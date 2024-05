Innovazione, al centro Zo c'è Ētnha: Il futuro del Web tra avanguardia e inclusione

Domani sabato 18 maggio, dalle 10 alle 22, da Zo centro culture contemporanee, in piazzale Chinnici 6, c’è Ētnha 2024, evento dedicato all’innovazione del Web organizzato da Mego ticket, Yomi, Ethna e SpaghettETH. Ētnha si propone di essere il collegamento tra il mondo Web3, quello che propone un modello di organizzazione decentralizzato - attraverso la tecnologia blockchain - di fruizione della rete, e quello tradizionale, basato sullo scambio di sapere, esperienze e prospettive, con l'obiettivo di favorire un ambiente inclusivo e all'avanguardia.

“Attraverso un programma ricco e variegato, che spazia da workshop a seminari, da incontri con esperti a sessioni di networking, Ētnha pone le basi per un futuro in cui l'innovazione è accessibile a tutti, sottolineando l'importanza dell'educazione continua e della collaborazione. Qui, l'innovazione si manifesta non solo nelle tecnologie all'avanguardia, ma anche nell'impegno verso una sostenibilità che rispecchia l'armoniosa coesistenza di natura e progresso tecnologico, simboleggiata dalla presenza imponente dell'Etna”, spiegano gli organizzatori. Info, programma e biglietti https://ethna.rocks/