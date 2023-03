Presentazione del libro “A Manchester con gli Smiths” e LIVE dei New Candys

Il venerdì è sempre più la giornata consacrata al rock da Z? Centro culture contemporanee di Catania e venerdì 3 marzo sarà una lunga giornata di rock tra parola scritta, racconto, dj set e musica dal vivo.

Nella stessa giornata, infatti, il centro culturale catanese ospiterà, alle 19.15, la presentazione del libro “A Manchester con gli Smiths – Un walkabout musicale” della giornalista Giuseppina Borghese, incontro che sarà seguito dal live dei New Candys, primo appuntamento 2023 del nuovo ciclo di ReTour, il contenitore dal vivo di rock e alternative pop nato dalla sinergia fra Zo e Doremillaro, l’Eretico Booking, Douze e Rumori Sound System.

Biglietti: € 12 intero al botteghino, € 10 prevendita su Dice.fm, € 8 per studenti al botteghino. Info e prenotazioni: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13), email biglietteria@zoculture.it . La prenotazione non garantisce l’accesso al teatro dato che avranno precedenza i possessori di ticket già acquistati online. E’ necessario presentarsi al botteghino fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto per non perdere il diritto di prenotazione. Indirizzo: Z? Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.