Eduscopio 2021 - La classifica dei migliori licei di Catania e provincia

Come ogni anno anche nel 2021 la Fondazione Agnelli ha svolto lo studio, tramite la piattaforma Eduscopio, atto ad individuare le migliori scuole italiane sulla base di parametri precisi (in particolar modo l'indice FGA, che mette insieme la media dei voti ed i crediti ottenuti e la percentuale dei diplomati in regola).

Eduscopio permette ovviamente di stilare la classifica anche per quanto riguarda le singole province (prendendo in considerazione anche scuole che si trovano fino a 30 km di distanza dalla propria abitazione).

Classifica scuole indirizzo classico

1. Giovanni Verga - Adrano

2. Gulli e Pennisi - Acireale

3. Nicola Spedalieri - Catania

4. Mario Cutelli - Catania

5. Michele Amari - Giarre

6. Concetto Marchesi - Mascalucia

7. Gorgia (IS Vittorini - Lentini)

8. San Giuseppe - Catania

9. Mario Rapisardi - Paternò

10. Convitto Cutelli Catania

Classifica scuole indirizzo scientifico

1. Galileo Galilei - Catania

2. Giovanni Verga. Adrano

3. Principe Umberto - Catania

4. Don Bosco - Catania

5. Ettore Majorana - San Giovanni La Punta

6. Enrico Fermi - Paternò

7. Boggio Lera - Catania

8. Concetto Marchesi - Mascalucia

9. Leonardo - Giarre

10. Giusti (IS Francesco Redi) - Belpasso