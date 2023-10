San Giovanni La Punta, un progetto territoriale dedicato ai giovani e allo sport

Giovedì 28 Settembre 2023, il T. Sport Club sito a San Giovanni La Punta (via Duca degli Abruzzi 181) è stato scenario della nascita del Progetto Territoriale dedicato ai giovani e allo sport. Durante l’evento, la scuola calcio “Pro Calcio Catania” del mister Giacomo Priolo e la Società “Catania F.C.”, rappresentata dal responsabile dell’area tecnica del settore giovanile Teodoro Coppola, hanno ufficializzato la loro collaborazione. Dopo gli allenamenti dei giovani atleti, il dott. Coppola ha tenuto un interessante discorso ponendo attenzione sul ruolo fondamentale dei genitori nel fornire libertà e autonomia ai propri figli nel modo di vivere e pensare lo Sport, sul rispetto delle regole e della puntualità e soprattutto sull’importanza della Scuola e dello studio. Il discorso è stata inoltre un’occasione per ringraziare il dott. Pelligra, il vice presidente Grella e tutto lo staff tecnico e amministrativo attivamente coinvolto per offrire ai giovani un servizio di qualità. Alla conclusione dell’evento, il mister Giacomo Priolo e il dott. Coppola hanno ringraziato i partecipanti e quest’ultimo ha rivolto un ringraziando particolare alla proprietà del T. Sport Club rappresentata dal dott. Giovanni Giustiniani e dal dott. Fabrizio Spina per l’ospitalità. Con questa nuova collaborazione comincia un grande percorso di crescita per i giovani, non solo da un punto di vista sportivo ma anche personale.