Musica, al Centro Zo la prima live del nuovo lavoro di Saint Huck

Venerdì 10 novembre, alle ore 21.30, Zo Centro culture contemporanee ospita il release party di “When It all Began”, nuova raccolta di canzoni, pubblicata da Overdrive records, del cantautore e polistrumentista catanese Livio Lombardo in arte Saint Huck. Lombardo, voce e chitarra, suonerà con Andrea Cable alla chitarra, synth, piano, e organo, Vittorio Auteri al basso, e synth, e Oriana Bonomo alla batteria. A distanza di 8 anni dal suo disco di debutto “Broken Branches” Saint Huck torna sulle scene con un concept EP che ne segna il passaggio su un terreno maggiormente sperimentale e ricco di nuove sonorità.

Ispirato alla scena folk alternativa americana contemporanea e anticipato dal singolo “Moonlight” (pubblicato ad ottobre), “When It all Began” è un racconto musicale suddiviso in capitoli: il racconto della perdita - e dei vissuti a questa connessi - della madre dell’artista, avvenuta nei giorni del suo decimo compleanno. Ma è anche il racconto della nascita della sua passione per la musica, come risposta ad una nuova urgenza espressiva. Un album pensato e vissuto come un atto di crescita personale ma anche artistica: l’inizio di un percorso verso un universo artistico e compositivo rinnovato e più complesso, che esprime la naturale evoluzione del progetto di Saint Huck a distanza di svariati anni dall’esordio.

"In questo nuovo album, When It All Began, racconto contemporaneamente di una fine e di un inizio – dichiara il cantautore -. Due momenti che, in modo bizzarro, si trovano a coincidere. Tutto quello che ha a che fare col disco segue questa linea narrativa: dalla copertina, una tela dipinta che inaugura il mio avvicinamento a una nuova forma d’arte, a questo concerto, che rappresenta per me un nuovo inizio, una nuova entrata in scena".

Dj set, prima e dopo il concerto, di Ivano Pul del collettivo Keep Vinyl Alive. Biglietti 5 euro al botteghino, 6 euro in prevendita su dice.fm