Mostre, incontri digitali e sagre: cosa fare a Catania nel weekend

Secondo weekend di ottobre in arrivo e tante cose da fare a Catania e provincia.

In primis partecipare al secondo weekend dell'Ottobrata Zafferanese e della Festa del Castagno. Per chi vuole anche fare solidarietà c'è 'A scacciata per scacciare il cancro' a Belpasso.

Diverse le mostre in programma: quella su Tex al 'GAM', 'Ri-evolution' al Palazzo della Cultura e quella 'temporanea' a Vizzini nell'ambito del Mid Photo Fest.

Completano il succoso programma il 'Mercatino 'A fera bio', il weekend all'Orto Botanico, Digifest Catania e la musica con i concerti del Duo Improprium ed alla Sala Magma di Catania.

43esima edizione dell’Ottobrata di Zafferana Etnea, la manifestazione gastronomica e artigianale più importante del Sud Italia che torna di nuovo protagonista con un programma unico ed esclusivo. Nella grande area food oltre al tradizionale panino, ci saranno i prodotti tipici zafferanesi come miele, funghi, pere, mele, nelle svariate qualità di “cola”, “gelato cola”, “delizioso bianco rosso”; la valorizzazione dei prodotti tipici e a marchio di tutela (Doc, Dop, o inseriti nelle banche dati dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali) e alla promozione del cibo e dei piatti tipici della cucina tradizionale.

Sicilia Gaia e Villa Ardizzone organizzano un viaggio musicale e narrativo. Un evento in musica e parole, che inaugura la rassegna di eventi e performances che si svolgeranno negli ambienti della antica dimora storica. Il Quartetto d’Archi “ Soli Bassi” e la voce narrante di Davide Gullotta ci condurranno nella Catania tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Secolo Breve, sulle note di alcuni degli autori più rappresentativi del periodo della Belle Epoque. Tra un’esecuzione e l’altra, si attraverserà la città, con le sue ville e dimore, si assisterà alla nascita dei cinema e del teatro, all’Esposizione agricola del 1907, alla genesi dei romanzi dei grandi scrittori catanesi, Verga, De Roberto e Rapisardi, fino ad arrivare alle porte della grande guerra.

La prima edizione del Digifest Catania, l'evento interamente dedicato al mondo del digital marketing, si terrà domenica 8 ottobre 2023 al Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele II, 121). In una giornata ricca di appuntamenti e workshop, curati dai più conosciuti nomi del panorama digital italiano ed europeo, non mancheranno le occasioni per fare networking e per confrontarsi sui temi dell'innovazione, del digitale, della pubblicità e dei social media. Tra i nomi già annunciati in programma, anche Luca Mastella (CEO di Learnn), Yari Brugnoni di NJ Analytics, Grace 'The Amazing' e tanti altri.

Il prossimo 6 Ottobre 2023 Adesal Srls, realizzerà l’evento denominato “Sanitel Day”, una giornata gratuita di prevenzione e screening con il Patrocinio Morale gratuito del Comune di Catania (CT). L’Evento sarà realizzato a Catania (CT) in Piazza “Stesicoro” dalle ore 09:00 alle ore 17:00. Il Progetto Sanitel Day è un evento di prevenzione e screening a titolo completamente gratuito, durante la quale i cittadini, saranno accolti presso una postazione, allestita con gazebo, ambulanza, personale medico e paramedico che provvederanno a misurare i parametri vitali quali: misurazione della pressione arteriosa, tasso glicemico, saturazione ossigeno del sangue, frequenza cardiaca, esame diagnostico con ECG e saranno sottoposti al questionario per i disturbi del sonno.

Le visite guidate all’Orto Botanico di Catania attraverseranno l’orto generale, la grande serra, fino a giungere all’orto siculo dove dimorano alcune piante spontanee dell’isola. Le visite guidate si svolgeranno il venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 10:00 e alle 12:00 (domenica 8 ottobre e 26 novembre i tour saranno alle 10:30 e 12:00). Sabato 7 ottobre dalle 18:00 alle 21:00 (un percorso ogni ora), inoltre, con “Bella di notte” sarà possibile scoprire l’Orto Botanico di Catania anche con i percorsi guidati serali.

Domenica 8 ottobre 2023 appuntamento a partire dalle 8.30 al Parco Madre Teresa di Calcutta a Catania per festeggiare i 20 anni del 'Mercatino 'A Fera Bio'. Il mercatino è realizzato con la collaborazione di: - slow food - Consorzio Siciliano Le Galline Felici - Ficos (Filiera Corta Siciliana) - Mercatino La terra di BO' (ogni sabato a Viagrande presso Villa di Bella) - Nuova Acropoli.

