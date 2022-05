Willie Peyote LIVE al Monastero dei Benedettini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Porte aperte alla musica live per l’Università di Catania che finalmente, questa estate, tornerà ad ospitare i concerti al Monastero dei Benedettini. Tra i protagonisti della nuova edizione di Porte Aperte Unict - Musica Teatro Cinema ci sarà Willie Peyote (il 15 luglio), che si esibirà nella Corte dell’Ex Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena.

Porte Aperte Unict – Musica Teatro Cinema" è la rassegna di eventi culturali che l'Università di Catania organizza annualmente per i propri studenti e per tutta la città, in collaborazione con i principali operatori culturali etnei. Grazie a questa iniziativa, sin dal 2015 Unict ospita nelle proprie sedi di maggior prestigio concerti, spettacoli teatrali e di danza, proiezioni cinematografiche e incontri, coniugando così la promozione della cultura con quella del patrimonio storico-artistico dell'Ateneo.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 5 maggio, ore 12.00, su www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali (ticketone, boxofficesicilia, ciaotickets).