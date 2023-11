SposinLove, musica live, teatro d'autore: cosa fare a Catania nel weekend

Il weekend post Halloween e post festa di 'tutti i santi' sarà prevalentemente all'insegna del teatro e della musica.

Da non perdere gli appuntamenti con Max Gazzè al Metropolitan, Gino Astorina al Teatro Angelo Musco, Mario Incudine al Teatro Brancati ed Enrico Guarneri al Teatro ABC.

Chi ha intenzione di convolare a nuove nozze non potrà invece esimersi da visitare presso SiciliaFiera la manifestazione 'SposinLove'.

Gli amanti del cibo potranno invece soddisfare il loro palato all'Oktoberfest di Giarre o alla Festa dell'arancino, del vino e dell'artigianato a Tremestieri Etneo.

Rientrato da un lungo periodo di musica in giro per il mondo, Max Gazzè torna sulla scena discografica con tante novità: è infatti già uscito il nuovo inedito, “Che c’è di male”, preludio al tour nei teatri e al nuovo album di inediti, “Amor Fabulas”,mgià annunciato per la primavera 2024. CATANIA - 3 novembre (Teatro Metropolitan) - a cura di Puntoeacapo e Shake it con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I biglietti sono disponibili su www.puntoeacapo.uno, Ticketone e Boxoffice Sicilia.

Ritorna SposinLove, la fiera più importante del settore wedding nel Sud Italia. Quattro giorni, dal 2 al 5 novembre 2023, dedicati alle emozioni e ai consigli per preparare un matrimonio da sogno. Eurofiere, organizzatore dell'evento, allestirà presso il centro fieristico SiciliaFiera (Via Bologna 76, a Misterbianco) una vetrina unica e qualificata, aperta a quanti vogliono vivere un giorno delle nozze indimenticabile: uno specchio reale su quelle che sono le prossime tendenze di stagione e i must-have dell’universo wedding.

Si apre ancora una volta nel segno dei capolavori verghiani la stagione di prosa “Turi Ferro” al Teatro ABC di Catania. Dopo “La roba”, opera di debutto del cartellone 2022-2023, e gli adattamenti de “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”, Guglielmo Ferro firma la regia di “Storia di una capinera”, con Enrico Guarneri e Nadia De Luca nei ruoli di Giuseppe Vizzini e della figlia Maria, protagonisti del romanzo epistolare scritto da Verga tra il giugno e il luglio 1869, durante il suo soggiorno a Firenze.

Domenica 5 novembre, alle 20, nell’ambito di “Giarre città educativa”, progetto promosso dall’ assessorato alle PP.OO del Comune di Giarre, con il patrocinio del MIC e dell’ARS Sicilia, il Salone degli Specchi, ospiterà la maratona belliniana. Si tratta di un excursus di stars: Gianfranco Pappalardo Fiumara, Sonia Fortunato, Agatino Scuderi, Gloria Pafumi, Andrea Raiti e Roberto Carnevale, che omaggeranno il “Cigno di Catania”, Vincenzo Bellini.

Vincenzo Bellini ha lasciato un solco profondo nella storia del Melodramma italiano, coronato da successi che hanno dato una nuova vita ad un genere musicale per il quale l'Italia si è resa celebre fino ai primi del Novecento. Con questo itinerario si vuole rendere virtualmente omaggio al "Cigno", seguendo un percorso per le vie della sua città natìa attraverso le note evanescenti della sua Opera. Tale itinerario si snoderà in due pomeriggi il 4 ed il 5 novembre per ricordare il 222° compleanno di Vincenzo Bellini.

Dal 27 ottobre al 5 novembre 'Le Pulci di Città' organizzano l'evento 'Halloween a Corte Montesano'. Mercatini artigianali, principesse e supereroi, truccabimbi, foto ricordo istantanee, Claudia Library ed il suo laboratorio. Per informazioni telefonare al numero 340 163 9912. Ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 21.00.

Venerdì 3 novembre 2023 ritorna l’appuntamento con le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna il gioiello del Tardo Barocco siciliano. Dalle 19:30 alle 22:00, un tour guidato ogni mezz’ora, il team di Officine Culturali accompagnerà i visitatori e le visitatrici alla scoperta del Monastero dei Benedettini di Catania.

Tutto pronto per l’Oktoberfest Giarre, manifestazione ispirata alla festa della birra più famosa al mondo, che da giovedì 2 a sabato 4 novembre porterà i sapori, i colori e l’atmosfera unica di Monaco di Baviera al PalaGiarre in via Almirante. Per l’occasione verrà ricreato il tradizionale tendone dell’Oktoberfest di Monaco, al cui interno sarà possibile gustare il meglio della gastronomia bavarese, dagli iconici bretzel a forma di cuore ai classici wurstel e crauti, dai tradizionali gnocchetti spatzle al gustoso stinco di maiale, tutto cucinato sul posto. E poi, naturalmente, la grande protagonista: la birra con marchio Engel, tra i più importanti birrifici tedeschi, presente nelle tre varietà, Gold (bionda), Weizen (bianca) e Dunkel (scura).

Dal 31 ottobre 2023 al 5 novembre appuntamento a Tremestieri Etneo, presso l'Anfiteatro Comunale Salvo D'Acquisto, per la 'Festa dell'arancino, del vino e dell'artigianato'. Sei giorni tutti da gustare. Ingresso libero.

Venerdì 3 novembre 2023, a partire dalle ore 19.00, appuntamento alla Legatoria Prampolini per la presentazione del libro dal titolo 'D'amore ci si ammala, d'amore si guarisce' di Anna De Simone ed Ana Maria Sepe. Posti limitati. Per prenotazione telefonare al numero 0953787222.