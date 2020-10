Università di Catania - Premio di 400€ agli studenti più meritevoli di ogni corso

«L'Università di Catania premia i giovani talenti mettendo a disposizione mezzo milione di euro per i suoi studenti e le sue studentesse migliori». Lo conferma il rettore Francesco Priolo in occasione dell'assegnazione dei 1.250 premi di studio e di laurea agli studenti meritevoli, regolarmente iscritti all’Università di Catania per l’anno accademico 2019/20.

Grazie all'attivazione del fondo "Attività, Interventi e Merito", adesso ben 1025 studenti e 225 laureati triennali beneficeranno di un premio del valore di 400 euro ciascuno. È appena stata pubblicata infatti la graduatoria di merito degli studenti assegnatari, redatta sulla base dei criteri proposti dai rappresentanti degli studenti in seno agli Organi collegiali di Ateneo e alla Consulta degli studenti, e individuati dall'Amministrazione sulla base dei crediti registrati nella carriera universitaria.

«La proposta - spiegano Alberto Vazzano, Carlotta Costanzo, Federico Scalisi, Pierpaolo Panebianco e Alessandro Bulgari, tra i promotori dell’iniziativa - nasce dalla volontà di premiare il merito accademico indipendentemente dalla condizione reddituale dello studente. Il nostro obiettivo è sostenere i nostri colleghi, tutelando e garantendo il diritto allo studio. Premiare il merito vuol dire riconoscere il frutto del nostro duro lavoro - precisano -, solo premiando il merito possiamo puntare al futuro».

«Anche in questa occasione - commenta il rettore - l’Università di Catania ha mostrato una concreta attenzione verso i propri studenti, accogliendo con grande entusiasmo la proposta giunta dalla Consulta degli Studenti. Abbiamo stanziato una somma davvero significativa, 500 mila euro destinati a premiare l’impegno e il merito di chi ogni giorno frequenta, anche a distanza, le nostre aule. Si tratta di una grande opportunità, a dimostrazione della fiducia che l’Ateneo ripone nei giovani».

Tutti i beneficiari saranno avvisati via email e invitati a indicare la modalità attraverso la quale ricevere il premio (accredito bancario o mandato di pagamento in contanti c/o una delle filiali dell’istituto cassiere d’Ateneo). Informazioni possono essere richieste all'Ufficio diritto allo studio (email: uds@unict.it).