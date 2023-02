Dalle celebrazioni per Sant'Agata al teatro, passando per le camminate sull'Etna: cosa fare nel weekend a Catania

Il weekend che ci apprestiamo a vivere, quello dei festeggiamenti per la Santa Patrona di Catania, Agata, è ovviamente pieno di appuntamenti che si collegano direttamente alla ricorrenza. Ragione per la quale, anche nel momento in cui non si vorrà seguire in toto la processione, ci sarà comunque spazio per appuntamenti 'agatini'. Ma ovviamente anche per eventi di altro genere, come sempre presenti nella città etnea ma anche in provincia.

Le immagini della Città nei viaggiatori del Settecento e Ottocento”, a cura dell’Arcidiocesi di Catania, della Chiesa della Badia di Sant’Agata, delle Associazioni Culturali catanesi CENACUM e G.A.I. Amenanos. La mostra avrà luogo presso la Chiesa Badia di Sant’Agata, Via Vittorio Emanuele II, n. 182 fino al prossimo 28 febbraio 2023.

Un percorso di Museo diffuso tra arte e devozione”, a cura del Museo Diocesano di Catania, delle Associazioni Culturali catanesi CENACUM e G.A.I. Amenanos. La mostra sarà visitabile presso il Museo Diocesano di Catania, Via Etnea n. 8 fino al 28 febbraio 2023.

La guida naturalistica Antonio Di Grazia propone la divertente esperienza di una ciaspolata nell’affascinante contesto invernale del Parco dell’Etna. Partendo dalla località Piano Vetore, l’escursione si svolgerà lungo sentieri della Milia, resi magici dall’innevamento ed ancor più affascinanti rispetto alle altre stagioni per l’atmosfera ovattata che si viene a creare in queste particolari condizioni.

Percorso alla scoperta della fede, dell’arte e delle tradizioni legate alla Santa Patrona di Catania; l’itinerario, proposto in particolare alle scuole di ogni ordine e grado prevede la visita alla sala del Fercolo, alla Cappella di S. Agata in Cattedrale, la mostra “Cimeli agatini e arte popolare” e la mostra fotografica (novità) “Agata inedita”. L'attività si concluderà con una presentazione multimediale sul tesoro di S. Agata ed il sacello.

Dal 2 al 6 febbraio 2023 appuntamento a Piazza Scamacca, presso il teatro del mercato urbano, per assistere alla mostra 'Sicily in Decay - Agatha'. La mostra è curata da Carlo Arancio ed Helena Candelas e sarà visibile dalle ore 16 alle ore 20 in Piazza Scamacca. Ingresso libero.

Dall'1 al 5 Febbraio, in occasione delle celebrazioni in onore di Agata, la Santa protettrice di Catania, apre al pubblico la mostra personale espositiva 'Minnuzze' dell'artista Luana Lombardo. La mostra è fruibile tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso lo spazio espositivo dell'associazione La Poltrona Rossa in via Plebiscito 881/a – Catania.

Istoria di Sant’Agata porta in scena popolani e pescatori catanesi che, assediati dai pirati “turchi”, rievocano la propria vita, ma poi, per darsi coraggio e ottenere un miracolo, recitano la storia di Sant’Agata. Un’opera complessa, un vero e proprio Oratorio che unisce momenti sinfonici, cori per canto e in prosa, arie per soprano, recitazione e cori in prosa con momenti in cui tutto si unisce nella splendida musica, ora dolce ora fortemente incisiva, ma sempre mediterranea, di Giovanni Sollima.