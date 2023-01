Musei aperti, Sgarbi racconta Canova, Festa dei libri: cosa fare a Catania nel weekend della Befana

La Befana tutte le feste si porta via. E nel 2023 la strega con la scopa lascerà però a tutti un bel ricordo vista la quantità e qualità di eventi che caratterizzeranno il weekend dal 6 all'8 gennaio. Il Comune ha infatti deciso di tenere aperti anche venerdì tutti i principali siti e musei archeologici, che avranno però orari di apertura e di chiusura diversi dal solito.

Gli altri appuntamenti: a teatro con Vittorio Sgarbi e con Silvio Laviano per gli spettacoli 'Canova' ed 'Eppidais'. Sull'Etna il 6 gennaio due diverse possibilità di trekking. Per i bambini spettacoli al Ludum, al Teatro Zig Zag, in Piazza dei Libri ed in giro per la città con la caccia al tesoro. Più che interessanti i vari tour proposti, da 'Catania destrutta' a 'Catania segreta', pasando per 'Catania Barocca Walking Tour'. Domenica invece da non perdere il 'Mercatino a fera Bio'.

Vista l'affluenza di turisti anche in questo periodo delle vacanze natalizie, l'amministrazione comunale ha deciso di tenere aperti i principali siti e musei anche in occasione della festività della Befana il prossimo 6 gennaio 2023.