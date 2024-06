Etna comics, International Recycling Tour e tanto altro: cosa fare a Catania nel weekend

Per chi non se ne fosse accorto, ecco in arrivo un altro weekend e soprattutto ecco in arrivo un fitto programma di manifestazioni ed appuntamenti da non perdere.

E' già in corso e durerà fino a domenica alle Ciminiere l'oramai famoso 'Etna Comics'. Non è così famoso ma è sicuramente interessante ed attuale 'L'International Recycling Tour' in programma a Piazza Nettuno dal 7 al 9 giugno per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del riciclo. Sempre aperta e visitabile anche la mostra 'Caravaggio, la verità della luce'.

Per chi invece vuole conoscere più da vicino Catania sono sempre presenti le diverse escursioni sia in città che in provincia. Interessante soprattutto 'La lunga notte delle chiese: il segno della martire', le visite guidate serali all'Orto Botanico, il tour in barca ad Acitrezza, l'Etna trekking al tramonto, l'itinerario Catania sommersa e quello 'Catania tra misteri e leggende by night'.

Da giovedì 6 a domenica 9 giugno 2024 si terrà la dodicesima edizione di Etna Comics, l'attesissimo Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, presso il centro fieristico Le Ciminiere di Catania. L'evento rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di fumetti, cinema, giochi, videogiochi, musica e cultura tradizionale giapponese. Etna Comics si preannuncia un evento imperdibile e negli anni è diventato uno dei più grandi e partecipati festival d’Italia, con oltre 90.000 presenze registrate lo scorso anno. La kermesse rappresenta ormai dal 2011 un appuntamento fisso per gli appassionati di fumetti, cinema, gioco, videogioco, web, musica, collezionismo, spettacolo, cultura tradizionale giapponese e non solo. Un’esperienza unica sia per i nuovi partecipanti che per gli abituali frequentatori delle convention di settore. Durante le quattro giornate, i visitatori potranno godere di mostre, attività, proiezioni, masterclass e conferenze, con la partecipazione di centinaia di ospiti nazionali e internazionali.

Dal 7 al 9 giugno torna, in contemporanea in ben 16 città di altrettanti Paesi in Europa, Brasile ed Emirati Arabi, l’International Recycling Tour, iniziativa che ormai da tanti anni promuove ad ampio raggio la raccolta e l’avvio a riciclo delle lattine per bevande in alluminio consumate in situazioni ‘on the go’ e in contesti ‘fuori casa‘. Un vero e proprio circuito che tappa su tappa, di città in città, lungo un percorso senza confini, diffonde i messaggi universali della salvaguardia ambientale. È Catania, quest’anno, la città italiana prescelta dal Tour. L’appuntamento è in Piazza Nettuno, nel cuore pulsante del centro abitato. È qui infatti che le lattine raccolte daranno anima e corpo a un’installazione molto particolare.

La mostra “Caravaggio: la verità della luce”, vuole portare un contributo di conoscenza a un periodo fondamentale dell’arte europea, dalla fine del cinquecento, alla prima metà del seicento, intrecciandosi con quella che viene comunemente definita età barocca. Trentacinque opere, cinque delle quali autografe, troveranno collocazione nella nuova Pinacoteca comunale dell'ex Monastero di Santa Chiara, in via Castello Ursino 10, struttura che l'amministrazione inaugurerà per l'occasione. Pur presentando cinque dipinti di Caravaggio, considerati autografi dalla storiografia, questa mostra non è una celebrazione del mito della sua figura: davanti alle opere di Caravaggio, i visitatori, per magia, faranno un viaggio, che arriva fino all’anima.

