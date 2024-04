Yoga e trekking: la giornata del risveglio

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza un'immersione purificatrice in natura con un'esperienza di yoga e trekking in uno dei percorsi più suggestivi del Parco Fluviale dell'Alcantara. Attraverso una pratica Detox e con l'uso del nostro strumento più prezioso il diaframma, passeremo una giornata all'insegna del benessere e della condivisione.

Il percorso avrà inizio dalla Cuba Bizantina di Castiglione di Sicilia con un momento di relax condiviso coordinato dall’Insegnante di yoga Amalia Raffa. Questo tipo di Yoga Dolce sarà adatto sia agli yogi esperti che ai neofiti che vogliono avvicinarsi a questa esperienza senza pregiudizio ma provando a mettersi in gioco.

Subito dopo accompagnati da Maria Laura Minissale (guida ambientale) percorreremo un sentiero che ci condurrà alle piccole gole del fiume Alcantara per incantarci con scorci mozzafiato. Ritorneremo poi alle auto per spostarci verso le gurne per ammirare le cascate che forma L’Alcantara grazie al dislivello del terreno.

Consumeremo lì il nostro pranzo al sacco per poi ritornare al punto di partenza. Percorso: 5,5 km , dislivello circa 60 mt. livello di difficoltà - facile. Appuntamento ore 9.30 nei pressi del casello di Giardini Naxos.

Quota di partecipazione €22,00. Include: organizzazione, visita guidata, lezione di yoga, degustazione di te’ artigianale, assicurazione. Cosa portare con se’: almeno 1,5 litri di acqua, crema solare, spray per le zanzare, tappetino da yoga, pranzo al sacco. Cosa indossare: abbigliamento a strati, scarpe da trekking, cappellino.

Trasferimenti: mezzi propri. Prenotazione obbligatoria su https://linktr.ee/siciliagaia. Info whatsapp 3928079089