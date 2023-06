Parchi Agos Green&Smart, Umbertata e tanto altro: cosa fare a Catania nel weekend

C'è tanta arte in questo weekend che sta per cominciare a Catania e provincia. Ne sono una dimostrazione le diverse mostre che apriranno i battenti: "Pitture in viaggio", "Primi scatti", "La bellezza mostruosa degli alberi", "Con gli occhi di un bambino".

Gli amanti del vino invece potranno scegliere se recarsi sull'Etna per un trekking con sangria o visitare i Benedettini e partecipare all'evento eno-oleo culturale 'Piccolo è bello'.

Da non perdere però anche gli appuntamenti con 'Umbertata 2023', 'Circo Coliseum' (prezzi scontati sullo Shop di Today.it) e soprattutto con i Parchi Agors Green&Smart, che faranno tappa al Parco Vulcania e sono ideali per le famiglie e per i bambini.

L'evento eno-oleo culturale più importante dell'anno, in cui potrete degustare i vini, gli olii e le eccellenze del territorio etneo e partecipare a seminari tematici. Ad ogni ospite sarà riservato un piatto degustazione e, ancora in omaggio, un bicchiere a tracolla serigrafato. John Biancale e Riccardo Buzzurro saranno gli ospiti musicali della serata, mentre lo scultore Orazio Coco presenterà " l'Esercito della speranza", produzione artistica ispirata da "Piccolo è bello 2023”.

Sabato 10 giugno arriva a Catania, al parco Vulcania di piazza Aldo Moro 4, Parchi Agos Green&Smart, il progetto avviato nel 2021 da Agos – società leader nel credito al consumo – in collaborazione con Brand for the City, Fondazione SportCity. Per la città siciliana si tratta del secondo appuntamento dopo il successo ottenuto dall’iniziativa nel 2022 che ha visto il rinnovo e la riqualificazione del parco Vulcania.

Umbertata 2023 - "Ricominciamo a irradiare bellezza". La festa di Piazza Umberto è giunta alla decima edizione e quest'anno accoglierà oltre 60 associazioni e artisti per raccontare come ognuno di noi può contribuire ad irradiare bellezza a Catania. Ingresso libero.

Il Circo Coliseum porta in pista la tradizione e la bellezza dell’arte circense, capace di proiettare lo spettatore nell’affascinante mondo del circo. Giovani talenti, esperti in discipline acrobatiche, addestratori di felini, curano nel dettaglio le loro performance e si esibiscono in uno spettacolo che fa sognare grandi e piccini. Novità 2022 Globo della Morte, direttamente dagli Stati Uniti, di nuovo in Sicilia dopo 6 anni. Gli spettacoli si terranno a Biancavilla, in via dei Fiori, presso lo spazio di fronte al supermercato Decò. Dal 1 al 12 giugno 2023.

L'associazione Panorama Sicilia e Umberto Lugnan, in occasione dell'ottantesimo anniversario dello sbarco in Sicilia degli Alleati, propongono una passeggiata a Catania sui luoghi della memoria raccontati nel libro dall'autore, che dà il titolo anche al nostro tour: Ferite nella Pietra lavica.

Domenica 11 giugno, a partire dalle ore 8.30, appuntamento al Parco Madre Teresa di Calcutta con il 'Mercatino 'A Fera Bio'. Ingresso libero. I produttori agricoli BIO e Slow food daranno il benvenuto aprendo i loro stand e mettendo in bella mostra cibi bio buoni puliti e giusti.

Sabato 10 e domenica 11 Giugno. Doppio evento per grandi e piccoli al LUDUM. Riprendono gli eventi del fine settimana alla grande con due attività esaltanti. Una pioggia di kg di lego per tutti gli amanti delle costruzioni e dei mattoncini colorati. E ancora il pericoloso scienziato pazzo “Pazzus” con il suo epico science show esperimenti interattivi.

Venerdì 9 giugno 2023 alle 18:00, in occasione della Notte degli Archivi, si terrà al Museo della Fabbrica del Monastero dei Benedettini la mostra “Pitture in viaggio | La mostra delle mostre. Un viaggio nell’Archivio del Museo della Fabbrica”, a cura delle studentesse e degli studenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania.

VENERDI 09 GIUGNO - ORE 20:30 Inaugurazione mostra fotografica "CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO" di SALVATORE GALVANO. Luogo: Galleria FIAF - Le Gru, Corso Vittorio Emanuele III 214, Valverde (CT). Dal 09/06/2023 al 30/06/2023. Giorni e orari di apertura al pubblico: Mercoledì e venerdì - 20:00 / 23:00.

Appuntamento Sabato 10 Giugno alle 18 presso la prestigiosa location del Palazzo Scammacca di Catania, per la presentazione delle due mostre finali dei corsisti ACAF, del XXV corso base e del 3°corso avanzato. Un doppio appuntamento da non perdere per gli appassionati di fotografia, giovani talenti al loro debutto nel meraviglioso mondo della fotografia.

La mostra di Andrea Savini che ci propone uno sguardo insolito sul mondo arboreo verrà inaugurata venerdì 9 giugno, alle 19:00 , a Palazzo Scammacca del Murgo. Nato a Milano “per caso” e cresciuto in Spagna, a Madrid, dove è rimasto per tutta la vita, Andrea Savini ha lavorato per settimanali e riviste internazionali, per cui ha fotografato alcuni dei più importanti personaggi del mondo internazionale della moda, dell'arte, del cinema, della finanza, famiglie reali e celebrità.

Il libro sarà presentato a Catania, venerdì 9 giugno alle ore 18, nella sede della Villaggio Maori Edizioni (via Vicenza, 2C). A dialogare con l’autrice Mattia Gangi, giornalista e sociologo dei media, Anna Trinchillo, sostituto procuratore presso il tribunale di Catania e Girolamo Monaco, direttore Ipm Caltanissetta Attraverso testimonianze forti e suggestive, si passa all’analisi di argomenti inediti che sono un grido di denuncia sociale: impossibile continuare a ignorare la peculiare realtà carceraria femminile in Italia senza dar voce a chi la vive in prima linea.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty. Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo l’architetto più amato della nobiltà e borghesia catanese. Il palazzo conserva affreschi, stucchi, dorature, rimasti intatti, tappezzerie e arredi d’epoca.

Il Palazzo della Cultura di Catania è pronto ad accogliere l'arte e le emozioni dell'artista visivo siciliano Fabio Modica con la mostra Κοντ?, curata da Giuseppe Stagnitta e prodotta da Dietro le Quinte della Galleria di Daniela Arionte, co-organizzata con il Comune di Catania: un'esperienza suggestiva che si aprirà al pubblico il 9 giugno alle ore 18.

Il Teatro L’Istrione, in via Federico De Roberto 11, a Catania, diretto da Valerio Santi, conclude la stagione di prosa 2022-2023 “Aria nuova venerdì 9 e sabato 10 giugno (ore 21.00) e domenica 11 (ore 18.00) con lo spettacolo “‘U fujiri è virgogna ma è salvamentu ‘i vita”, scritto e diretto da Valerio Santi.

Il versante di Etna-est sarà la location del primo trekking al tramonto organizzato dall ass. “Etna e Dintorni”. Appuntamento alle 17.30 a Fornazzo presso l’inizio della S.R. Mareneve.