Sabato 8 giugno ai Mercati Generali di Catania arriva il tour itinerante della ODD Clique. Il collettivo/label, di base a Roma, sin dagli inizi ha fatto da accentratore esplorando e coinvolgendo nelle proprie serate i protagonisti delle nuove scene contemporanee. A cavallo tra nu-jazz, soul, elettronica e clubbing. Grazie al bando “Per Chi Crea” con il supporto della SIAE e del Ministero della Cultura, le vibrazioni ibride e contemporanee della ODD Clique si stanno propagando in tutta Italia. Showcase completi di live e dj set, che coinvolgono in ogni tappa artisti e dj diversi. Dopo le date a Torino, Milano e Roma, sabato 8 giugno tocca agli storici Mercati Generali di Catania. In programma un doppio live di sogni a occhi aperti tra soul, elettronica e morbida psichedelia.

Anche a giugno i produttori del mercatino 'A Fera Bio e i produttori Slow Food ti aspettano con un doppio appuntamento: domenica 9 giugno (2° domenica) E domenica 23 giugno (4° domenica). I produttori di cibo certificato da agricoltura biologica e i produttori slow food ti aspettano a Catania al mercatino 'A Fera Bio Mercato della Terra Slow Food presso il Parco Madre Teresa di Calcutta (di fronte il cine teatro Ambasciatori). Alla 'A Fera Bio potrai trovare un'offerta varia di cibi genuini: ortaggi, frutta, legumi, miele, conserve, salumi, formaggi, farine di grani antichi molite a pietra, pasta artigianale e prodotti da forno. Ma è anche possibile praticare attività yoga con la nostra insegnante Alice; far fare laboratori manuali ai più piccini con la maestra steneriana Elisa e con gli insegnanti della scuola naturale Catania con il progetto Arch'i Nuè e scuola Jardina. Ma potrai anche ascoltare buona musica e partecipare ai laboratori del gusto organizzati da Slow Food Catania.

Sabato 8 giugno 2024 alle 20:30 e alle 21:00 ritorna l’appuntamento con “Bella di notte”, le visite guidate serali per scoprire in notturna l’Orto Botanico di Catania. Il team di Officine Culturali vi condurrà in un suggestivo percorso alla scoperta del giardino scientifico dell’ Università di Catania che, svelandosi la sera, permetterà di compiere un suggestivo viaggio tra piante, alberi e fiori provenienti da tutti i continenti. Nell’esplosione di colori e di profumi dell’Orto Botanico di Catania, fondato da Francesco Tornabene nel 1858, si ricostruirà la storia della ricerca scientifica del museo verde dell’Università di Catania.

Sicilia Gaia propone un'escursione in barca tra L'Isola Lachea, I Faraglioni di Acitrezza, il Castello di Aci Castello e Le Grotte di Ulisse, fino a raggiungere il Porticciolo di Ognina. Nel corso dell'escursione ci si fermerà per una rinfrescante sosta bagno. Disponibile tutti i giorni. Ecco gli orari delle partenze: 10, 12, 14, 16, 17. Quota di partecipazione €15,00.

Un incantevole viaggio nel tempo, alla scoperta delle bellezze archeologiche della città, tra antichi misteri, curiosità e meraviglie del passato. Concentreremo la nostra visita nel pieno centro storico, ovvero l’antica Katane, il primo insediamento greco. Da Piazza Duomo saliremo verso la parte alta della città, scoprendo le Terme Achilliane, una suggestiva grotta di scorrimento lavico, le Terme dell’Indirizzo dall’esterno, l'incompiuta ed emozionante chiesa di S. Nicolò l'Arena ed il Monastero dei Benedettini, con gli scavi archeologici antistanti. Un tour mozzafiato che permetterà di conoscere le origini più remote della città.

Siamo entusiasti di annunciare il ritorno degli speciali aperitivi in compagnia dei local maker da Artemisia. Appuntamento sabato 8 giugno, dalle 18 a mezzanotte, per una serata indimenticabile di creatività, musica e deliziosi aperitivi. Cosa vi aspetta: Aperitivo con consumazione inclusa a 10€: gusta un fantastico aperitivo e approfitta delle offerte speciali. Incontro con i local maker: scopri le creazioni uniche di @coollalla, @mondofluttuante, @lovemacollection, @ibridishop e @lhumadehand. Musica con il DJ Samuele Cannella: rilassati e divertiti con le selezioni musicali del DJ. Orario: Dalle 18:00 a mezzanotte.

