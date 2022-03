Università di Catania - Al Prof. Alessandro D'Urso il premio internazionale IJMS 2021 Young Investigator Awards

È stato assegnato al prof. Alessandro D’Urso del Dipartimento di Scienze chimiche dell’Università di Catania il premio internazionale IJMS 2021 Young Investigator Awards conferito dalla rivista International Journal of Molecular Science della Multidisciplinary Digital Publishing Institute - MDPI, editore di riviste scientifiche ad accesso aperto.

Il premio è stato conferito al docente per i risultati conseguiti nel campo della Biofisica molecolare ed in particolare per il suo impegno nella ricerca di molecole con potenziale attività biologica che possano funzionare come farmaci multitargets e quindi in grado di interagire con biomolecole.

Associato di Chimica generale e inorganica, il prof. Alessandro D’Urso è impegnato in due linee di ricerca principali riguardanti le interazioni di porfirinoidi con sistemi biologici, un argomento di grande interesse per le possibili applicazioni in campo medico dei macrocicli nella cura del cancro mediante terapia fotodinamica, e le sintesi non covalenti di sistemi supramolecolari che sono ampiamente studiati per le loro numerose applicazioni in particolar modo nel campo delle nanotecnologie.