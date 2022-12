I Vicerè, Aetnacon 2022, Stelle di Natale AIL: cosa fare nel weekend a Catania

Fine settimana 'lungo' quello che attende Catania e provincia dopo la festività dell'Immacolata dell'8 dicembre. A condirlo tantissimi appuntamenti. In primo piano le diverse passeggiate guidate organizzate con le quali sarà possibile scandagliare ogni angolo della città nonchè ogni angolo del tanto amato 'Mongibello'. Gli amanti del teatro non possono perdere l'appuntamento al Teatro ABC coi Vicerè di Pippo Pattavina e con 'Il povero Piero'. Ci sarà spazio per la solidarietà con gli stand della AIL per alimentare la ricerca sulla leucemia. L'Hotel Nettuno sarà invece la location di Aetnacon, manifestazione dedicata al fantastico ed alla fantascienza.

Chi vuole restare ancorato alla realtà, ossia all'atmosfera natalizia, non dovrà fare altro che recarsi in Piazza Università per visitare i mercatini di Natale allestiti e magari fare una foto sulla slitta di Babbo Natale insieme ai propri bambini.

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

L'associazione Cultura Aetnae stavolta organizza un evento in una location diversa, ossia Rovittello presso Ruvì. L’evento prevede l’esibizione dell’artista cantastorie Luigi Di Pino che ci racconterà la favola “La pantofola della regina Elisabetta”. Ai personaggi di questa favola verranno abbinati 3 vini dell’azienda vitivinicola ALCANTARA e un menù preparato ad hoc dal ristorante Ruvì.

Dal 10/12/2022 all'11/01/2023 appuntamento a Palazzo Libertini San Marco di Caltagirone con la mostra dell'artista Lorenzo Maniscalco dal titolo 'Eudaimonia'. Inaugurazione sabato 10 dicembre 2022 alle ore 17.00. Una personale d'arte del giovane pittore talentuoso Lorenzo Maniscalco andrà in mostra a Caltagirone (Catania). Saranno 15, le tele e 50, i manufatti in ceramica, a essere allestite in mostra presso le sale espositive di Palazzo Libertini di San Marco, già ambiziosa sede espositiva calatina.

Un’imponente produzione tutta siciliana firmata Teatro ABC, un cast di sedici attori, scene da kolossal e un Pippo Pattavina superbo protagonista nei panni dell’infido Don Blasco. Il capolavoro di Federico De Roberto, “I Vicerè”, torna a teatro in una sontuosa versione liberamente ispirata al romanzo dello scrittore catanese e diretta da Guglielmo Ferro. Lo spettacolo, dopo il successo registrato al Quirino di Roma, sarà il terzo appuntamento della stagione la stagione di prosa “Turi Ferro” 2022/2023 al Teatro ABC di Catania.

Sarà un live molto speciale quello di Max Casacci in calendario venerdì 9 dicembre da Z?, live che offrirà un’esperienza sonora unica, in totale assenza di strumenti musicali acustici o elettronici, e che verrà diviso in due momenti dalle atmosfere differenti, ambientati in due diverse aree dello spazio culturale.

Sicilia Gaia organizza una passeggiata dedicata ai“quartieri di periferia” del nostro centro storico di Catania, allontanandoci questa volta dalle rotte turistiche e monumentali più note. Accompagnati dalla Guida Turistica Vanessa Motta passeggeremo per le strade che non dormono mai; tra le botteghe dei sapori antichi e i vicoli di una parte di città, che resta sempre uguale nonostante la continua trasformazione.

Sarà Catania ad ospitare sabato 10 e domenica 11 dicembre, all’Hotel Nettuno, Italcon, la più antica manifestazione italiana della fantascienza e del fantastico. Dopo 50 anni dalla prima edizione, Italcon si terrà per la prima volta al Sud nell’ambito dell’edizione 2022 di “Aetnacon”. Ad organizzare il doppio evento è l’associazione culturale senza scopo di lucro “Fondazione Science Fiction” che, come ogni anno, presenterà per l’occasione il suo bollettino ufficiale Fondazione Science Fiction Magazine.

Sicilia Gaia propone un laboratorio natalizio questa volta tutto da impastare e modellare. “PAN DI ZENZERO” - Laboratorio di Pasticceria Natalizia. DOMENICA 11 DICEMBRE 2022. Per bambini e bambine dai 3 ai 12anni. 2 orari per due fasce d’età: 9.30 bimbi dai 6 ai 12 anni,11.00 bimbi dai 3 ai 5 anni.