Sicilia Gaia organizza un’emozionante escursione per ammirare la cresta meridionale della desertica Valle del Bove. Uno spettacolo tutto da godere al contatto in natura, camminando sopra antichissimi Centri eruttivi parzialmente erosi su cui insiste una rigogliosa faggeta che ospita uno dei faggi monumentali più belli del territorio Etneo, il faggio di Monte Pomiciaro.

La Fondazione Puglisi Cosentino vi attende con la mostra "Risvegli - Arte in Sicilia nel secondo Novecento " dalle collezioni Filippo e Anna Pia Pappalardo. Siamo aperti dal martedì al venerdi 10-18.30 e sabato e domenica 10-19.30. Sabato e domenica apertura straordinaria del piano nobile dove è possibile ammirare alcune opere della Fondazione stessa. TICKET INTEGRATO SCONTATO. Utimo ticket un'ora prima della chiusura.

Il “Liotru”, elefante di pietra che è mistero e magia insieme, dove la linea di demarcazione tra storia e leggende si intrecciano. Catania è una città sempre risorta dalle sue ceneri, più bella, più splendida, sempre nello stesso luogo, come la mitica fenice, simbolo di immortalità, che spicca e troneggia nell’arco di trionfo Ferdinandeo dal lato che guarda la Cattedrale di Sant’Agata Leggende, curiosità ed aspetti storici meno conosciuti saranno le principali chiavi di lettura del tour. Il resto vi sarà svelato nel corso della passeggiata notturna.

Venerdì 7 giugno appuntamento con la cooperativa sociale 𝐏𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚 – 𝐎𝐫𝐭𝐢 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢, una virtuosa realtà che nasce allo scopo di far conoscere e sensibilizzare la cittadinanza sulle scottanti tematiche legate allo sfruttamento lavorativo, stimolando il percorso di ciascun beneficiario verso l'auto-determinazione e l’inserimento attivo nel tessuto sociale. I loro Orti Sociali, che contano due ettari di natura immersi nella città di Ragusa, sono un posto dove la terra profonde energie, la tradizione insegna e l’innovazione migliora. Proxima utilizza solo sostanze naturali, rispettando l’equilibrio del nostro ambiente e la sua biodiversità, riscoprendo il valore dell’agricoltura locale e della filiera corta.

In occasione della IX edizione della Lunga Notte delle Chiese proponiamo una nuova occasione di apertura straordinaria serale, ritrovando fra arte e devozione il segno della testimonianza cristiana di Agata. Contributo libero. Non è necessaria la prenotazione. 'Il segno della martire', Santuario Sant'Agata al Carcere. Apertura dalle ore 18 alle ore 22. Non è necessaria la prenotazione. INFO 338.1441760 / carceresantagata@gmail.com.

L’edizione 2024 ha preso il via sabato 18 maggio, in concomitanza con la Notte Europea dei Musei che, a Città della Scienza, è stata festeggiata con le visite guidate alla struttura, i video mapping della ciminiera e le proiezioni oleografiche sulla grande vetrata di viale Libertà, accolte dal numeroso pubblico partecipante, con entusiasmo e stupore. Ma l’evento è stato solo l’anteprima del ricco mese di attività che illuminerà di Scienza la città di Catania fino al 21 giugno, alternando visite guidate a laboratori a tema biologia, geologia, fisica, astrofisica. Per un mese intero la ciminiera della vecchia raffineria di zolfo che campeggia nell’area dello science center di via Simeto si tingerà di acceleratori “griffati”, dei loghi di Città della Scienza, dell’Università di Catania e del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia, di luci e colori, di eruzioni e ancora di mare.