Musica e avanguardia, al centro Zo suona Ze

Sabato 27 maggio, dalle 21.30, Zo Centro culture contemporanee ospita il concerto di Ze in the Clouds, pseudonimo di Giuseppe Vitale, giovane polistrumentista e produttore pavese molto noto nell'ambito dell'avanguardia milanese nonostante i suoi 23 anni. La serata, realizzata da Zo in sinergia con L'Eretico Booking & Management, sarà aperta dal minilive del catanese Werto, compositore digitale e suonatore di Game Boy, e sarà chiusa dal dj set di Keep Vinyl Alive. L'evento è realizzato con il contributo di Nuovo Imaie, Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, la collecting nata nel 2010 fondata e gestita da artisti.

Ze in the Clouds, che si esibirà affiancato dai musicisti palermitani Gianluca Pellerito alla batteria e Riccardo Oliva al basso, ha creato il suo stile compositivo come risultato delle sue origini jazzistiche e del suo continuo studio ed evoluzione, e condivide i suoi mille volti senza confini stilistici con persone e musicisti che hanno la stessa visione. Negli ultimi anni ha iniziato a lavorare maggiormente sulla produzione e sulla composizione del proprio linguaggio unico, collaborando anche con artisti italiani come Mistaman, Lndfk e Willie Peyote. JazzMi e Jazz:Re:Found. Biglietti, 7 euro