San Gregorio, corso base di Protezione Civile aperto a tutti

Dopo il corso sul Centro operativo comunale di San Gregorio per la risposta all’emergenza in ambito comunale rivolto ai soli dipendenti comunali e ai volontari delle associazioni, adesso è la volta di tutti i cittadini che vogliono avvicinarsi al mondo della Protezione Civile. Il nuovo corso denominato "Corso Base di Protezione Civile", della durata di 20 ore, si terrà dal 20 al 24 marzo dalle 15 alle 19 in modalità da remoto. Il corso è totalmente gratuito e a carico del Comune di San Gregorio di Catania. Le iscrizioni devono avvenire entro il 15 marzo 2023.

L’assessore Salvo Cambria, promotore del Corso insieme all’ing. Vito Mancino, ha spiegato che "lo scopo del corso è preparare i soccorritori ad operare nel sistema di Protezione Civile, a capirne il funzionamento e l’organizzazione. Formare chiunque intenda dare supporto alle attività di soccorso organizzate dalla Protezione Civile in seguito o in previsione di eventi calamitosi. Invito,quindi, tutti i cittadini che vogliono avvicinarsi a conoscere il mondo della Protezione Civile a iscriversi al corso e a sfruttare questa opportunità - ha concluso". Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza previo superamento di un test sul corso stesso.