Lavoro: le figure professionali più ricercate dalle aziende

Trovare lavoro a causa della pandemia da Covid-19 è diventato ancor più complicato. Esistono però sul mercato, e sono state individuate da una indagine condotta da Adecco, delle professioni, che corrispondono a profili specializzati, che sono molti richiesti dalle aziende.

Eccoli nel dettaglio.

Broad Brand Architect - Tradotto significa 'architetto della televisione'. Nel dettaglio si tratta di un soggetto che si deve occupare delle innovazioni interattive delle web tv e di curarne i contenuti. E' quindi necessario un mix tra la conoscenza delle nuove tecnologie ed i canali di informazione. E' richiesta una formazione in Comunicazione, Sistemi informativi o informatica applicata alla comunicazione multimediale.

Cloud Architect - E' un architetto che ha il compito di creare degli ambienti cloud che devono essere intercambiabili a seconda delle esigenze di business di una impresa. Viene considerato una sorta di colui che deve facilitare le aziende nel processo di trasformazione digitale continuo. Ad investire su questa nuova figura professionale sono aziende come Microsoft, Amazon, IBM, SAP.

Data scientist - Un professionista in grado di leggere i dati di una determinata azienda e di usare questi dati con l'obiettivo di fare raggiungere al proprio datore di lavoro gli obiettivi che si è prefissato. Occorre quindi avere capacità di programmazione, di analisi dei dati, di compresione del prodotto che si va ad analizzare e di comunicazione.

Energy Manager - Figura ricercata dalle aziende attente al 'green'. Il suo compito è infatti quello di individuare il modo attraverso il quale l'azienda può arrivare in ogni ambito ad effettuare un uso razionale dell'energia.

Growth Hacker - Sono necessarie competenze di coding, data analysis, finanza, marketing, design e networking in quanto ha come compito di sviluppare strategie che possano far crescere l'azienda.

Ux Designer - E' colui che in relazione ai diversi prodotti che un'azienda metter in commercio deve raccogliere dati, analizzarli, per capire qual è il comportamento dei clienti di fronte a quel prodotto e cosa eventuamente potrebbe spingerli a comprarlo se non lo fanno o a comprarlo di più se eventualmente lo fanno già. E' quindi una figura che deve mixare al proprio interno esperienza in martketing, design ma anche studi umanistici (Psicologia, Semiotica, Ergonomia cognitiva).