in pietra lavica, tra lava, cinema e musica. Esplorerete Trecastagni in occasione della festa di Sant'Alfio ed in particolare del Gran Galà dei Ceri che si terrà nel corso della serata.

Soft trekking rilassante fuori dai circuito di massa tra natura, pace e condivisione, a due passo da Milo. Avrete come scenario un bosco incantato, il centenario albero “Ilice di Carrinu” ed il sentiero di Piano Bello, nel territorio di Milo, all'interno del Parco dell'Etna. Il trekking sarà condotto dalla guida A.I.G.A.E. Gabriele.

A Catania, nei giorni 5, 6 e 7 Maggio, si cammina con la sesta edizione catanese della Jane's Walk. Jane’s Walk è un’iniziativa, giunta alla XVII edizione, che vede nei giorni del 5-6-7 Maggio 2023, realizzare, in tutto il mondo, passeggiate di quartiere in cui i cittadini scoprono e discutono i luoghi della propria città.

Torna, a Catania, l’allegra pedalata in sicurezza, BIMBIMBICI, in programma domenica 7 maggio 2023, ore 9, Piazza Università Catania. La manifestazione, ideata da FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ogni anno, intende promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

Tour sulle sulle tracce del fiume Amenano, un viaggio guidato alla scoperta della Catania nascosta. La Dea Minerva sorride sotto "l'acqua 'o linzolu", la maestosa fontana dell'Amenano che osservandola, quasi con piglio enigmatico, sfida il passante a scoprire la misteriosa sorgente del fiume.

Sabato 6 maggio, alle ore 18:00, sarà inaugurata la VI edizione della mostra d’arte Dimensioni, organizzata come ogni anno nel Chiostro del Palazzo Minoriti dall’Associazione Delfare, con il patrocinio della Regione, del Comune e della Città Metropolitana di Catania. Per otto giorni, sotto le arcate del Chiostro, saranno in mostra pitture, sculture, fotografie e installazioni che rispondono tutte a un unico filo conduttore: Dimensioni, cioè quelle caratteristiche soggettive, importanti o effimere, che ogni artista realizza secondo le proprie esperienze, un modo per raccontare se stessi o le proprie visioni.

Ritorna l'appuntamento con "Una Domenica al Museo", presso il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille di Catania, sito in Via Etnea, 602. L'iniziativa, organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, si svolge in tutta Italia la prima Domenica di ogni mese. Il Polo Tattile è lieto di invitarVi Domenica 7 Maggio dalle 17.00 alle 21.00, per offrirVi un coinvolgente ed emozionante viaggio dedicato alla cultura, dove i sensi Vi accompagneranno all’interno di una splendida atmosfera in una Domenica “TUTTA DA TOCCARE”.

Una notte per svelare ciò che non era mai stato detto. Tre sorelle vegliano, come nelle vecchie tradizioni siciliane, il marito morto della sorella minore. Il velo del silenzio, del pudore, delle bugie viene squarciato da un vortice di confessioni… C’è questo alla base dello spettacolo Taddrarite (pipistrelli in dialetto siciliano) che vede protagoniste Donatella Finocchiaro, Luana Rondinelli, Giovanna Mangiù nei panni delle tre donne che, proprio come pipistrelli, hanno sempre vissuto nell’oscurità violenze e sopraffazioni domestiche, che in una notte di lutto trovano la via per manifestarsi.

Domenica 7 maggio alle 10:30 e alle 12:00 Officine Culturali, il Comitato popolare “Antico Corso”, il Centro speleologico etneo e l’Associazione “Le cave di Rosso Malpelo” invitano tutti e tutte a “Una passeggiata al Rifugio di Cava Daniele”. Dalla colata lavica del 1669 al terremoto del 1693, dal suo utilizzo come cava di “ghiara” fino ad arrivare al rifugio antiaereo durante gli anni del secondo conflitto mondiale, il Rifugio di Cava Daniele oggi è un luogo che fa parte della memoria storica collettiva non solo per gli abitanti di Via Daniele, ma per l’intera città di Catania.

La performance, arricchita dalle musiche del maestro Andrea Balsamo, è il frutto di un percorso di ricerca e studio del corpo e della voce nello spazio in cui i racconti comporranno nuovi e preziosi modi di fruire e raccontare un edificio, oggi sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche – Unict, la cui storia affonda le radici nella città di Catania.

Venerdì 28 aprile alle ore 19.00 s’inaugura a Catania presso Palazzo Scammacca del Murgo la mostra fotografica di Oreste Monaco, Second life, Rinascita, in collaborazione con Carlo Arancio (Sicily in Decay). INGRESSO LIBERO: Dal 28 aprile al 4 giugno. Dal Lunedì al Giovedì dalle 16:00 alle 20:00. Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.