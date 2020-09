Architettura: al via il concorso 'Un contenitore di umanità'

E' stato lanciato online dall'Università di Catania, Facolta di Architettura, il bando online 'Un contenitore per l'Umanità', che ha come obiettivo quello di realizzare una struttura amovibile da destinare all’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania (locali di Viale Africa), attualmente sprovvisto di sala d’attesa per l’utenza.

Potranno partecipare tutti i neo-laureati e i giovani professionisti under 35 purché siano iscritti all’Ordine da meno di 10 anni. In caso di raggruppamento temporaneo tutti i partecipanti dovranno rispettare il limite d’età: almeno il capogruppo dev’essere iscritto al nostro Ordine, invece gli altri membri potranno essere laureati in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura e iscritti a qualunque Ordine d’Italia.

Il bando, realizzato grazie al contributo dei consiglieri Eleonora Bonanno e Igor Nastasi (delegato CoGa), è stato pubblicato in questi giorni. I partecipanti potranno presentare gli elaborati e la documentazione amministrativa al nostro Ordine fino alle ore 12.00 del 12 ottobre 2020. Entro il 26 dello stesso mese verranno messi in mostra i progetti. Per la realizzazione è stato previsto un costo complessivo di 20mila euro, compresi gli oneri per la sicurezza.

L’iniziativa nasce da un’idea Rete catanese “Restiamo Umani - Incontriamoci”, che riunisce una ventina di associazioni territoriali che promuovono i valori dell’accoglienza e dell’inclusione sociale. Un progetto che mira alla risoluzione di una criticità esistente, che vede l'architettura al servizio del territorio e delle categorie fragili.

Al termine del concorso verrà resa nota la graduatoria di merito e verranno attribuiti dei premi ai primi tre classificati. Il progetto verrà poi finanziato attraverso una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma siciliana di crowdfunding Laboriusa.it. I Consigli dell’Ordine e della Fondazione stanno già lavorando al prossimo Concorso d’idee che presto lanceremo e che sarà aperto a tutti gli iscritti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bando è consultabile al seguente link.