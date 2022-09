Open day Etna Digital academy: 13 e 16 settembre a Catania

Etna Digital academy, la prima scuola del Digitale di Catania, nei giorni 13 e 16 settembre dalle ore 10 alle 13 nella sede della scuola in Via S. Maddalena 59, organizza un open day dove presenterà i propri percorsi formativi. La scuola rilascia certificazioni a livello europeo ed è sia Google che Meta partner. I tre percorsi di carriera proposti sono: Social media Manager, E-commerce Manager, Digital Marketing Manager. A fine percorso gli alunni potranno accedere a Stage aziendali con il patrocinio di Confindustria Catania.

Per tutti i partecipanti in omaggio il Corso online "TIK TOK SPECIALIST" tenuto da Alessio Atria Fondatore e Amministratore del primo Gruppo italiano su Facebook “TikTok Hacks Italia”. Autore - oltre che di altri 3 testi in materia - del Libro “Scopri i segreti di TikTok”, la guida che insegna gli «hacks» di TikTok per guadagnare, fare marketing e business. Gli iscritti di Settembre potranno usufruire di borse di studio del 30%

info:3383541261

PRENOTAZIONI https://www.etnadigitalacademy.it/open-day/