Sagre, mostre, escursioni a mare ed in montagna: cosa fare a Catania nel weekend

Sta per arrivare il weekend e Catania e provincia sono prontissime ad offrire delle possibilità di divertimento e relax.

Gli amanti delle sagre potranno recarsi a Sant'Alfio per quella della ciliegia ed a Motta Sant'Anastasia per quella del 'pani cunzatu'.

Due nuove mostre in apertura: 'Viaggio intorno al volo' dedicata ad Angelo D'Arrigo e 'Verga e Licodia'.

Tante e tutte diverse le visite guidate proposte: Orto Botanico, Etna al tramonto, Catania ed Acicastello in barca a vela, Torre Archirafi a piedi, Mistery Tour Bellini Amore e Morte.

Il gioiello rosso dell’Etna brillerà di più nel corso della sua 13esima Sagra per deliziare grandi e piccini. La ciliegia del Comune di Sant’Alfio, il centro principale di lavorazione del frutto nel Catanese e in tutta la Sicilia, sarà protagonista dal 7 al 9 luglio in una festa che ondeggerà tra cultura, musica ed enogastronomia.

Sharing Sicily propone il primo trekking Etneo con cena al Rifugio Piano dei Grilli, sotto un cielo stellato, per una serata dedicata non solo al trekking e alla natura, ma anche al buon cibo e alla socializzazione.

Dal 7 al 10 luglio le Ciminiere diventeranno il fulcro delle manifestazioni commemorative “1943-2023, Sbarco in Sicilia”, in ricordo degli 80 anni di quell’avvenimento cruciale per le sorti dell’Italia nella secondo conflitto mondiale. Per l’occasione il “Museo storico dello sbarco in Sicilia-1943” prolungherà il proprio orario sino alle ore 19 (ultimo ingresso alle ore 17) e resterà aperto anche di lunedì (consueto giorno di chiusura settimanale) per accogliere i congressisti e turisti che prenderanno parte all’International Forum “Operazione Husky, tra storia e memoria”.

L'8 ed il 9 luglio 2023 appuntamento a Motta Sant'Anastasia con la seconda edizione, organizzata dall'Associazione Culturale Rione Panzera, della Sagra 'do pani cunzatu'. Appuntamento al Villetta - Corso Sicilia Angolo via Imera. Musica dal vivo, gusto e tradizione, spettacoli di danza, esibizioni folkloristiche e cabarettistiche.

Dal 3 al 29 luglio 2023 le visite guidate giornaliere a cura di Officine Culturali per approfondire e scoprire la collezione dell’Orto Botanico di Catania si svolgeranno dal lunedì al venerdì alle 16:00 e alle 18:00 e il sabato alle 10:00 e alle 12:00. I visitatori e le visitatrici, accompagnati dal team di Officine Culturali, compiranno un percorso tra viali del giardino scientifico dell’Università di Catania che custodiscono aromi, profumi e colori provenienti da diverse parti dal mondo, fino alla grande serra dove convivono silenziosamente oltre 160 specie vegetali.

Un’esperienza ideale per gli amanti del mare e della stagione estiva. Trascorrerete una giornata in barca a vela partendo dal porto di Catania, ammirando così la caratteristica scogliera di roccia vulcanica fino a raggiungere i faraglioni di Acitrezza. Verranno previste delle soste bagno dedicate anche ad osservare i luoghi più caratteristici come la Grotta di Ulisse.

Sicilia Gaia in collaborazione con Nordic Walking Etna organizza una camminata sportiva mattutina tra Torre Archirafi e Riposto. Data: Mercoledì 5 luglio 2023. Appuntamento ore 9:00 Riposto. Punto di incontro per la camminata: Porto Turistico Marina di Riposto – Via Duca del Mare.

La vita è una melodia, fra tasti bianchi e neri. Un’opera, con protagonisti e antagonisti, inganni, passioni, amore e morte. Attorno alla figura di Vincenzo Bellini - vissuto intensamente e morto tragicamente giovane - da sempre si è creata un’aura di mistero e leggenda. Etna 'ngeniousa, con la partecipazione straordinaria dell’attrice Barbara Gallo, vi propone un nuovo appassionante Mystery Tour, per indagare l'uomo dietro il mito.

Si intitola “Viaggio intorno al volo” la mostra collettiva che sarà inaugurata domani (venerdì 7 luglio), alle 17, nei locali del Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane del Palazzo centrale dell’Università di Catania. Un’esposizione tra dipinti, stampe digitali, sculture e video-documentari ispirata alle imprese di Angelo D’Arrigo - deltaplanista, scienziato del volo ed etologo morto nel 2006 nel tragico incidente di un aereo su cui viaggiava come passeggero – al quale gli artisti Francesco Arena, Erick Barbà, Annamaria Castrogiovanni, Orazio Coco, Francesco Gennaro, Virginia Scalisi, Silvia Scelsa, Giuseppina Toscano e Luca Zuppelli hanno voluto tributare un omaggio per comunicare le proprie fantasie, speranze, sogni e paure sul mito del volo, un desiderio antico come l’umanità.

L'appuntamento con la qualità dei prodotti da Agricoltura Biologica è ogni seconda domenica del mese, presso il posteggio antistante il Parco Madre Teresa di Calcutta, in via Eleonora D'Angiò (di fronte il Teatro Ambasciatori).

La mostra, attraverso immagini, documenti, libri, riviste e tante altre testimonianze, ricostruisce la storia, i rapporti familiari che legano Verga, la sua persona e la sua produzione letteraria a Licodia. Subito dopo l'inaugurazione avrà luogo una degustazione di prodotti locali: mandorle, vini e gelato artigianale.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un trekking pomeridiano-serale lungo il versante nord dell’Etna che si concluderà con la contemplazione del tramonto con lo scenario vastissimo della costa Jonica e crateri sommitali.

Un trekking dedicato ad uno dei più suggestivi paesaggi etnei. Accompagnati dalla nostra guida naturalistica Rosario Calcagno, Geologo di Federescursionismo, ammireremo un paesaggio misto caratterizzato da alberi relitti di betulle, ambientate a seguito dell’ultima glaciazione avvenuta 10.000 anni fa e un raggruppamento di coni allineati come una sequenza a bottoni detti coni a “bottoniera” formatisi in occasione dell’eruzione del 1865 e dedicati a Wolfgang Sartorius, storico vulcanologo e studioso dell’Etna.

In mostra pregiati oltre 40 strumenti d'epoca provenienti da diverse collezioni (Fondazione Kalos, Giorgio Maltese, Vincenzo Maravigna), prodotti dalle principali botteghe catanesi di liuteria, insieme con immagini, documenti, cataloghi, antiche fotografie, attrezzi, arnesi, e la ricostruzione, in una sala di Palazzo Sangiuliano, di una antica bottega di liuteria.

Venerdì 7 luglio, alle ore 21, Zo Centro culture contemporanee di Catania organizza nella Corte “Mariella Lo Giudice” (Cortile Platamone) del Palazzo della Cultura di Catania lo spettacolo teatral-musicale “Il sogno di una cosa” di e con Elio Germano e Teho Teardo, liberamente tratto dall'omonimo capolavoro di Pier Paolo Pasolini.