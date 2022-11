Workshop di Acquerello - Il ritratto

Sicilia Gaia e Aquademy organizzano un workshop di livello avanzato dedicato al ritratto, nella straordinaria cornice di Parco Paternò del Toscano. Date 3/4 dicembre 2022.

Programma di sabato 3 dicembre (4h) 9.30-13.30. Come creare atmosfera ed espressività attraverso esercizi di luci con spazio alle richieste personali (ognuno è libero di portare - o riprovare - un esercizio a sua scelta).

Programma di 4 domenica dicembre (4h) 9.30-13.30. Come creare atmosfera ed espressività attraverso esercizi di ombre e colore con spazio alle richieste personali (ognuno è libero di portare - o riprovare - un esercizio a sua scelta).

A Chi è rivolto: i partecipanti dovranno avere una conoscenza di base dell’acquerello. Docente Francesco Sapuppo @sapuillustration. I 2 workshop possono essere prenotati singolarmente. Sede Parco Paternò del Toscano, Via Roma n. 61 Sant’Agata Li Battiati (Ct). Costo singola lezione e coffee break € 50.00 (materiale escluso). Costo 2 lezioni e coffee break € 90,00 p.p. (materiale escluso).

Materiale occorrente: - 2 bicchieri per l’acqua capienti (anche in plastica) - carta assorbente per pulizia - blocco acquerello o fogli sfusi per acquerello (6 - 10 fogli) - formato A4 o più grandi - 2 pennelli sintetici (meglio se fibra naturale) punta rotonda n°4 e 8 - Kit acquerelli base (o più grande) con 12 godet (mattonini colorati) o tipo Cotman Confezione Tascabile "Sketchers" 12 Mezzi Godets - o colori a tubetto (marca Schmincke / winsor&newton / Van gogh / Daniel Smith).

Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/473974308917, prevendita di €5,00 per 1 data, € 10,00 per due date, saldo in loco. Info 3928079089 o www.siciliagaia.it