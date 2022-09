Quartetto Areasud allo Zo Centro Culture Contemporanee

Prezzo non disponibile

Venerdì 9 settembre, nell’area all’aperto SpiazZo di Zo Centro culture contemporanee di Catania nuovo appuntamento di Raizes, la rassegna di world music prodotta da Z? in collaborazione con l’Associazione Darshan.

Torna da Zo per l’occasione il Quartetto Areasud, da più di 10 anni espressione della migliore evoluzione del folk del Sud Italia e vero “ponte” fra le culture musicali tradizionali principalmente legate a Calabria e Sicilia, in quanto questi territori sono da secoli al centro del Mediterraneo, e “grande brodo musicale” di popoli che condividono uno stesso destino e una comune identità.

La formazione sul palco: Maurizio Cuzzocrea (chitarra battente, marranzano, tamburello, voce), Franco Barbanera (friscalettu, zampogna a chiave, gaita galiziana, flauti), Giampiero Cannata (basso, voce) e Mario Gulisano (tamburelli, bodhràn, marranzano, voce).

Biglietti: € 8 intero, € 5 ridotto per studenti, over 65 e per chi cena da Ristoro Zo. E’ possibile cenare durante lo spettacolo prenotando al numero 392.544 8183. Indirizzo: Z? Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.