Nei giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare oltre 4.300 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 34° edizione. Si rinnova così lo storico appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale AIL è di 12 euro; per sapere in quali piazze trovare i 15.000 Volontari dell’AIL vai su www.ail.it, scarica l’app ‘Ail Eventi’ o chiama il numero 06 7038 6060. Anche quest’anno, oltre alla tradizionale pianta natalizia, in molte piazze italiane si potrà ricevere la dolce stella “Sogni di cioccolato”, cioccolato finissimo al latte e fondente con nocciole IGP Piemonte, sempre con una donazione minima di 12€.

Un appuntamento teatrale, quello che vivremo nel Salone diventato cuore aggregativo del Polo di San Cristoforo, che rafforza l’impegno che Spazio 47 realizza insieme a Fondazione Èbbene e Fondazione Stella Polare per continuare a rendere la cultura accessibile, avvicinando sempre di più le persone al teatro, inteso come laboratorio formativo e di crescita. Aquiloni – La storia di Salvo e Maddy, vincitore al Premio Nazionale Teatro Città di Leonforte 2017 di 4 prestigiosi riconoscimenti - miglior spettacolo, miglior regia, miglior attrice protagonista, miglior attore protagonista - andrà in scena domenica 11 dicembre, alle 18, nel salone del Polo Educativo gestito da Spazio 47, Fondazione Èbbene e Fondazione Stella Polare in via Villascabrosa 128 A.

La seconda domenica di dicembre un' escursione di notevole valenza naturalistica e paesaggistica che concluderete con una calda cioccolata al delizioso Rifugio Ragabo. Partendo da Piano Pernicana, lungo il versante Nord dell'Etna, percorrerete un sentiero in parte in salita e in parte pianeggiante immerso nel bosco di pini neri. Attraverserete i resti della colata lavica del 2002 fino a raggiungere il punto panoramico.

Sicilia Gaia in collaborazione con Le Stanze in Fiore e Forno Biancuccia ha il piacere di proporvi una giornata diversa dal solito, immersi nello scenario paradisiaco dei giardini de “Le Stanze in Fiore” Ad accogliervi sarà la padrona di casa Rossella Pezzino De Geronimo, nonché artista che ha curato ogni suo dettaglio e che condurrà la visita guidata all’interno di questo giardino emozionale. Si tratta di uno dei 200 giardini più belli al mondo, caratterizzato da più di 1100 specie di piante tropicali e sub tropicali, da scenari suggestivi ed unici, sentieri naturali e stanze che rispecchiano l’anima, regalandovi un vero e proprio viaggio sensoriale.

Il Povero Piero è una commedia surreale di Achille Campanile (autore brillante del secondo ‘900) del filone italiano del teatro dell’Assurdo. Lo spettacolo è un trionfo di coralità. Tantissimi attori in scena assicurano una varietà di personaggi e situazioni divertentissime, al limite del parossismo. Il testo si presenta come una partitura di caratteri bizzarri e situazioni surreali che diventano, alla vista e all’ascolto, un coro collettivo vario e dalle molteplici sfumature sonore e psicologiche.

Sicilia Gaia organizza una passeggiata dedicata al Liberty, stile fiorito in Europa intorno al 1900 nelle arti decorative e in architettura, il cui obiettivo fu quello di migliorare esteticamente gli oggetti di uso comune, prodotti dalle industrie, per allontanare il rischio di banalizzazione della produzione in serie.

Piazza Scammacca mantiene la sua promessa e si apre alla Città con un ricchissimo calendario di eventi. “MERCATO - PERSONE – CULTURA” restano le tre parole chiave di questo luogo che da 4 mesi ravviva la città di Catania con passione e dedizione. I cinque fondatori Lucia Caruso, Nicola, Stefano e Gabriele Vitale e Marco La Piana accendono i riflettori su un mese pieno di luci e magia natalizia ma anche di bilanci e di progetti per il futuro. Dall’8 al’11 le Sicule Will scendono in Piazza per animare la Festa d’Inverno che, in occasione del Natale, è dedicata al Dono e al Donare: 4 giorni intensi di Workshop interattivi e ispirazioni, Talk riflessivi, Yoga ed Embodiment. Un nuovo format prende vita e si chiamerà a Cena con La Storia: una cena a tema liberamente ispirata a libri del panorama letterario. In questo primo appuntamento si proporranno i piatti descritti nel capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa “Il Gattopardo” e la cena sarà accompagnata dalla lettura di alcuni passi del libro.

Mostrare l’altra parte delle città, attraverso un ritratto che spinga alla riflessione e al cambiamento. “Il degrado urbano nelle periferie della Sicilia” è l’oggetto della mostra fotografica organizzata da Ance Giovani Catania e dall’Associazione Culturale Mediterraneum – con la collaborazione del laboratorio Miartè e dell’archivio fotografico Mediterraneum Collection – inserito all’interno della 14^ edizione del Med Photo Fest 2022.