Giovani e lavoro: l'UE rifinanzia 'Garanzia Giovani' fino al 2027

L'emergenza Covid-19 ha ovviamente coinvolto il mondo del lavoro ed in particolar modo la ricerca di un'occupazione da parte dei giovani (a causa del blocco dei licenziamenti).

In Italia la disoccupazione giovanile raggiunge il 32%, mentre la media dell'Unione Europea si attesta intorno al 18%.

Come se non bastasse l'Italia è il paese dell'Unione Europea che ha il più alto tasso di 'Neet', ossia giovani che non studiano e non lavorano (22% tra i 15 ed i 29 anni).

Per ovviare a questo problema già del 2013 è stata finanziata dall'UE la cosidetta 'Garanzia Giovani' che proponeva corsi di formazione, tirocini, percorsi di apprendistato e contratti di lavoro e che lo scorso Luglio è stata rifinanziata dall'UE con altri 22 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.

C'è però da dire come, secondo gli esperti, sul territorio italiano questo strumento abbia funzionato fino ad un certo punto. Spesso infatti non si è riusciti a coinvolgere a lungo termine i giovani, che sono risultati solamente un aiuto alle imprese per avere maggiore forza lavoro per un certo periodo di tempo e tagliare così di un po' il costo del lavoro. Concluso il periodo di tirocinio molti giovani di sono trovati nuovamente senza un'occupazione.

L'auspicio è quello che in futuro vi possa essere non solo una maggiore capacità di investimento su questi contratti di apprendistato ma anche un maggiore controllo da parte dello Stato per evitare che vi possano essere abusi e comportamenti non adatti all'obiettivo della misura.