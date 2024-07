Riaperte le iscrizioni ai corsi dell’Accademia mediterranea della logistica e della Marina Mercantile di Catania

Eccellenza, formazione e costanza per accettare sfide sempre più grandi ed impegnative. Tutto ciò in un percorso tecnico altamente specializzante basato sull’innovazione e la crescita. Una formazione in continua evoluzione, come richiesto sempre più dalle aziende. Presso l’Accademia mediterranea della logistica e della Marina Mercantile di Catania, si formano donne e uomini desiderosi di raggiungere i loro obiettivi con la consapevolezza di costruire un grande futuro. I corsi disponibili sono i seguenti:

Conduzione del mezzo navale

Conduzione apparati e impianti marittimi

Energy Manager

Logistica 4.0

Service Manager Automotive

Aircraft Maintenance Technician

Passengers Services Genaral Manager

Come iscriversi

La "Fondazione ITS mobilità sostenibile e trasporti" ha deliberato la riapertura del bando di selezione anche ai diplomandi dell’anno in corso 2023/24. La domanda di ammissione alle selezioni suppletive dovrà essere presentata entro il 20 luglio 2024. Tutti gli interessati possono richiedere maggiori informazioni compilando un apposito modulo on line (clicca QUI per accedere) o andando sul sito della Fondazione.

I dati eccellenti dell'Its Academy

“I risultati sono sotto gli occhi di tutti perché la storia la fanno i fatti, - spiega la direttrice dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino - i ragazzi sono il futuro e su loro investiamo tanto. Tecnici in grado di realizzare compiutamente competenze specifiche e trasversali grazie a qualità maturate in assetto teorico e lavorativo dentro una prospettiva di formazione permanente, - prosegue -. oggi ci sono 12 corsi in atto e molti altri ancora sono in cantiere con circa 700 ragazzi diplomati e tutti occupati con la media del 100%, nel comparto dei marittimi, e circa il 90% per quanto riguarda logistica e manutenzione”