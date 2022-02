'International Day Of Women and Girls in Science' alla STMicroelectronics

Venerdì 11 febbraio 2022, a partire dalle ore 10.00, appuntamento con 'l'International Day Of Women and Girls in Science' presso la sede di Catania (Str. Primosole, 50) della STMicroelectronics.

L'apertura dei lavori sarà dichiarata da Lucio Vincenzo Colombo (STMicroeletronics), successivamente ci sarà un video messaggio della Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Maria Chiara Carrozza ed il saluto dei licei partecipanti alla manifestazione, ossia il Liceo Classico statale 'Umberto I' di Palermo ed il Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei. La fine dei lavori è prevista per le 12.30.