Master in Management in farmacia clinica oncologica, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al master di 2° livello in “Management in farmacia clinica oncologica” per l’anno accademico 2021-2022 Il corso, della durata di 12 mesi, si propone di affrontare alcune tematiche utili ad arricchire le conoscenze del farmacista clinico in oncolo. I posti disponibili sono 20, possono candidarsi i laureati in possesso di titolo magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologie Farmaceutica con abilitazione alla professione di farmacista. Domande di ammissione entro il prossimo 14 gennaio.

Scade il 20 gennaio, invece, il termine per presentare le domande di iscrizioni al master di 2° livello in “Epidemiologia e Statistica di Sanità pubblica”. Il corso annuale intende fornire le competenze di Sanità pubblica necessarie per identificare i fattori di rischio e protettivi delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, monitorare i problemi e i bisogni di salute della popolazione, disegnare e valutare opportuni interventi preventivi, assistenziali e riabilitativi.

Obiettivo del master è la formazione di una figura professionale esperta nell'ambito dell'epidemiologia e della statistica in Sanità pubblica in grado di lavorare in un team professionale e di ricerca multidisciplinare per produrre e interpretare le evidenze scientifiche a supporto della progettazione e della valutazione dell'efficacia degli interventi e dei servizi sanitari.

I posti disponibili sono 30, possono candidarsi i laureati in possesso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Biologia e Scienze statistiche. Costituiscono titoli di accesso preferenziali una documentata esperienza in ambito statistico-epidemiologico e la conoscenza della lingua inglese.