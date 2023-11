A Misterbianco il seminario su "Attualità e prospettive dell’adozione internazionale"

Si svolgerà oggi pomeriggio (venerdì 24 novembre), a Misterbianco presso l’aula Giarrizzo (Stabilimento Monaco, Via Municipio 323) alle ore 16 il seminario dal titolo “40 anni dalla Legge 184/83 – Attualità e prospettive dell’adozione internazionale”, organizzato da Asa Onlus (Associazione Solidarietà Adozioni) e dalla Città di Misterbianco. All’evento sarà presente il vice presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), dott. Vincenzo Starita, da poco riconfermato per un secondo triennio dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella. Il 4 maggio 1983 è stata approvata la Legge n. 184, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, che ha sancito il diritto per ogni bambino, bambina e ragazzo, ragazza alla famiglia. La legge italiana sull’adozione delinea un ampio sistema di misure di tutela dell'interesse primario del minore a crescere e ad essere educato nel proprio nucleo familiare. Si tratta di una legge che ha rappresentato una svolta negli interventi di tutela per i minori temporaneamente in difficoltà presso la loro famiglia, introducendo la possibilità dell’inserimento del minore presso un’altra famiglia, riconoscendola come soggetto capace di rispondere ai bisogni di un minore in difficoltà.

Il seminario organizzato da Asa, associazione che opera da più di vent’anni nel campo delle adozioni internazionali, e dalla Città di Misterbianco intende porre attenzione sulla legge che ha determinato una svolta nella tutela dei minori: si cercherà dunque di esporre criticità e punti di forza della legge, prospettando un sempre miglior percorso che possa concretizzare il diritto di ogni bambino e di ogni bambina di essere figlio e figlia. Al seminario dopo i saluti istituzionali di Daniela Ternullo, Senatrice Componente della Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza; Nuccia Albano, Assessore alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro della Regione Siciliana; Marco Falcone, Assessore all’Economia della Regione Siciliana; Maria Carmela Librizzi, Prefetta di Catania; Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania; Marco Corsaro, Sindaco della Città di Misterbianco seguirà l’intervento di Vincenzo Starita, Vice presidente della Commissione per le adozioni internazionali. Seguiranno gli interventi di: Roberto Di Bella, Presidente Tribunale per i Minorenni di Catania; Fulvio Giardina, Psicologo e supervisore Asa Onlus; Maria Teresa Rizzarelli, Referente Ufficio adozioni nazionali e internazionali Comune di Catania e di Vincenzo Bucello, Componente della CAI in rappresentanza delle associazioni famiglie adottive. Alla dott.ssa Maria Virgillito, Presidente Asa Onlus e Assessore alle Politiche Sociali della città di Misterbianco, spetteranno le conclusioni del seminario, moderato dalla giornalista Adelaide Barbagallo.