Sabato 7 ottobre 2023, alle ore 19, alla Sala Magma di Catania, in via Adua 3, concerto del Duo chitarristico Salvatore Daniele Pidone e Mario Martino. L’iniziativa del Centro Magma vede anche la collaborazione delle associazioni “Terre forti”, “Darshan” e “Areasud”. Per informazioni: 338.5047480- 333.3337848 - Facebook (Sala Magma).

L’Associazione Sicilia Gaia propone un’esperienza inedita dedicata a Gjmàla, secondo allevamento di “camelidi” presente in tutta Europa, unico in Italia. Accarezzare i dromedari, passeggiare tra Marabù, tartarughe giganti, iene e molti altri animali tipici dell’ecosistema africano sarà realtà a pochi chilometri da Catania. Gjmala che in arabo significa “cammello” vi farà vivere una realtà catanese molto singolare.

Torna a Catania il tour del Duo Improprium, il nuovo ed innovativo ensemble composto da Domenico Testaì, flautista impegnato in numerose formazioni di grande prestigio e con collaborazioni di alto profilo, e Maurizio Burzillà, fisarmonicista di rimarcato talento e poliedricità molto apprezzato anche all’estero.

“Il piccolo, chiassoso, spassoso club di Officine Culturali”, il calendario di attività per bambini e bambine, ritorna in nuova fantastica edizione: il primo appuntamento è per domenica 8 ottobre alle 10:30 all’Orto Botanico di Catania con il laboratorio ludico didattico “Il fagiolo magico”. L’attività, che si svolge in occasione di Famu – la giornata nazionale delle famiglie al museo, prenderà il via dalla narrazione di una delle fiabe inglesi più famose – “Jack e il fagiolo magico” – per poi scoprire quante fantastiche storie sono nascoste tra le specie vegetali del giardino scientifico dell’Università di Catania. Infatti, è proprio dalla fiaba che partirà una riflessione sull’importanza delle piante per il nostro pianeta e della loro salvaguardia.

Tex in mostra a Catania, un’esposizione artistica per celebrare i 75 anni dell’eroe italiano. Disegni, copertine, tavole originali, opere uniche in mostra dal 4 ottobre al 2 dicembre al GAM – Galleria d’Arte Moderna di Catania. La mostra “TEX in mostra a Catania” sarà un’esposizione artistica molto pregiata dove appassionati e non solo, potranno visionare disegni, copertine e tavole originali. Realizzata grazie alla collezione privata del curatore Matteo Belfiore, prevedrà una selezione di opere uniche, che raccontano la storia e l’evoluzione del fumetto e del personaggio di Tex.

Appuntamento dal 30 settembre al 29 ottobre 2023 a Trecastagni con la 'Festa del Castagno'. Profumi, sapori, colori, arte e tradizione siciliana sulla piazza centrale di Trecastagni (CT). Sarà una sagra di paese, una festa con artigiani, hobbisti, artisti e creativi. Troverete diversi prodotti tipici enogastronomici da degustare, street food aperto anche sabato a pranzo, sapori e profumi dei prodotti di stagione, castagne e vino. Ingresso libero.

Venerdì 6 Ottobre, alle ore 17.30, a Vizzini, presso i locali de "Il Pentagramma" in Piazza Santa Maria di Gesù 1, saranno inaugurate le mostre fotografiche degli autori Carlotta Baldazzi, Joseane Daher, Antonio Parrinello, Antonio Pignato e Carla Sutera Sardo.

LA “LILT” (lega italiana per la lotta ai tumori) è lieta di invitarti alla decima edizione dell’evento “A SCACCIATA PER SCACCIARE IL CANCRO”. Oltre alla degustazione delle “Scacciate” e della “Zuppa di ceci”, avrai modo di assistere all’esilarante spettacolo di “Toty e Totino”, all’esibizione del gruppo musicale “Oneshot ‘80” e dell’associazione “Danzando l’Ottocento”.

Il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà, dal 7 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, a cura di Raffaella Bozzini e Giuseppe Stagnitta con la supervisione storico-scientifica di Marco Di Capua, oltre 130 opere - molte delle quali per la prima volta in Sicilia - di 80 artisti italiani, tra i più importanti e significativi del XX Secolo, che hanno rivoluzionato la storia artistica e culturale internazionale.