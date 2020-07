Come ordinare i libri per le scuole medie ed averli a casa in 24 ore

L'anno scolastico 2020-2021 sta quasi per arrivare. Ragione per la quale è bene cominciare a pensare ai libri di testo da acquistare. Per quanto riguarda nello specifico le scuole medie, essendo aumentate le materie studiate, sono aumentati il numero di libri da acquistare ed il relativo costo da sostenere.

Per poter cercare di risparmiare tempo ed un po' di denaro Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click permette di far arrivare a casa tutti i libri di cui si ha bisogno.

Ecco come ordinare i libri in pochi minuti:

1 - Cliccare sul banner acquista i libri scolastici per la tua classe con pochi clic

2 - Selezionare la regione di appartenenza

3 - Selezionare la provincia ed il comune

4 - Scegliere il tipo di scuola

5 - Comparirà l'elenco di scuole presenti sul territorio, selezionare la scuola alla quale è iscritto il vostro figlio/a

6 - Cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata

7 - Una volta effettuate queste operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo che verranno adottati per l'anno scolastico 2019-2020 da cui si potranno spuntare quelli che non interessano

8 - Confermato l'ordine nel giro di poco tempo arriveranno a casa vostra i libri richiesti

DIRITTO DI RECESSO ESTESO

E' possibile poter restituire (senza doverne specificare il motivo) i libri scolastici acquistati entro il 15 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020, se venduti e spediti da Amazon.it.