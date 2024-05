Festival di circo ed arti performative: 'Eterea' e 'Waiting for the Miss' allo Zò Centro Culture Contemporanee

Sabato 25 maggio terzo e ultimo appuntamento da Zo Centro Culture Contemporanee di Catania per Cirque il festival di circo e arti performative. Due le performance in calendario. Alle 17.30 l'artista alcamese Agata Leale mette in scena “Eterea”, seguita alle 18.30 da “Waiting for the Miss”, spettacolo di e con Miss Jenny Pavone.

Gli spettacoli sono consigliati ai bambini di età superiore ai 5 anni. “Eterea” di Agata Leale non è solo uno spettacolo di bolle giganti. L'artista alcamese si servirà nei più svariati modi di questi arcobaleni tondi, effimeri e colorati allo scopo di creare uno scenario onirico, magico e poetico.

Quello che ne viene fuori è uno spettacolo adatto ai bimbi ma che affascina anche gli adulti. Con questo spettacolo, da 15 anni Agata Leale dà vita a uno spettacolo di bolle di sapone giganti con il quale continua ad esibirsi come artista di strada e non solo in svariati eventi in tutta la Sicilia, quali festival, notti

bianche, sagre.

Ha partecipato a festival di arte di strada come il Valdemone Festival a Pollina e l'Enna Busker. Nel 2017 si è esibita al Circo Massimo di Roma. Instancabile sperimentatrice, a lei si devono alcune

interessanti contaminazioni tra giocoleria e bolle di sapone.