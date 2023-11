Spettacolo 'Zitelloni in casa'

Commedia in due atti di Rosanna e Calogero Maurici. Bernardo Casini e la moglie Nunziatina Baccano, dopo che il figlio Luca si è sposato e si è trasferito al nord per lavoro, pensavano di poter vivere tranquillamente da soli la loro vita di coppia ma, dopo la morte dei genitori di Bernardo quest'ultimo, mosso da gran pena, prende in casa sua Lisa, "l'unica sorella", tra l’altro ancora nubile.

Dopo qualche mese, sopraggiunge la morte dei genitori di Nunziatina e anche lei decide di accogliere in casa Osvaldo, "l'unico fratello", per non lasciarlo solo.

Di giorno in giorno però, la vita con i due zitelloni in casa diventa sempre più pesante, impossibile sotto tutti gli aspetti.