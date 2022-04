Al via la seconda edizione del master in Cybersecurity

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Formare esperti nel settore della Cybersecurity per contrastare e fronteggiare gli attacchi informatici. È questo l’obiettivo del Master di Primo Livello in “Cultura e Governance della Cybersecurity” erogato dall’Università di Catania in collaborazione con Free Mind Foundry, Hub di Cooperazione Internazionale per la ricerca tecnologica e l’alta formazione.

Giunto alla sua seconda edizione, il Master si propone di rispondere alla pressante richiesta, proveniente dal mondo delle professioni, di figure specializzate nella tutela della sicurezza e nella protezione del patrimonio informativo di un’azienda, di un’infrastruttura critica o di un’organizzazione.

Il Master formerà infatti profili professionali altamente specializzati, quali: Chief Information Security Officer, Data Protection Officer, Internal Security Auditor, Chief Technical Officer preposto alla cybersecurity aziendale, Sys Admin con funzioni di configurazione delle difese aziendali (e.g. firewall), Esperto in sistemi di protezione CISCO e Fortinet e Consulente cyber security e privacy. Il Master si articolerà in 1500 ore suddivise in didattica frontale ed esercitazioni, con stage, tirocini e seminari, a cui seguirà una prova finale.

Il Master, rivolto a laureati e professionisti di tutta Italia, si svolgerà interamente online in orari serali e il sabato mattina, e si avvarrà della collaborazione di Free Mind Foundry in termini di know-how su soluzioni e servizi tecnologici di ultimissima generazione, e di partnership con Istituti di certificazione riconosciuti a livello internazionale. I corsisti avranno l’opportunità di intraprendere un percorso di internship presso le aziende digitali di Free Mind Foundry, tra le quali BaxEnergy, IntelliSync, WiSNAM, Made Simple, Digital Atom o di svolgere il periodo di stage in qualificate aziende a scelta dell’interessato/a, presso le quali sarà possibile mettere in pratica le competenze acquisite in aula.

L’organizzazione didattica del master sarà articolata in quattro moduli tematici che riguarderanno i seguenti macro-argomenti: “Problemi e tecnologie di governance della cybersecurity”, “Obiettivi e misure applicabili per la cybersecurity”, “Attività offensive a scopi etici”, “Continuità operativa e protezione dei dati personali”.

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione che dovranno essere inoltrate entro il 31 maggio 2022, collegandosi all’indirizzo: https://studenti.smartedu.unict.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?ReturnUrl=%2f (se non si è in possesso di un PIN, cliccare su Entra con SPID). Il numero di partecipanti ammessi a frequentare il corso, è fissato in un massimo di 40 iscritti. Per maggiori dettagli è possibile scaricare la brochure al link, scrivere ad academy@freemindfoundry.com, consultare il bando pubblicato sul sito di UniCT o chiamare la segreteria organizzativa del master al numero 095 7383072.