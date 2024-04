XX Convegno Internazionale di Yoga

La Federazione Mediterranea Yoga - la più autorevole e longeva associazione yoga siciliana nata nell’anno 2000 - organizza dal 24 al 28 aprile 2024 il XX Convegno Internazionale Yoga, l'evento più atteso ed istituzionale, sul mare di Acireale, esattamente l'Hotel Santa Tecla Palace.

Si tratta di un evento di rilievo per un anniversario importante, che richiama la presenza di ben 15 ospiti da tutto il mondo. Il tema “KARMA E YOGA: lo Yoga dell'Azione” esplorerà l’esperienza dell’integralità dello yoga approfondendo la logica che sottende al concetto del Karma.

Saranno quattro giornate dove conoscere e praticare yoga in tanti suoi aspetti, un appuntamento da non perdere, un incontro di riferimento per tutta la vasta community di appassionati, praticanti e studiosi del mondo yoga.

La nuova location, riservata e suggestiva, offrirà l'opportunità di coniugare l’impegno dello yoga a momenti di relax e sole, condividendo l’esperienza yogica con tutti gli ospiti. Il programma, infatti, riunisce ospiti italiani e internazionali di valore ed esperienza che condurranno i partecipanti, con i loro insegnamenti, in un viaggio di scoperta e di azione.

Le giornate prevedono incontri e classi yoga sin dal primo mattino, anche all’aperto se il tempo lo permetterà, fino al tardo pomeriggio: i partecipanti potranno scegliere come seguire il programma certi della qualità di ogni incontro. Ci saranno inoltre momenti di musica, presentazioni di libri e l’opportunità di interloquire con gli insegnanti che provengono da diverse parti del mondo.

Saranno con noi, tra graditi ritorni e nuove presenze: Willy Van Lysebeth (Belgio), Driss Benzouine (Francia), Carlos Fiel (Spagna), Swami Krishna Premananda (Irlanda), Swami Asokananda (Usa), Dmytro Danilov (Ucraina), Giovanna Wurmbrand (Italia), Gianni Pellegrini (Italia) con la video-partecipazione straordinaria di Acharya Jagdish Puri (India), Sangeeta Laura Biagi (Italia), Carla Nataloni (Italia), Francesca Palombi (Italia) , Lorenzo Aristodemo (Italia) e Wanda Vanni, fondatrice e presidente della Federazione Mediterranea Yoga.

Davvero unica la possibilità di vivere quattro giorni a contatto con maestri di caratura internazionale, condividendo insieme a loro la gioia di apprendere lati dello yoga ancora sconosciuti. Ci sarà il tempo e la possibilità di immergersi nella bellezza della natura siciliana e occasioni per visitare le tante attrattive dei dintorni. Sarà possibile alloggiare presso l’hotel Santa Tecla Palace che offre il soggiorno a prezzi convenzionati per il festival.

Per gli appassionati della disciplina così diffusa sarà l’occasione per incontrare lo yoga di radice classica, al di là delle mode del momento. Per chi è curioso o interessato a saperne di più, il convegno resta una occasione per conoscere da fonti autorevoli ciò che lo yoga può apportare di benefico alle nostre vite.

La partecipazione è su iscrizione, da richiedere contattando la Federazione via mail: info@mediterraneayoga.it oppure telefonando al +39 333 4111482. Tutte le informazioni riguardanti il programma e le modalità di alloggio sono sul sito https://www.mediterraneayoga.org/. Altri dettagli sul sito del nostro partner YogaFestival www.yogafestival.it.