Classifica delle migliori università in Europa: domina il Regno Unito, 328esimo posto per Catania

E' stata stilata per la prima volta la classifica 'QS Europe Ranking 2024', incentrata su 688 università di 42 paesi europei (ai quali si aggiungono Armenia, Turchia, Georgia ed Azerbagian).

A primeggiare è il Regno Unito, che occupa 6 delle prime 8 posizioni. Primo posto per Oxford, secondo per il Politecnico di Zurigo, terzo per Cambridge.

Seguono, per chiudere le prime 10 posizioni, l'Imperial College di Londra, UCL (Regno Unito), Università di Edimburgo, Università PSL (Francia), Università di Manchester, EPFL (Svizzera), King's College di Londra.

Per trovare una università italiana bisogna scendere fino al 47esimo posto con il Politecnico di Milano. Seguono La Sapienza (65esima), Bologna (78esima), Padova (89esima).

Nella classifica europea l'Università di Catania si piazza al 328esimo posto, a pari merito con l'Università di Palermo. 346esimo posto per Messina,

Unica nota degna di menzione per l'università italiana in generale è quella riguardante la produttività scientifica, che vede il maggior numero di atenei nelle prime 100 posizioni con il Politecnico di Bari al 13esimo posto e quello di Torino al 17esimo posto.

Altro indicatore nel quale il sistema italiano è in prima fascia è quello che riguarda la mobilità degli studenti, ossia di quelli che usufruiuscono di programmi di scambio internazionale.