"Zampe in festa" a Gravina di Catania

Domenica 5 maggio presso il parco comunale "Paolo Borsellino" (ingresso da via Roma o da via Crispi) avrà luogo l'evento "Zampe in festa" realizzato dietro iniziativa di Andrea Ganà, giovane esponente della Pro Loco che ha in Salvatore Fazio il suo presidente, e grazie al patrocinio del Comune di Gravina.

L'evento cinofilo amatoriale, che si svolgerà nella fascia oraria compresa fra le ore 11:00 e le 18:00 ed è aperto a tutti quanti abbiano un cane, prevede la presenza di stand informativi relativi ad alimentazione, allevatori di razze canine, sport e attività per gli amici a quattro zampe ma anche aree per bambini e spazio per le associazioni.